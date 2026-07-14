Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας λόγω εργασιών στο μεσόβαθρο της άνω διάβασης του Ανισόπεδου Κόμβου Λυκόβρυσης.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν ολικούς αποκλεισμούς συγκεκριμένων ρευμάτων κυκλοφορίας κατά τις βραδινές ώρες και θα πραγματοποιηθούν σε τέσσερις διαδοχικές φάσεις.

Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων φάσεων, θα εφαρμοστούν στενώσεις και μετατοπίσεις των λωρίδων κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα έως την 1η Σεπτεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών οι οδηγοί θα ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές μέσω των παράπλευρων οδών και των γειτονικών ανισόπεδων κόμβων της περιοχής.

Οι αρμόδιες Αρχές συνιστούν στους διερχόμενους οδηγούς να τηρούν τη σήμανση και να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες καθ' όλη τη διάρκεια των παρεμβάσεων.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Εθνική Αθηνών – Λαμίας τίθενται σε ισχύ λόγω εργασιών στο μεσόβαθρο της άνω διάβασης του Ανισόπεδου Κόμβου Λυκόβρυσης, στο ύψος της χιλιομετρικής θέσης 18,770 του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.

Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν σε τέσσερις φάσεις και θα επηρεάσουν την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα, στην περιοχή των Δήμων Μεταμόρφωσης και Λυκόβρυσης – Πεύκης. Οι προσωρινοί αποκλεισμοί ξεκινούν το βράδυ της Τετάρτης (15/7), ενώ οι στενώσεις των λωρίδων θα παραμείνουν σε ισχύ έως την 1η Σεπτεμβρίου.

Advertisement

Advertisement

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Εθνική Αθηνών – Λαμίας

Η πρώτη φάση των εργασιών προβλέπει ολικό αποκλεισμό του ρεύματος κυκλοφορίας προς Λαμία, από τη χιλιομετρική θέση 17,400 έως τη χιλιομετρική θέση 18,500.

Ο αποκλεισμός θα ισχύσει την Τετάρτη (15/7), από τις 22:00 έως τις 05:00 της επόμενης ημέρας. Εναλλακτικά, αν χρειαστεί, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα (20/7) τις ίδιες ώρες.

Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, οι οδηγοί θα εξέρχονται από τον αυτοκινητόδρομο μέσω του Ανισόπεδου Κόμβου Λυκόβρυσης και θα επανεισέρχονται από τον Ανισόπεδο Κόμβο Καλυφτάκη, ακολουθώντας τη δεξιά παράπλευρη οδό του αυτοκινητοδρόμου.

Ακόμα, η δεύτερη φάση αφορά στο ρεύμα προς την Αθήνα, όπου θα εφαρμοστεί ολικός αποκλεισμός από τη χιλιομετρική θέση 21,900 έως τη χιλιομετρική θέση 19,200. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη (16/7), επίσης από τις 22:00 έως τις 05:00 της επόμενης ημέρας, με εναλλακτική ημερομηνία την Τρίτη (21/7). Στην περίπτωση αυτή, η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω του Ανισόπεδου Κόμβου Λυκόβρυσης, με επανείσοδο στον αυτοκινητόδρομο από τον Ανισόπεδο Κόμβο Τατοΐου, μέσω της αριστερής παράπλευρης οδού.

Η κυκλοφορία μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου

Μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων φάσεων θα εφαρμοστούν νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στο ρεύμα προς τη Λαμία θα γίνει ταυτόχρονη στένωση και μετατόπιση των τριών λωρίδων κυκλοφορίας προς τα δεξιά, από τη χιλιομετρική θέση 18,540 έως τη χιλιομετρική θέση 18,950.

Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς την Αθήνα, οι τρεις λωρίδες θα στενέψουν και θα μετατοπιστούν προς τα δεξιά, από τη χιλιομετρική θέση 19,000 έως τη χιλιομετρική θέση 18,590. Η αριστερή λωρίδα θα έχει πλάτος 3 μέτρα, ενώ η μεσαία και η δεξιά λωρίδα θα έχουν πλάτος 3,5 μέτρα. Η νέα διαμόρφωση θα καταλαμβάνει τμήμα της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης και η σήμανση θα γίνεται με κίτρινη προσωρινή διαγράμμιση.

Μέχρι πότε θα ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις των δύο τελευταίων φάσεων θα παραμείνουν σε ισχύ έως την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026 στις 06:00. Επισημαίνεται ότι οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις νυχτερινές ώρες, από τις 22:00 έως τις 06:00 της επόμενης ημέρας.

Από τις 14 έως και τις 17 Αυγούστου δεν θα εκτελούνται εργασίες, ωστόσο οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ. Οι αρμόδιες Αρχές καλούν τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, να τηρούν την προσωρινή σήμανση και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευση από τα σημεία όπου εκτελούνται τα έργα