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Ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Λιβύη θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα σήμερα Δευτέρα στις 11.00, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο πρώτος γύρος είχε γίνει στην Αθήνα και ο δεύτερος στις 10 Ιουνίου στην Τρίπολη. Οι δύο χώρες είχαν προσπαθήσει να φτάσουν σε συμφωνία και το 2010, ωστόσο η διαδικασία δεν είχε ολοκληρωθεί.

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Η ελληνική πλευρά διατηρεί αμετάβλητη τη θέση της πως βάση των συνομιλιών είναι το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), η πλήρης επήρεια των ελληνικών νησιών στις θαλάσσιες ζώνες και το ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 είναι ανυπόστατο και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

Υπενθυμίζεται πως η Λιβύη πρακτικά είναι χωρισμένη στη δύο, με την κυβέρνηση εθνικής ενότητας της Τρίπολης στη μία πλευρά (αναγνωρίζεται διεθνώς, ωστόσο κανονικά έχει μεταβατικό χαρακτήρα) και την κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης υπό τον στρατάρχη Χαφτάρ στην άλλη. Η ελληνική πλευρά συζητά με την κυβέρνηση της Τρίπολης – η οποία, σημειωτέον, έχει ισχυρή στήριξη από την Τουρκία, με την οποία είχε υπογράψει το μνημόνιο για τις θαλάσσιες ζώνες- ενώ καλλιεργεί εδώ και καιρό σχέσεις με την ανατολική Λιβύη.