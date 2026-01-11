Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τους επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ να ετοιμάσουν σχέδιο εισβολής στη Γροιλανδία, μα υπάρχει αντίσταση από υψηλόβαθμα στελέχη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Mail on Sunday (Daily Mail).

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα, τα «γεράκια» γύρω από τον Αμερικανό πρόεδρο (οι θιασώτες των πιο «σκληρών» επιλογών), των οποίων ηγείται ο πολιτικός σύμβουλος Στίβεν Μίλερ, έχουν ενθαρρυνθεί τόσο πολύ από την επιτυχία της επιχείρησης στην οποία αιχμαλωτίστηκε ο πρόεδρος Μαδούρο της Βενεζουέλας, που θέλουν να κινηθούν γρήγορα για να πάρουν το νησί πριν η Ρωσία ή η Κίνα κάνουν κάποια κίνηση.

Βρετανοί διπλωμάτες θεωρούν ότι ο Τραμπ επιδιώκει επίσης έναν «αντιπερισπασμό» στους ψηφοφόρους όσον αφορά στην κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών αργότερα μέσα στο έτος, όπου ενδέχεται να χάσει τον έλεγχο του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς. Ωστόσο μια τέτοια κίνηση πρακτικά θα οδηγούσε σε κατάρρευση του ΝΑΤΟ.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται η βρετανική ταμπλόιντ, ο Τραμπ ζήτησε από τη JSOC (Joint Special Operations Command) να ετοιμάσει το σχέδιο εισβολής, μα υπάρχει αντίσταση από το γενικό επιτελείο επειδή δε θα μπορούσε να είναι παράνομο και δεν θα το στήριζε το Κογκρέσο. Μία πηγή είπε πως «προσπάθησαν να αποσπάσουν την προσοχή του Τραμπ μιλώντας για λιγότερο αμφιλεγόμενα μέτρα, όπως η αναχαίτιση ρωσικών “πλοίων- φαντασμάτων” ή ένα πλήγμα στο Ιράν».

Διπλωμάτες έχουν εξετάσει ένα σενάριο κλιμάκωσης όπου ο Τραμπ χρησιμοποιεί ισχύ ή «πολιτικό πειθαναγκασμό» για να αποκόψει τη Γροιλανδία από τη Δανία. Σε ένα διπλωματικό τηλεγράφημα το χειρότερο σενάριο περιλαμβάνει την καταστροφή του ΝΑΤΟ εκ των έσω.

«Κάποιοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υποψιάζονται πως αυτός είναι ο πραγματικός στόχος των “MAGA” γύρω από τον Τραμπ. Από τη στιγμή που το Κογκρέσο δεν θα επέτρεπε στον Τραμπ να βγει από το ΝΑΤΟ, η κατάληψη της Γροιλανδίας θα ανάγκαζε τους Ευρωπαίους να εγκαταλείψουν το ΝΑΤΟ. Αν ο Τραμπ θέλει να δώσει τέλος στο ΝΑΤΟ, αυτός θα ήταν ο πιο βολικός τρόπος να το κάνει» αναφέρεται.

Στο πλαίσιο του σεναρίου «συμβιβασμού» η Δανία θα συμφωνούσε να δώσει στον Τραμπ πλήρη στρατιωτική πρόσβαση στη Γροιλανδία και δεν θα επέτρεπε την πρόσβαση στη Ρωσία και την Κίνα.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη ελεύθερη πρόσβαση στο νησί, ωστόσο φαίνεται πως σκοπός είναι να υπάρξει νομική βάση.

«Για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους, ο Τραμπ μπορεί να αρχίσει με ένα σενάριο κλιμάκωσης, που αλλάζει σε σενάριο συμβιβασμού. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι για τον Τραμπ το παράθυρο ευκαιρίας πριν τις ενδιάμεσες κλείνει το καλοκαίρι, οπότε αναμένεται δράση νωρίτερα αντί για αργότερα. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ στις 7 Ιουλίου φαίνεται ιδανική συγκυρία για μια συμφωνία συμβιβασμού» αναφέρεται στο τηλεγράφημα, όπου σημειώνεται πως οι πιο ακραίες απόψεις πηγάζουν από τον Στίβεν Μίλερ και ότι καθοριστική θα είναι η στάση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Διπλωματική πηγή ανέφερε πως «οι στρατηγοί θεωρούν ότι το σχέδιο του Τραμπ για τη Γροιλανδία είναι τρελό και παράνομο, οπότε προσπαθούν να τον αποτρέψουν με άλλες μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις».