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Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι της Υεμένης υποστήριξαν την Κυριακή πως κατέρριψαν ένα τουρκικής κατασκευής σαουδαραβικό drone Bayraktar Akinci πάνω από την επαρχία Αλ Τζαούφ στην Υεμένη, μία ημέρα αφού εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά σαουδαραβικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων σε δύο λιμάνια στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας.

Ο Γιαχία Σαρί, εκπρόσωπος του ένοπλου βραχίονα των Χούθι, υποστήριξε ότι οι δυνάμεις των Χούθι «κατέρριψαν επιτυχώς ένα τουρκικής κατασκευής οπλισμένο drone αναγνώρισης Bayraktar Akinci που ανήκε στον σαουδαραβικό εχθρό ενώ διεξήγαγε εχθρικές επιχειρήσεις», προσθέτοντας πως η κατάρριψη έγινε «μέσω χρήσης κατάλληλου όπλου».

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🇾🇪🇹🇷🇸🇦 Houthis publish footage showing a Turkish Bayraktar Akıncı drone shot down over Al-Jawf Governorate.



The Akıncı is a high-altitude, long-endurance combat drone operated by the Saudi-led coalition.



It is one of the more advanced UAVs used in the Yemen conflict for both… pic.twitter.com/MryzoRfE81 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 26, 2026

«Επιβεβαιώνουμε ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης της κυριαρχίας της χώρας και έχουν τη δυνατότητα και τα μέσα να το κάνουν» είπε ο Σαρί.

Βίντεο που φέρονται να απεικονίζουν την κατάρριψη έχουν κυκλοφορήσει online.

Η Σαουδική Αραβία προμηθεύτηκε Akinci μετά από συμφωνία με τη Baykar τον Ιούλιο του 2023. Η συμφωνία περιελάμβανε σχέδια για μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασίας στην εγχώρια παραγωγή. Σύμφωνα με το Turkiye Today, το τουρκικό drone εμφανίζεται να χρησιμοποιείται τόσο από την πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας όσο και από το ναυτικό της. Σημειώνεται πως η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιεί επίσης τα κινεζικά drones CH-4 και Wing Loong II.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας δεδομένων για την αμυντική βιομηχανία Shephard, η Σαουδική Αραβία, έχει παραγγείλει 96 Akinci, αν και ο αριθμός αυτός δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Houthi military media via @TvAlmasirah has released footage that it claims shows the shootdown of a suspected @modgovksa Royal Saudi Air Force (RSAF) Bayraktar Akıncı unmanned combat aerial vehicle over Yemen’s Al Jawf Governorate. The video appears to show the aircraft spinning… pic.twitter.com/RYaQpzQgk2 Advertisement July 26, 2026

Οι ΗΠΑ έπαυσαν τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν μετά από 13 συνεχείς νύχτες. Το Axios, επικαλούμενο δύο ανώνυμες πηγές, είπε πως ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις την Παρασκευή να μην προβούν σε νέα πλήγματα κατά του Ιράν. Ο ίδιος είπε ότι ήταν σε εξέλιξη συνομιλίες για τερματισμό της σύγκρουσης, μα επανέλαβε ότι το Ιράν δεν ήταν έτοιμο για συμφωνία. Παράλληλα υπήρξε αναζωπύρωση της σύγκρουσης μεταξύ των Χούθι και της Σαουδικής Αραβίας, απειλώντας την ασφάλεια στις ζωτικής σημασίας θαλάσσιες οδούς της Ερυθράς Θάλασσας και του Κόλπου του Άντεν.

Το Akinci της Baykar εντάσσεται στην κατηγορία των αποκαλούμενων HALE (high altitude long endurance- επιχειρούν σε μεγάλα ύψη για μεγάλα χρονικά διαστήματα) drones και μπορεί να μεταφέρει φορτίο 1.5 τόνων- περιλαμβανομένων πυραύλων και «έξυπνων» βομβών/ πυρομαχικών (όπως τα MAM, L-UMTAS, SOM-A της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας). Έχει άνοιγμα φτερών 20 μέτρα, μήκος 12,3 και εμβέλεια 6.000 χλμ., ενώ μπορεί να φέρει και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, ραντάρ και άλλους αισθητήρες κ.α. Η Τουρκία το παρουσιάζει ως ένα κορυφαίο στην κατηγορία του drone, επιδιώκοντας επανάληψη της επιτυχίας του Bayraktar TB2- ωστόσο το ΤΒ2, επίσης της Baykar, παρουσιαζόταν ως ένα φθηνό (κόστους 3-5 εκατ. δολαρίων ανά μονάδα) και αποτελεσματικό drone της κατηγορίας του (MALE- medium altitude long endurance), όπως και τα Aksungur και Anka της TAI.

Στην περίπτωση του Akinci, όπως προαναφέρθηκε, προωθείται ως ένα από τα κορυφαία μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Τουρκίας (και μάλιστα της κατηγορίας των UCAV- unmanned combat aerial vehicle) με σαφώς μεγαλύτερο κόστος (αν και δεν έχει γίνει γνωστό, θεωρείται αρκετά υψηλότερο από ό,τι αυτό του TB2)- η Baykar το παρουσιάζει ως ένα drone που μπορεί να αναλαμβάνει και αποστολές που θα έκαναν κανονικά επανδρωμένα μαχητικά, περιλαμβανομένης της χρήσης πυραύλων αέρος- αέρος κατά άλλων αεροσκαφών και εκτόξευσης πυραύλων cruise.

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