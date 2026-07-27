Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σε ένοπλη επίθεση σε φεστιβάλ τροφίμων στο Σιάτλ το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με την πυροσβεστική της πόλης.

Η δήμαρχος Κέιτι Γουΐλσον είπε πως υπήρξε μια σύλληψη, ενώ ένα δεύτερο ύποπτο άτομο εθεάθη να εγκαταλείπει τη σκηνή. Σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματικό της αστυνομίας, θεωρείται ότι οι δύο ύποπτοι αντάλλασσαν πυρά.

Advertisement

Advertisement

Δύο θάνατοι επιβεβαιώθηκαν επί σκηνής, ενώ άλλο ένα άτομο πέθανε στο νοσοκομείο. Μεταξύ των τραυματιών ήταν ένα δίχρονο αγόρι, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν online έδειχναν κόσμο να σπεύδει να καλυφθεί μέσα στο Space Needle του Σιάτλ.

A mass sh—ting occurred at the Bite of Seattle food festival. One food vendor was live-streaming and caught the commotion in the background. An unknown number of victims are known at the moment. https://t.co/5FFcb9VEOT pic.twitter.com/z61ecUDedv — Andy Ngo (@MrAndyNgo) July 27, 2026

BREAKING: Multiple people have been shot at Seattle Center in Washington state. pic.twitter.com/ZW64MgojyI — Breaking911 (@Breaking911) July 27, 2026

VIDEO: Person handcuffed amid reported multi-victim shooting at Bite of Seattle festival, taking place at the Seattle Center. pic.twitter.com/6mApBSoKhp — Noteworthy News (@newsnoteworthy) July 27, 2026

Με πληροφορίες από BBC