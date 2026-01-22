Το πλαίσιο συμφωνίας για τη Γροιλανδία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ προϋποθέτει οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ να μεριμνήσουν για την ασφάλεια της Αρκτικής και τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται μέσα στο έτος, είπε στο Reuters ο γγ της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, την Πέμπτη.

Επαφίεται τώρα στην ηγεσία του ΝΑΤΟ να τακτοποιήσει τις επιπλέον λεπτομέρειες ασφαλείας, είπε ο Ρούτε στο πλαίσιο συνέντευξης στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, προσθέτοντας πως ήταν βέβαιος ότι και χώρες- σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ που δεν είναι αρκτικές χώρες θα ήθελαν να συμβάλουν.

«Θα συγκεντρωθούμε στο ΝΑΤΟ με τους υψηλόβαθμους διοικητές μας για να δούμε τι είναι απαραίτητο» είπε ο Ρούτε, συμπληρώνοντας πως «δεν έχω αμφιβολία ότι μπορούμε να το κάνουμε πραγματικά γρήγορα. Σίγουρα θα ήλπιζα για το 2026, ελπίζω ακόμα και νωρίς το 2026».

Ο Ρούτε είπε πως δεν συζητήθηκε η εκμετάλλευση ορυκτών κατά τη συνάντηση με τον Τραμπ την Τετάρτη. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν μεταξύ ΗΠΑ, Δανίας και Γροιλανδίας, ανέφερε, προσθέτοντας πως οι εντεινόμενες προσπάθειες για την Αρκτική δεν θα στερούσαν πόρους από τη στήριξη στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ είπε την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ δεν θα χρησιμοποιήσουν ισχύ για να υλοποιήσουν τις επιδιώξεις περί απόκτησης της Γροιλανδίας και μετά εγκατέλειψε τις απειλές για επιπλέον δασμούς εναντίον συμμάχων της Ουάσινγκτον στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ σχετικά με το θέμα.

Ερωτηθείς αν οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ μπορούν να εμπιστευθούν τον λόγο του Τραμπ, ο Ρούτε απάντησε «πάντα μπορείς να εμπιστευθείς τον λόγο του Τραμπ».

Με πληροφορίες από Reuters