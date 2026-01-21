«Με βάση μια πολύ παραγωγική συνάντηση που είχα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σχηματίσαμε το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σχετικά με τη Γροιλανδία και, στην πράξη, όλη την Αρκτική. Αυτή η λύση, αν ολοκληρωθεί, θα είναι εξαιρετική γι ατις ΗΠΑ και όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ. Με βάση αυτή την κατανόηση, δεν θα επιβάλω τους δασμούς που ήταν να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου. Επιπλέον συζητήσεις γίνονται σχετικά με τον Χρυσό Θόλο όσον αφορά στη Γροιλανδία. Επιπλέον πληροφορίες θα γίνουν γνωστές καθώς προχωρούν οι συνομιλίες. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουΐτκοφ και άλλοι, όπως απαιτηθεί, θα είναι υπεύθυνοι για τις διαπραγματεύσεις. Θα αναφέρονται απευθείας σε μένα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας πάνω σε αυτό το θέμα» έγραψε στο Truth Social.

Την επίτευξη ενός πλαισίου συμφωνίας με το ΝΑΤΟ σχετικά με τη Γροιλανδία ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση που είχε με τον γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αναφέροντας πως δεν θα προχωρήσει στους δασμούς που είχε προαναγγείλει σε βάρος μιας σειράς χωρών λόγω της στάσης τους στο θέμα.

Τραμπ: Έχουμε πλαίσιο συμφωνίας με το ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία και συνολικά την Αρκτική, δεν θα βάλω δασμούς

