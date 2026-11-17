istock/Η οικολογική γούνα παραμένει μία από τις πιο χαρακτηριστικές επιλογές για τον χειμώνα, όμως φέτος αποκτά πιο κοντή και ευέλικτη γραμμή

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι τάσεις στα πανωφόρια για τον χειμώνα του 2026 εστιάζουν σε εντυπωσιακές υφές και πρακτικά σχέδια που αναβαθμίζουν την καθημερινή χειμερινή γκαρνταρόμπα.

Τα κοντά γούνινα παλτό με οικολογική γούνα αποτελούν μια ευέλικτη εναλλακτική λύση απέναντι στα πιο ογκώδη σχέδια των προηγούμενων σεζόν.

Τα πανωφόρια με ψηλό γιακά προσφέρουν προστασία από το κρύο, ενώ τα καρό μοτίβα επιστρέφουν δυναμικά με πιο τολμηρούς χρωματικούς συνδυασμούς.

Οι διακριτικές γούνινες λεπτομέρειες στα μανίκια ή τους γιακάδες προσθέτουν μια ιδιαίτερη πινελιά σε κλασικά μάλλινα ή δερμάτινα πανωφόρια.

Τα αδιάβροχα και καπιτονέ σχέδια συνδυάζουν την πρακτικότητα με τη μόδα, καλύπτοντας τις ανάγκες για προστασία από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

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Όσο η θερμοκρασία πέφτει, τα παλτό και τα πανωφόρια γίνονται αναμφίβολα οι πρωταγωνιστές της γκαρνταρόμπας μας. Είναι τα κομμάτια που φοράμε καθημερινά, συχνά πριν καν φανεί τι υπάρχει από μέσα, και μπορούν να αλλάξουν εντελώς την εικόνα ακόμη και του πιο απλού συνόλου. Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο ότι κάθε νέα σεζόν οι τάσεις στα πανωφόρια συγκεντρώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Για τον χειμώνα του 2026/2027, οι προτάσεις κινούνται ανάμεσα σε εντυπωσιακές υφές, νοσταλγικές επιρροές και πιο πρακτικές επιλογές. Τα κοντά γούνινα παλτό, οι ψηλοί γιακάδες, τα καρό μοτίβα και οι χνουδωτές λεπτομέρειες είναι μερικά από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στις φετινές συλλογές.

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pexels/μπορούμε να το συνδυάσουμε με μονόχρωμα ρούχα και απλά αξεσουάρ, αφήνοντας το μοτίβο να πρωταγωνιστήσει.

1. Κοντά παλτό με οικολογική γούνα

Η οικολογική γούνα παραμένει μία από τις πιο χαρακτηριστικές επιλογές για τον χειμώνα, όμως φέτος αποκτά πιο κοντή και ευέλικτη γραμμή. Τα cropped γούνινα πανωφόρια, που φτάνουν περίπου μέχρι τη μέση ή τους γοφούς, αποτελούν μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική στα μακριά και ογκώδη σχέδια των προηγούμενων σεζόν.

Όπως επισημαίνει το Coveteur, πρόκειται για μία από τις βασικές τάσεις της περιόδου, το πλεονέκτημά τους είναι ότι μπορούν να φορεθούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους: με ένα απλό τζιν και πλεκτό για τις καθημερινές εμφανίσεις μας ή πάνω από ένα πιο προσεγμένο σύνολο για μια βραδινή έξοδο.

2. Πανωφόρια με ψηλό γιακά

Οι ψηλοί γιακάδες, γνωστοί στη μόδα ως funnel necks, συνεχίζουν να βρίσκονται στο προσκήνιο. Πρόκειται για πανωφόρια με γιακά που ανεβαίνει ψηλά στον λαιμό, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη, αρχιτεκτονική γραμμή και προσφέροντας παράλληλα προστασία από το κρύο.

Σύμφωνα με το Who What Wear, η συγκεκριμένη σιλουέτα αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές τάσεις στα παλτό για το 2026.

Την ίδια στιγμή, η Vogue αναφέρεται στους ψηλούς γιακάδες ως ένα από τα σχέδια που ξεχωρίζουν στις συλλογές Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026.

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Είναι μια επιλογή που συνδυάζει στυλ και πρακτικότητα, καθώς μπορεί να αναβαθμίσει ακόμη και ένα πολύ απλό σύνολο, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις περιορίζει την ανάγκη για κασκόλ.

3. Καρό παλτό

Το καρό είναι ένα από τα μοτίβα που συνδέονται διαχρονικά με τη χειμερινή μόδα και φέτος επιστρέφει με ανανεωμένη διάθεση. Από διακριτικά σχέδια σε γήινες αποχρώσεις μέχρι πιο έντονους χρωματικούς συνδυασμούς, τα καρό παλτό αποτελούν μια επιλογή που μπορεί να δώσει χαρακτήρα σε ολόκληρη την εμφάνισή μας.

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Το Coveteur συμπεριλαμβάνει τα καρό σχέδια στις πέντε βασικές τάσεις στα πανωφόρια, ενώ το ELLE επισημαίνει ότι τα παραδοσιακά μοτίβα, όπως το tartan και το plaid, επιστρέφουν στις συλλογές του 2026 με πιο τολμηρούς συνδυασμούς και διαφορετικές αναλογίες.

Για να φορέσουμε ένα τέτοιο πανωφόρι χωρίς να επιβαρύνουμε το σύνολο, μπορούμε να το συνδυάσουμε με μονόχρωμα ρούχα και απλά αξεσουάρ, αφήνοντας το μοτίβο να πρωταγωνιστήσει.

4. Παλτό με γούνινες λεπτομέρειες

Αν δεν μας αρέσουν τα ολόκληρα γούνινα πανωφόρια, μπορούμε να υιοθετήσουμε την τάση μέσα από πιο διακριτικές λεπτομέρειες. Οι χνουδωτοί γιακάδες, τα γούνινα τελειώματα στα μανίκια και οι λεπτομέρειες από συνθετική γούνα δίνουν μια διαφορετική αίσθηση ακόμη και σε ένα κλασικό μάλλινο ή δερμάτινο παλτό.

Στο αφιέρωμά του για τις τάσεις του φθινοπώρου, η Vogue αναφέρεται στην επιστροφή των πιο διακοσμητικών παλτό, με έμφαση στις πλούσιες υφές και τα εντυπωσιακά τελειώματα.

Το συγκεκριμένο στυλ είναι ιδανικό για όσες θέλουμε να δώσουμε μια πιο ιδιαίτερη πινελιά στις χειμερινές εμφανίσεις μας, χωρίς να επιλέξουμε ένα υπερβολικά εκκεντρικό κομμάτι.

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5. Αδιάβροχα και πρακτικά πανωφόρια

Οι χειμερινές τάσεις δεν αφορούν αποκλειστικά τα εντυπωσιακά παλτό. Η πρακτικότητα εξακολουθεί να έχει σημαντική θέση στη μόδα, με τα αδιάβροχα πανωφόρια και τα σχέδια που προστατεύουν από τις καιρικές συνθήκες να αποτελούν μια από τις επιλογές της σεζόν.

Υο Marie Claire επισημαίνει ότι οι τάσεις στα πανωφόρια για το φθινόπωρο και τον χειμώνα 2026/2027 στρέφονται σε κομμάτια με περισσότερη δομή, ενδιαφέρουσες υφές και πρακτικές λεπτομέρειες.

Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να επιλέγουμε ανάμεσα στην άνεση και την εμφάνιση. Ένα καλό αδιάβροχο ή ένα καπιτονέ πανωφόρι μπορεί να αποτελέσει μια ιδιαίτερα χρήσιμη επιλογή για τις καθημερινές μετακινήσεις μας, ειδικά τις ημέρες με βροχή και χαμηλές θερμοκρασίες.

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Με πληροφορίες από Coveteur,Who What Wear,Vogue, ELLE,Marie Claire