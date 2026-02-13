Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση 48χρονρου άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο αγροτικό όχημά του στην περιοχή της Σφενδάμης στην Πιερία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, που ειδοποιήθηκε και έσπευσε στο σημείο ο 48χρονος ζούσε όταν ξέσπασαν οι φλόγες στο όχημα ενώ στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι του λείπουν τα μπροστινά δόντια του και κάποια οστά από το σώμα του.

Πριν πάρει φωτιά το αγροτικό, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, είχε επισκεφθεί ένα βενζινάδικο. Αλλά τα δύο μπιτόνια βενζίνης δε βρέθηκαν και όπως αναφέρουν οι Αρχές, μάλλον δεν πρόκειται για ατύχημα ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.