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Αναβάθμιση της απειλής στη νότια Ερυθρά Θάλασσα και το Μπαμπ Αλ Μαντέμπ, από «μεσαία» σε «υψηλή» ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες».

Η εν λόγω ενημέρωση έρχεται μετά την ανακοίνωση των Χούθι της Υεμένης για ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος της Σαουδικής Αραβίας και την επίθεση εναντίον του MV ENCELIA. Όπως επισημαίνεται, η απειλή αξιολογείται ως «μεσαία» στη βόρεια Ερυθρά Θάλασσα και ως «μεσαία» στον Κόλπο του Άντεν.

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Η EUNAVFOR ASPIDES συνιστά σε εμπορικά πλοία που «θα μπορούσε να εκληφθεί πως έχουν συνδέσεις με την τρέχουσα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα να έχουν αυξημένη επαγρύπνηση. Επιπλέον, κάθε πλοίο που πρόσφατα πέρασε, φόρτωσε ή ξεφόρτωσε φορτίο σε σχετιζόμενα λιμάνια θα έπρεπε να μειώσει την έκθεση, μειώνοντας το ηλεκτρονικό του αποτύπωμα ελαχιστοποιώντας τις εκπομπές AIS και περιορίζοντας τις δημόσια προσβάσιμες ψηφιακές πληροφορίες που θα μπορούσαν να διευκολύνουν τη στοχοποίηση (πληροφορίες για προηγούμενες και επόμενες επισκέψεις σε λιμάνια)».