Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως «100%» θα προχωρήσει με τους δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες αντιτίθενται στην απαίτησή του για έλεγχο της Γροιλανδίας, ενώ απάντησε «ουδέν σχόλιον» (no comment) σε ερώτηση για ενδεχόμενη χρήση στρατιωτικής ισχύος για κάτι τέτοιο.

Μιλώντας στο NBC News, είπε, ερωτηθείς για το αν θα υλοποιήσει την απειλή για δασμούς, «θα το κάνω, 100%». Πρόσθεσε ότι «η Ευρώπη θα έπρεπε να εστιάσει στον πόλεμο με τη Ρωσία και την Ουκρανία επειδή, ειλικρινά, βλέπετε πού τους έχει φέρει…σε αυτό θα έπρεπε να εστιάσει η Ευρώπη, όχι στη Γροιλανδία».

Η Δανία έχει προειδοποιήσει ότι ενδεχόμενη αμερικανική στρατιωτική δράση στη Γροιλανδία θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ. Τις τελευταίες ημέρες η Γροιλανδία έχει λάβει στήριξη από μέλη της Συμμαχίας στην Ευρώπη- κάποια μάλιστα έστειλαν συμβολικά κα στρατιωτικές δυνάμεις εκεί. Ωστόσο ο Τραμπ απάντησε με ανακοινώσεις περί δασμών σε οκτώ συμμάχους στο ΝΑΤΟ.

Ο γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, είπε ότι η Συμμαχία θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τη Δανία και τη Γροιλανδία όσον αφορά στην ασφάλεια της Αρκτικής. Η ΕΕ αναμένεται να πραγματοποιήσει έκτακτη σύνοδο στις Βρυξέλλες την Πέμπτη όπου θα συζητηθεί το θέμα.

Η Κάγια Κάλας, επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, είπε ότι η ένωση «δεν ενδιαφέρεται να αρχίσει σύγκρουση, μα θα διατηρήσουμε τη θέση μας…οι εμπορικές απειλές δεν είναι ο τρόπος να προχωρήσει αυτό, η κυριαρχία δεν είναι για εμπόριο».

Ερωτηθείς, στο πλαίσιο της τηλεφωνικής συνέντευξης στο NBC News, για το αν θα χρησιμοποιούσε στρατιωτική ισχύ για να πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, απάντησε «ουδέν σχόλιον».

O Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ θα συζητήσουν για την απόκτηση της Γροιλανδίας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, επειδή η Δανία δεν μπορεί να την προστατέψει.

«Πρέπει να την πάρουμε. Πρέπει να το κάνουν. Δεν μπορεί να την προστατέψει, η Δανία, είναι υπέροχος λαός» είπε σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα. «Ξέρω τους ηγέτες, είναι πολύ καλοί άνθρωποι, μα δεν πάνε καν εκεί» ανέφερε.

Εκτίμησε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα «αντισταθούν πολύ» στο σχέδιό του η Γροιλανδία να μετατραπεί σε έδαφος των ΗΠΑ. «Δεν νομίζω πως θα αντισταθούν πολύ. Πρέπει να την αποκτήσουμε», επέμεινε ο Ρεπουμπλικάνος απαντώντας σε δημοσιογράφο στη Φλόριντα τι σκοπεύει να πει στους Ευρωπαίους οι οποίοι έχουν καταστήσει σαφές πως εναντιώνονται στο συγκεκριμένο σχέδιό του.

Επιβεβαίωσε ακόμη πως προσκάλεσε τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν να γίνει μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης» του, πρωτοβουλίας με σκοπό την επίλυση διεθνών συγκρούσεων.

«Έχει προσκληθεί», είπε σε δημοσιογράφους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters, NBC News, BBC

