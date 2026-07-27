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Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σε ένοπλη επίθεση σε φεστιβάλ τροφίμων στο Σιάτλ το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με την πυροσβεστική της πόλης.

Η δήμαρχος Κέιτι Γουΐλσον είπε πως υπήρξε μια σύλληψη, ενώ ένα δεύτερο ύποπτο άτομο εθεάθη να εγκαταλείπει τη σκηνή. Σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματικό της αστυνομίας, θεωρείται ότι οι δύο ύποπτοι αντάλλασσαν πυρά.

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Δύο θάνατοι επιβεβαιώθηκαν επί σκηνής, ενώ άλλο ένα άτομο πέθανε στο νοσοκομείο. Μεταξύ των τραυματιών ήταν ένα δίχρονο αγόρι, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν online έδειχναν κόσμο να σπεύδει να καλυφθεί μέσα στο Space Needle του Σιάτλ.

Με πληροφορίες από BBC