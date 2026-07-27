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Η Ουκρανία θέλει ένα πρωτότυπο του ευρωπαϊκού συστήματος αντιβαλλιστικής προστασίας Freyja να είναι έτοιμο μέσα στο πρώτο ήμισυ του επόμενου έτους, ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος στο Reuters, καθώς το Κίεβο πιέζει τους συμμάχους του να βοηθήσουν.

Ο Νταβίντ Αλοϊάν, αναπληρωτής γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας, που επιβλέπει το πρόγραμμα Freyja, είπε ότι μια διεθνής επιτροπή που ανέλαβε να εκτιμήσει το κόστος έρευνας και ανάπτυξης αναμενόταν να συγκληθεί σύντομα για πρώτη φορά.

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Οι ηγέτες 10 ευρωπαϊκών χωρών, περιλαμβανομένου του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι, καθώς και στελέχη αμυντικών βιομηχανιών, συγκεντρώθηκαν στο Παρίσι πριν από δύο εβδομάδες για την επίσημη έναρξη του αντιβαλλιστικού συνασπισμού. «Από τη στιγμή που εργαζόμαστε μέσα σε ένα τόσο στενό χρονικό πλαίσιο, έχουμε έναν φιλόδοξο στόχο: Να έχουμε ένα MVP (minimum viable product) έτοιμο κατά το πρώτο ήμισυ του επόμενου έτους» ανέφερε ο Αλοϊάν. «Αυτό είναι ένα πρωτότυπο που μπορεί ήδη να επιδείξει τα πρώτα του πρακτικά αποτελέσματα».

Η Ουκρανία εξαρτάται εδώ και καιρό από τους αμερικανικούς Patriot για την αναχαίτιση των ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων. Οι προμήθειες των αμερικανικών πυραύλων ωστόσο επηρεάζονται από την πολιτική αστάθεια, τα χαμηλά αποθέματα και τον μεγάλο κύκλο παραγωγής. Η Ρωσία, από πλευράς της, έχει αυξήσει τα βαλλιστικά πλήγματα στην πρωτεύουσα, Κίεβο, και την Οδησσό αυτόν τον μήνα, εκτοξεύοντας δεκάδες πυραύλους, τους περισσότερους εκ των οποίων η Ουκρανία δεν ήταν σε θέση να αναχαιτίσει.

Η Ουκρανία είναι έτοιμη να παρέχει στο πρόγραμμα έναν εκτοξευτή και έναν πύραυλο αναχαίτισης, με τον Ζελένσκι να κάνει λόγο απλώς για ένα «ζήτημα δοκιμών». Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει πει ότι ελπίζει να δει το σύστημα επιχειρησιακό μέσα σε ένα έτος.

Το Κίεβο περιμένει από τους συμμάχους του να συμβάλουν με τεχνολογία, όπως σύγχρονα ραντάρ, αισθητήρες και τεχνογνωσία ως προς την καθοδήγηση πυραύλων και τα ηλεκτρονικά. Οι αμυντικές βιομηχανίες που συμμετέχουν στο εγχείρημα ως τώρα περιλαμβάνουν τη Eurosam, που κατασκευάζει το σύστημα αεράμυνας SAMP-T, καθώς και τις Leonardo, Thales και Saab.

Η ουκρανική Firepoint, που ανέπτυξε τον πύραυλο cruise Flamingo, έχει πει πως θα είναι ο επικεφαλής βιομηχανικός εταίρος στο πρόγραμμα και ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα συμφωνία με τη γερμανική Hensoldt για την παροχή ραντάρ.

Το Freyja αποτελεί μια προσπάθεια για την ανάπτυξη μιας φθηνής εναλλακτικής στον Patriot, που χρησιμοποιούν πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Ο Ζελένσκι παραλλήλισε τον συνασπισμό για το σύστημα με τα Lego: Συναρμολόγηση ενός συστήματος από κομμάτια από διαφορετικές αμυντικές βιομηχανίες.

«Η όλη λογική αυτού του συστήματος είναι πως πρόκειται για ανοιχτή αρχιτεκτονική» είπε ο Αλοϊάν. «Οπότε αν η Δανία πει “θέλω το σύστημα Freyja με ένα δανικής προέλευσης ραντάρ Weibel”, όλα καλά. Αν η Σουηδία πει ότι θέλει Saab, πάλι δεν υπάρχει πρόβλημα».