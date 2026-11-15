Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αγρότες προετοιμάζονται για νέες κινητοποιήσεις λόγω των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων, της έλλειψης ρευστότητας και του υψηλού κόστους παραγωγής που δυσχεραίνουν τη δραστηριότητά τους.

Μετά από μια πρώτη κρίσιμη συγκέντρωση στην Καρδίτσα, οι αγροτικές οργανώσεις προγραμματίζουν πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας στις 6 Δεκεμβρίου.

Στη συνάντηση αυτή θα αποφασιστεί η μορφή και ο συντονισμός των δράσεων, με ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας μπλόκων στο εθνικό οδικό δίκτυο κατά την περίοδο των εορτών.

Οι παραγωγοί καταγγέλλουν το μεγάλο χάσμα μεταξύ των χαμηλών τιμών πώλησης των προϊόντων τους και των υψηλών τιμών λιανικής.

Παράλληλα με τον σχεδιασμό των κεντρικών αποφάσεων, πραγματοποιούνται προειδοποιητικές κινητοποιήσεις και μηχανοκίνητες πορείες σε διάφορες περιοχές της χώρας.

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Οι αγρότες ξαναζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ τους και όλα δείχνουν ότι η Ελλάδα οδεύει προς ένα σκηνικό ανάλογο με εκείνο που έζησε πέρυσι, παραμονές αλλά και στη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων. Η αγανάκτηση στον αγροτικό κόσμο μεγαλώνει, τα οικονομικά αδιέξοδα πολλαπλασιάζονται και η προοπτική νέων μπλόκων στους εθνικούς δρόμους βρίσκεται πλέον ανοιχτά στο τραπέζι.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της HuffPost, αύριο Δευτέρα 16 Νοεμβρίου πραγματοποιείται στην Καρδίτσα κρίσιμη συγκέντρωση αγροτών, κατά την οποία θα συζητηθεί το πλαίσιο των νέων κινητοποιήσεων και θα διαμορφωθεί η πρόταση που θα κατατεθεί στην πανελλαδική σύσκεψη.

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Το μεγάλο ραντεβού έχει οριστεί για την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου στη Νίκαια Λάρισας, το παραδοσιακό «κάστρο» των αγροτικών μπλόκων. Εκεί αναμένεται να ληφθούν οι καθοριστικές αποφάσεις για τη μορφή, την έκταση και τον συντονισμό των κινητοποιήσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Το ενδεχόμενο να βρεθούν και φέτος τα τρακτέρ στους δρόμους μέσα στις γιορτές δεν αποτελεί πλέον μια μακρινή απειλή, αλλά ένα σενάριο για το οποίο οι αγροτικές οργανώσεις προετοιμάζονται.

Κώστας Τζέλλας στη HuffPost: «Έχουμε τελειώσει από ρευστότητα»

Η HuffPost και ο Τέρενς Κουίκ επικοινώνησαν με τον Κώστα Τζέλλα, πρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας (ΕΟΑΣΚ), ο οποίος περιέγραψε με ιδιαίτερα δραματικούς τόνους την οικονομική κατάσταση των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

«Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι εφιαλτική για εμάς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Έχουμε τελειώσει από ρευστότητα. Δεν είμαστε μόνο φτωχοί, αλλά και καταχρεωμένοι. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Κώστας Τζέλλας στάθηκε ιδιαίτερα στο τεράστιο χάσμα ανάμεσα στις τιμές που εισπράττουν οι παραγωγοί και σε εκείνες που πληρώνουν οι καταναλωτές.

«Τα προϊόντα μας τα ξεπουλάμε τσάμπα. Με τιμές που δεν καλύπτουν ούτε το κόστος παραγωγής. Μπαίνουμε μέσα στα περισσότερα προϊόντα μας, ξεκινώντας από το σιτάρι και καταλήγοντας στο λάδι».

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Και πρόσθεσε, αναφερόμενος στην κτηνοτροφία:

«Για να μη μιλήσω για τα κρέατα. Εμείς τα πουλάμε αναγκαστικά πάμφθηνα, για να πάρουμε έστω και ένα ευρώ, και ο κόσμος τα αγοράζει πανάκριβα από τα ράφια».

Η τοποθέτησή του αναδεικνύει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής αγροτικής οικονομίας: την απόσταση ανάμεσα στην τιμή παραγωγού και στην τελική τιμή καταναλωτή.

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Οι παραγωγοί καταγγέλλουν ότι δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος της καλλιέργειας και της εκτροφής, την ώρα που τα νοικοκυριά εξακολουθούν να πληρώνουν υψηλές τιμές για βασικά είδη διατροφής.

