Λίγη ώρα μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού με την αντιπροσωπεία των «προθύμων» στο Μέγαρο Μαξίμου, ολοκληρώθηκε στον Συνεταιρισμό Πλατυκάμπου η συνεδρίαση της διευρυμένης συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου Νίκαιας.

Η δυσαρέσκεια στον αγροκτηνοτροφικό κόσμο παραμένει έντονη, με το κλίμα να είναι βαρύ και τις κυβερνητικές εξαγγελίες να κρίνονται ανεπαρκείς και χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα.

Οι αποφάσεις που πάρθηκαν

Με τον πρωθυπουργό να απειλεί ευθέως όσους αντιδρούν στο μπλόκο της Νίκαιας αποφασίστηκε να συμμετέχει (το μπλόκο της Νίκαιας) με μια μικρή αντιπροσωπεία στη κλειστή Πανελλαδική Σύσκεψη των Μπλόκων, το μεσημέρι της Τετάρτης στο Παλαμά Καρδίτσας, όπου προτείνει στη ΠΕΜ:

-Κλιμάκωση του αγώνα με πανελλαδικό συλλαλητήριο αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων, αλιέων στο Σύνταγμα με τρακτέρ, αγροτικά οχήματα, λεωφορεία με ενιαίο ΜΠΛΟΚΟ διαρκείας για ημέρες στο κέντρο της Αθήνας

-Μέχρι να πραγματοποιηθεί το συλλαλητήριο κλιμάκωση του αγώνα με κλεισίματα της εθνικής οδού

-Να πραγματοποιηθεί κάλεσμα σε όλον τον λαό της Αθήνας, σε σωματεία, συνδικάτα, συλλόγους, συλλογικότητες να συνδράμουν στο συλλαλητήριο

-Συνάντηση με τον πρωθυπουργό με τους 25+10 εκπροσώπους των 62 Μπλόκων για να καλυφθούν όλα τα αιτήματα, όλα τα προϊόντα των αγροτικών κλάδων, όλες οι περιοχές της Ελλάδας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Κάθοδο αγροτών με τρακτέρ στην Αθήνα προτείνει το μπλόκο της Νίκαιας

«Συνεδρίασε σήμερα στον Πλατύκαμπο ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης της Τετάρτης που θα πραγματοποιηθεί στη 1 το μεσημέρι στον Παλαμά Καρδίτσας. Η πρόταση με την οποία θα εισέλθει στην πανελλαδική το μπλόκο Νίκαιας θα είναι η μετάβαση αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων στην Αθήνα, με αγροτικά μηχανήματα, τρακτέρ, με λεωφορεία, με αυτοκίνητα, όπου θα καλούμε όλο τον κόσμο της Αθήνας για να πάμε να κάνουμε συνάντηση με τον πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη. Μια πρόταση που αν την αποδεχτεί, θα είναι με τις δυο επιτροπές που έχουμε ζητήσει, τη μια με 25 και την άλλη με 10 μέλη, ώστε να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος όπου και οι δυο πλευρές θα αποβλέπουν στην δίκαιη λύση των αιτημάτων μας», δήλωσε ο Σωκράτης Αλειφτήρας.

Καρδίτσα

Η κρίσιμη συνάντηση στον Παλαμά θα καθορίσει τα επόμενα βήματα. Το μπλόκο της Καρδίτσας πηγαίνει με πρόταση «να κατέβουμε μαζικά με τρακτέρ και κόσμο στην Αθήνα, για πίεση για συνάντηση με τον Μητσοτάκη με τους δικούς τους όρους» όπως ξεκαθάριζαν Με τις δύο Επιτροπές (αγρότες συν κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, αλιείς)».

Καταγγέλλουν μάλιστα στημένο παιχνίδι αποδείχθηκε, μιλώντας για τη συνάντηση στο Μαξίμου με τους «Πρόθυμους» καθώς είδαν άτομα που είναι μειοψηφία και δεν εκπροσωπούν τα μπλόκα.

ΚΚΕ: Κανένα τελεσίγραφο δεν πρόκειται να σταματήσει το δίκαιο αγώνα των αγροτών

Το ΚΚΕ καταγγέλλει τις δηλώσεις του πρωθυπουργού ως «μνημείο πρόκλησης και πολιτικής εξαπάτησης», υπογραμμίζοντας ότι η συνάντηση με τους αγρότες ήταν προσχηματική και δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα εισοδήματος και κόστους παραγωγής.

«Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού αποτελούν μνημείο πρόκλησης και πολιτικής εξαπάτησης. Η προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσιάσει μια στημένη και προσχηματική συνάντηση με ‘βολικούς’ συνομιλητές ως ουσιαστικό διάλογο είχε ήδη πέσει στο κενό πριν την πραγματοποίησή της. Τις ‘κομματικές μειοψηφίες’, στις οποίες αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, τις είδαμε τελικά στο τραπέζι του δήθεν διαλόγου που έστησε η κυβέρνηση με κομματικά στελέχη της ΝΔ και που καταγγέλθηκε από σύσσωμους τους αγρότες που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Αποδείχθηκε ότι ο πρωθυπουργός έχει άπλετο χώρο και χρόνο για συναντήσεις, αρκεί αυτές να γίνονται με εκείνους που θέλει» αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του.

«Το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης ήταν ‘μια από τα ίδια’, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να εξασφαλίσει την αναπλήρωση του χαμένου αγροτικού εισοδήματος, λόγω του τεράστιου κόστους παραγωγής και των χαμηλών τιμών που επιβάλλουν οι εμποριοβιομήχανοι. Με τα σημερινά δεδομένα οι αγρότες, που στην πλειοψηφία τους έχουν ‘μπει μέσα’ από τη φετινή παραγωγή, είναι αβέβαιο αν θα μπορέσουν να ξανακαλλιεργήσουν. Το πιο σημαντικό είναι ότι η κυβέρνηση, με τη συζήτηση για το νέο παραγωγικό μοντέλο, στο πλαίσιο της ΚΑΠ, θέλει τους αγρότες συνένοχους στο ξεκλήρισμά τους» επισημαίνει η ανακοίνωση του κόμματος και καταλήγει:

«Καμία καταστολή και κανένα τελεσίγραφο δεν πρόκειται να σταματήσει το δίκαιο αγώνα γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και ψαράδων για την επιβίωσή τους, καθώς και την αλληλεγγύη του λαού».