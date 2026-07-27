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Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν ακόμη πέντε, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού δύο ετών.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις υπόπτων και συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών στο σημείο της επίθεσης.

Η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ το ιατρικό κέντρο Harborview επιβεβαίωσε την παροχή φροντίδας στους τραυματίες του συμβάντος.

Η διοίκηση του Seattle Center Monorail διέκοψε προσωρινά τη λειτουργία της, ενώ οι αρχές διερευνούν τα κίνητρα της αιματηρής επίθεσης.

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Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Σιάτλ των ΗΠΑ, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ γαστρονομίας Bite of Seattle, που πραγματοποιούνταν στο Seattle Center, λίγα μόλις μέτρα από το εμβληματικό Space Needle.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, από την αιματηρή επίθεση έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ενώ ακόμη πέντε τραυματίστηκαν. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται ένα παιδί μόλις δύο ετών, η κατάσταση του οποίου χαρακτηρίζεται σταθερή. Οι υπόλοιποι τραυματίες είναι τρεις γυναίκες, ηλικίας 56, 40 και 39 ετών, καθώς και ένας 23χρονος άνδρας.

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Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις υπόπτων, ενώ οι έρευνες συνεχίστηκαν για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών. Νωρίτερα, η αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι ένας ύποπτος είχε συλληφθεί και ότι αναζητούνταν ακόμη δύο άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρούνταν οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος.

Η αστυνομία του Σιάτλ απέκλεισε την περιοχή και κάλεσε τους πολίτες να την αποφεύγουν, ενώ ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν στο σημείο για να διασφαλίσουν τον χώρο και να συλλέξουν στοιχεία. Το Harborview Medical Center επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε τους τραυματίες της επίθεσης.

VIDEO: Person handcuffed amid reported multi-victim shooting at Bite of Seattle festival, taking place at the Seattle Center. pic.twitter.com/6mApBSoKhp — Noteworthy News (@newsnoteworthy) July 27, 2026

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στιγμές απόλυτου χάους, αναφέροντας ότι άκουσαν επτά έως οκτώ πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα εκατοντάδες επισκέπτες να τραπούν σε φυγή. «Ο κόσμος έτρεχε πανικόβλητος προς κάθε κατεύθυνση», δήλωσαν χαρακτηριστικά σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Μετά το αιματηρό περιστατικό, η διοίκηση του Seattle Center Monorail ανακοίνωσε τη διακοπή της λειτουργίας του για το υπόλοιπο της ημέρας, με τα δρομολόγια να επανεκκινούν το πρωί της Δευτέρας.

Το Bite of Seattle αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και δημοφιλέστερα φεστιβάλ της πόλης, προσελκύοντας κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες με δεκάδες περίπτερα γαστρονομίας, συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Οι αρχές διερευνούν τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινώσει περισσότερες πληροφορίες για τους δράστες ή τα αίτια του μακελειού.