Καρδίτσα: Η πρώτη κρίσιμη σύσκεψη τη Δευτέρα

Η συγκέντρωση της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου θα αποτελέσει το πρώτο κρίσιμο βήμα για τον σχεδιασμό των νέων κινητοποιήσεων.

Εκεί οι αγρότες της Καρδίτσας θα συζητήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και θα αποφασίσουν ποια πρόταση κινητοποιήσεων θα μεταφέρουν στην πανελλαδική σύσκεψη της 6ης Δεκεμβρίου.

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Στο επίκεντρο βρίσκονται η έλλειψη ρευστότητας, οι χαμηλές τιμές παραγωγού, το αυξημένο κόστος καλλιέργειας, οι καθυστερήσεις στις ενισχύσεις και οι οικονομικές υποχρεώσεις που συσσωρεύονται.

Η Καρδίτσα, με μακρά παράδοση στις αγροτικές κινητοποιήσεις, αναμένεται να διαδραματίσει και φέτος κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό των μπλόκων.

Μάλγαρα: Ο πανελλαδικός συντονισμός

Σημαντική κινητικότητα καταγράφεται και στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, έναν από τους γνωστούς κόμβους αγροτικών κινητοποιήσεων στη Βόρεια Ελλάδα.

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Οι αγροτικές οργανώσεις επιδιώκουν συντονισμένη πανελλαδική απάντηση στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, τα οποία, σύμφωνα με τους εκπροσώπους τους, παραμένουν οξυμένα.

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Βόλος: Τα τρακτέρ ετοιμάζονται να μπουν στην πόλη

Στη Μαγνησία, οι αγρότες ετοιμάζουν τις επόμενες ημέρες συμβολική μηχανοκίνητη πορεία με τρακτέρ μέσα στον Βόλο.

Πρόκειται για μια προειδοποιητική κινητοποίηση, με τους παραγωγούς να επισημαίνουν ότι η οικονομική τους αντοχή έχει εξαντληθεί.

Το μήνυμα είναι ότι, εάν δεν υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις, οι κινητοποιήσεις μπορεί να κλιμακωθούν ενόψει των Χριστουγέννων.

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Λέσβος: Κτηνοτρόφοι και ελαιοπαραγωγοί σε απόγνωση

Το κύμα των αγροτικών αντιδράσεων δεν περιορίζεται στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Στη Λέσβο, αγρότες και κτηνοτρόφοι εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για τα οικονομικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και προετοιμάζουν κινητοποιήσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τιμές παραγωγού, οι οικονομικές απώλειες, οι συσσωρευμένες οφειλές και η αβεβαιότητα για τη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας.

Οι αγροτικές οργανώσεις ζητούν άμεσα μέτρα οικονομικής στήριξης και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την προστασία της παραγωγής.

Η 6η Δεκεμβρίου και το ενδεχόμενο χριστουγεννιάτικων μπλόκων

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη Νίκαια Λάρισας, όπου στις 6 Δεκεμβρίου αναμένεται να συγκεντρωθούν εκπρόσωποι αγροτικών συλλόγων και ομοσπονδιών από ολόκληρη τη χώρα.

Εκεί θα κριθεί εάν οι προειδοποιητικές κινητοποιήσεις θα εξελιχθούν σε μια νέα πανελλαδική αναμέτρηση με την κυβέρνηση, με τρακτέρ στους δρόμους και μπλόκα σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου.

Το βασικό ερώτημα είναι εάν μέχρι τότε θα υπάρξουν κυβερνητικές πρωτοβουλίες ικανές να περιορίσουν την ένταση και να δώσουν απαντήσεις στα αιτήματα των παραγωγών.

Γιατί, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του Κώστα Τζέλλα στη HuffPost, το πρόβλημα δεν είναι πλέον μόνο οι χαμηλές τιμές ή το αυξημένο κόστος παραγωγής.

Είναι η ίδια η δυνατότητα χιλιάδων αγροτικών και κτηνοτροφικών οικογενειών να συνεχίσουν να παράγουν και να επιβιώνουν οικονομικά.

Και εάν δεν αλλάξει κάτι ουσιαστικό, οι φετινές γιορτές κινδυνεύουν να θυμίσουν έντονα τις περσινές: με τα τρακτέρ αναμμένα, τους αγρότες στους δρόμους και μια νέα περίοδο αντιπαράθεσης να βρίσκεται προ των πυλών.