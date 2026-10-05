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Οι παρεμβάσεις θα εκτελούνται κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, ενώ εξαιρείται το διάστημα από τις 27 έως τις 29 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα έργα στον Ανισόπεδο Κόμβο Καλυφτάκη και στο τμήμα από τη Μεταμόρφωση έως τις Αφίδνες ενδέχεται να προκαλέσουν καθυστερήσεις στους οδηγούς λόγω των περιορισμών.

Οι οδηγοί οφείλουν να επιδεικνύουν προσοχή, να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Τροχαίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

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Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν το επόμενο διάστημα οι οδηγοί που κινούνται στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, καθώς τίθενται σε ισχύ διαδοχικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με αποκλεισμούς λωρίδων και νυχτερινές εργασίες.

Οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των μεγάλων οδικών αξόνων αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της προσπάθειας για ασφαλέστερες και καλύτερες μετακινήσεις, καθώς παρεμβάσεις στον φωτισμό, στη διαγράμμιση και στις υποδομές συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών οδήγησης.

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Ωστόσο, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες, οι οδηγοί που χρησιμοποιούν καθημερινά τους δρόμους που βρίσκονται υπό αναβάθμιση θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή. Αυτό ισχύει και για όσους κινούνται στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, καθώς το επόμενο διάστημα έχουν προγραμματιστεί προσωρινοί αποκλεισμοί λωρίδων σε αρκετά σημεία του αυτοκινητοδρόμου, κυρίως κατά τις βραδινές και νυχτερινές ώρες.

Οι πρώτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν την κάτω διάβαση του Ανισόπεδου Κόμβου Καλυφτάκη, στην περιοχή του Δήμου Κηφισιάς, όπου από τις 5 Οκτωβρίου έως και τις 14 Νοεμβρίου 2026 θα πραγματοποιούνται εργασίες για την εγκατάσταση φωτισμού.

Οι παρεμβάσεις θα εκτελούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 22:00 έως τις 06:00 της επομένης, ενώ δεν θα πραγματοποιούνται εργασίες το διάστημα από 27 έως και 29 Οκτωβρίου.

Στην κατεύθυνση προς Λαμία, από τη χιλιομετρική θέση 19,400 έως τη χιλιομετρική θέση 20,550, προβλέπεται ανάλογα με τη φάση των εργασιών είτε αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης είτε αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας. Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Αθήνα, από τη χιλιομετρική θέση 21,700 έως τη χιλιομετρική θέση 19,800, θα κλείνουν κατά περίπτωση η δεξιά λωρίδα μαζί με τη Λ.Ε.Α. ή η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Παράλληλα, ένα δεύτερο και αρκετά μεγαλύτερο πρόγραμμα εργασιών θα επηρεάσει την κυκλοφορία σε τμήματα του αυτοκινητοδρόμου από τη χιλιομετρική θέση 15,170 έως τη χιλιομετρική θέση 32,350, καλύπτοντας ουσιαστικά το τμήμα από τον Δήμο Μεταμόρφωσης έως και τον Ανισόπεδο Κόμβο Αφιδνών.

Οι συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2026, επίσης με εξαίρεση το διάστημα από 27 έως και 29 Οκτωβρίου, και αφορούν εργασίες συντήρησης της οριζόντιας σήμανσης.

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Στο ρεύμα προς Λαμία, μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 17,400 και 24,500, θα εφαρμόζονται διαδοχικά αποκλεισμοί της δεξιάς ή της αριστερής λωρίδας, ενώ σε ορισμένες φάσεις θα κλείνουν ταυτόχρονα η αριστερή και η μεσαία λωρίδα. Το μέγιστο μήκος των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα φτάνει τα 5 χιλιόμετρα.

Στην κατεύθυνση προς Αθήνα οι παρεμβάσεις είναι ακόμη πιο εκτεταμένες. Από τη χιλιομετρική θέση 32,350 έως τη 27,350 θα μπορούν να αποκλείονται, ανάλογα με τη φάση των εργασιών, η δεξιά, η αριστερή ή ταυτόχρονα η αριστερή και η μεσαία λωρίδα.

Αντίστοιχες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προβλέπονται από τη χιλιομετρική θέση 29,000 έως τη 19,600, με το μήκος του αποκλεισμού να μην ξεπερνά τα 5 χιλιόμετρα, καθώς και από τη χιλιομετρική θέση 22,000 έως τη 15,170, όπου θα κλείνει κατά περίπτωση η δεξιά, η αριστερή ή ταυτόχρονα η αριστερή και η μεσαία λωρίδα. Στο τελευταίο τμήμα, από τη χιλιομετρική θέση 17,650 έως τη 15,170, θα αποκλείονται η δεξιά και η μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας.

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Οι παρεμβάσεις θα εκτελούνται κυρίως κατά τις βραδινές ώρες, ώστε να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η επιβάρυνση της κυκλοφορίας, με τις ρυθμίσεις να τίθενται σε ισχύ, ανάλογα με το τμήμα, από τις 20:00 και να διαρκούν έως τις 06:00 το πρωί.

Κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών θα παραμένει επίσης κλειστός ο κλάδος εισόδου του Ανισόπεδου Κόμβου Τατοΐου προς Αθήνα, με τις σχετικές ρυθμίσεις να εφαρμόζονται από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 23:00 έως τις 06:00 της επομένης.

Οι οδηγοί που κινούνται τις συγκεκριμένες ώρες στην Εθνική Οδό θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας και να υπολογίζουν πιθανές καθυστερήσεις, ιδιαίτερα στα σημεία όπου η κυκλοφορία θα διεξάγεται με μειωμένο αριθμό λωρίδων.

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