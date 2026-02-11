Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έστειλε το μήνυμα πως «η αγάπη στο τέλος θα νικήσει» στην πρώτη της αντίδραση, 24 ώρες αργότερα στα social media, απέναντι στην ηχηρή ανεξαρτητοποίηση της, μέχρι πρότινος στενής συνεργάτιδας της, Ελένης Καραγεωργοπούλου. Ωστόσο, δεν… μοίρασε αγάπη και ανέβασε τα ντεσιμπέλ της σύγκρουσης τόσο με τη ΝΔ όσο και με το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση εντός κοινοβουλευτικού τερέν στην συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό ζήτημα.

«Θα χαλάσουμε το καλό κλίμα» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου παίρνοντας τον λόγο στην συνεδρίαση και δίνοντας το στίγμα της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε στο προεδρείο της διακομματικής επιτροπής λέγοντας πως «φωτογραφηθήκατε κ. Οικονόμου με τους κυρίους Χνάρη και Κόκκαλη. Αλληλοψηφίζεστε, εμείς δεν μπήκαμε ποτέ σε deals. Κάποιοι γλυκάθηκαν από την αντιπροεδρία εδώ και κατάπιαν τη γλώσσα τους για το κλείσιμο της εξεταστικής. Πρόκειται για ξέπλυμα».

«Εξαπτέρυγα για τις φωτογραφίες;»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, στο ίδιο οξύ τέμπο, κατηγόρησε το ΚΚΕ πως «ψήφισε τους αντιπροέδρους της ΝΔ για να έχει αντιπρόεδρο στη Βουλή», ενώ με επιθετικό τόνο έβαλε στο «κάδρο» το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας χαρακτηριστικά προς τους δυο εκπροσώπους των κομμάτων πως «έτσι θα λειτουργήσει η διακομματική; Με εσάς ως εξαπτέρυγα για τις φωτογραφίες;». «Δεν υπάρχει ούτε ψηφοθηρική ούτε εκλογική συμφωνία, προβλέπεται από τον Κανονισμό» σχολίασε ο Μανόλης Χνάρης του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την παρουσία του στο διακομματικό προεδρείο της επιτροπής.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έθεσε το ζήτημα της παρουσίας του πρωθυπουργού στην Επιτροπή. «Ο κ. Μητσοτάκης δεν ήρθε ούτε να υποστηρίξει την πρότασή του για την επιτροπή» σημείωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και, με νόημα, πρόσθεσε πως «αν πρόκειται αυτή η επιτροπή να έχει οποιοδήποτε νόημα και αν θέλετε να τηρήσετε τα προσχήματα θα πρέπει να μας πείτε αν θα έρθει ο κ. Μητσοτάκης».

Στις παρεμβάσεις της, κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για «αλισβερίσι» και «κομπρεμί» μεταξύ ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας με επιμονή να προσέλθει στις εργασίες της επιτροπής ο πρωθυπουργός, καλώντας, μάλιστα, τα κόμματα να πάρουν θέση απέναντι στην πρόταση της.

«Μετωπική» Ζωής-Καραθανασόπουλου

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον Νίκο Καραθανασόπουλο του ΚΚΕ είχαν ένα σκληρό λεκτικό τζαρτζάρισμα όταν ο βουλευτής υποστήριξε στην ομιλία του πως και η Πλεύση Ελευθερίας ψήφισε την ΚΑΠ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τότε αντέδρασε λέγοντας πως «δεν θα λέτε ψέματα. Τι εμμονή είναι αυτή με τα ψέματα;» με τον βουλευτή του ΚΚΕ να της απαντά πως «δεν σας επιτρέπω να με διακόπτετε» και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να του ανταπαντά πως «ούτε κι εγώ να παραποιείτε την αλήθεια».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, σημειώνεται, πως στην έναρξη της τοποθέτησης της, τόνισε πως η σημερινή απουσία από τη Βουλή του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος Αλέξανδρου Καζαμία οφείλεται σε ένα προγραμματισμένο χειρουργείο.

«Να βρεθεί κοινός τόπος με τα κόμματα»

Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος της διακομματικής επιτροπής Γιάννης Οικονόμου ευχήθηκε να βρεθεί κοινός τόπος με τα κόμματα, ώστε να συμφωνηθεί χωρίς ευχολόγια και γενικότητες, μια ρεαλιστική και υλοποιήσιμη στρατηγική για τον παραγωγικό τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο ο Γιάννης Οικονόμου πρότεινε η διακομματική επιτροπή να λειτουργήσει με τέσσερις θεματικές και συγκεκριμένα με ακροάσεις φορέων, θεματικές συναντήσεις, περιφερειακές διαβουλεύσεις και πλατφόρμα διαβούλευσης.