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Η κίνηση των εμπορικών πλοίων που διέσχισαν το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ μειώθηκε την Κυριακή, αφού οι Χούθι της Υεμένης, που πρόσκεινται στο Ιράν, επιτέθηκαν εναντίον σαουδαραβικών πετρελαϊκών υποδομών κατά μήκος των ακτών του βασιλείου στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ στην άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου, στο στενό του Ορμούζ, παρέμεινε επίσης σε χαμηλό επίπεδο, δείχνουν δεδομένα που δημοσιοποίησε η Kpler.

Εντεκα πλοία με πρώτες ύλες διέσχισαν το Μπαμπ ελ Μαντέμπ χθες- πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό εδώ και μήνες.

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Η κίνηση στην Ερυθρά Θάλασσα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από την περασμένη στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης, καθώς το κίνημα Ανσαραλά –πιο γνωστό στη Δύση με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι– εννοεί να εφαρμόσει ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, ανοίγοντας νέο μέτωπο στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν, που έχει ήδη οδηγήσει ξανά στο de facto κλείσιμο του στενού του Ορμούζ.

Επτά από τα σκάφη του πολιτικού ναυτικού που διέσχισαν το Μπαμπ ελ Μάντεμπ ήταν πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια, τρία από τα οποία εισήλθαν στην Ερυθρά Θάλασσα. Τα δύο ήταν πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που πήγαιναν στο λιμάνι Γιάνμπου της Σαουδικής Αραβίας για να φορτώσουν αργό, το τρίτο πλοίο συνδεόμενο με τη Ρωσία, κατά τα δεδομένα της Kpler.

Ανάμεσα στα τέσσερα πλοία που βγήκαν από την Ερυθρά Θάλασσα χθες ήταν το πολύ μεγάλο πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο New Explorer, το οποίο μετέφερε 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στο λιμάνι Νίνγκμπο της Κίνας, καθώς και δεξαμενόπλοιο φορτωμένο 750.000 βαρέλια σαουδαραβικού αργού με προορισμό το Πακιστάν, κατά την ίδια πηγή.

Επρόκειτο για το τρίτο κινεζικό σκάφος του είδους που βγήκε από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω του στενού Μπαμπ ελ Μάντεμπ. Η διαχειρίστρια του πλοίου, η Associated Maritime Hong Kong, δεν απάντησε αμέσως όταν το Reuters προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί της για να της ζητήσει σχόλιο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των «ενόπλων δυνάμεων της Υεμένης» –του στρατιωτικού βραχίονα των Χούθι– Γιαχία Σάρια, το κίνημα έπληξε προχθές Σάββατο εγκαταστάσεις της σαουδαραβικής εταιρείας Aramco στις πόλεις Τζιζάν και Γιάνμπου.

Λιγότερα από δέκα πλοία του εμπορικού ναυτικού διέσχιζαν το στενό του Ορμούζ σε ημερήσια βάση το προηγούμενο τριήμερο, παρά την αναστολή των εχθροπραξιών των ΗΠΑ και του Ιράν, σύμφωνα με δεδομένα της Kpler.

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Χθες Κυριακή, επτά πλοία διέσχισαν το στενό, συμπεριλαμβανομένων τριών δεξαμενόπλοιων μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων συνδεόμενων με το Ιράν, που βγήκαν από το στενό.

Το Σάββατο, μόνο τρία πλοία διέσχισαν το στενό, με απενεργοποιημένες τις συσκευές που μεταδίδουν σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για τη θέση τους. Σε αυτά συμπεριλαμβανόταν μεγάλο πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο που πήγαινε στο Κατάρ για να φορτώσει αργό, δεξαμενόπλοιο μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που κατευθυνόταν στο λιμάνι Ρουάις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για να παραλάβει φορτίο και δεξαμενόπλοιο που είχε παραλάβει νάφθα από το Κατάρ και είχε προορισμό την Ιαπωνία, σύμφωνα με τα δεδομένα.

Την Παρασκευή, το στενό διέσχισαν επτά πλοία, τα περισσότερα από τα οποία έφευγαν από τον Κόλπο, συμπεριλαμβανομένων δυο πολύ μεγάλων πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων (VLCCs) στα οποία είχε φορτωθεί αργό στο Ιράκ και στα ΗΑΕ και ακόμη ενός δεξαμενόπλοιου με καύσιμο.

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Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters