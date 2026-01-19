Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή πως η Δανία δεν έχει καταφέρει να κάνει κάτι για να απομακρυνθεί η «ρωσική απειλή» από τη Γροιλανδία, προσθέτοντας πως «τώρα είναι ώρα και θα γίνει».

«Το ΝΑΤΟ λέει στη Δανία εδώ και 20 χρόνια πως “πρέπει να απομακρύνετε τη ρωσική απειλή από τη Γροιλανδία”. Δυστυχώς η Δανία δεν έχει καταφέρει να κάνει κάτι για αυτό» έγραψε στο Truth Social.

Advertisement

Advertisement

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει πως δεν θα συμβιβαστεί με κάτι λιγότερο από την ιδιοκτησία της Γροιλανδίας, η οποία αποτελεί αυτόνομη περιοχή της Δανίας. Οι ηγέτες τόσο της Δανίας όσο και της Γροιλανδίας έχουν τονίσει πως το νησί δεν είναι προς πώληση και δεν θέλει να γίνει κομμάτι των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δεσμεύτηκε το Σάββατο να επιβάλει ένα κύμα δασμών σε Ευρωπαίους συμμάχους μέχρι να επιτραπεί στις ΗΠΑ να αγοράσουν τη Γροιλανδία.

Η αυξανόμενη παρουσία της Κίνας και της Ρωσίας καθιστά τη Γροιλανδία ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των ΗΠΑ, έχει πει ο Τραμπ, με Δανούς και άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους να τονίζουν πως καλύπτεται ήδη από το σύμφωνο συλλογικής ασφάλειας του ΝΑΤΟ.

Με πληροφορίες από Reuters