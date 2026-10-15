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Ο πρωθυπουργός πρότεινε τη μείωση του κόστους στο πετρέλαιο από την 1η Νοεμβρίου και δεσμεύθηκε να δώσει προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των δηλώσεων ΟΣΔΕ.

Οι αγρότες εξέφρασαν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις και μπλόκα τον χειμώνα, εάν δεν υλοποιηθούν άμεσα οι κυβερνητικές εξαγγελίες.

Ενόψει νέων κινητοποιήσεων, ο πρωθυπουργός ζήτησε από τους αγρότες να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση πριν εκείνοι αποφασίσουν να βγουν στους δρόμους.

Για τα τέλη Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί πανελλαδική συνάντηση αγροτών, κατά την οποία θα εξεταστεί η πιθανότητα επανεμφάνισης των μπλόκων στη Θεσσαλία.

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Με φόντο την αυξανόμενη δυσαρέσκεια στον αγροτικό κόσμο και ενόψει των νέων κινητοποιήσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώκει να διατηρήσει ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας με τους αγρότες. Σύμφωνα με το ThessPost.gr, στη σύντομη συνάντηση που είχε στο Κιλελέρ με εκπροσώπους των ισχυρών μπλόκων της Λάρισας και της Καρδίτσας, ο πρωθυπουργός πρότεινε να υπάρξει νέα επαφή, πριν οι αγρότες προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις.

Μόλις 20 λεπτά διήρκεσε η συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο των εγκαινίων αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας.

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Οι αγρότες εξ’ αρχής έθεσαν στον πρωθυπουργό μια σειρά σοβαρών ζητημάτων που ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα, όπως οι δηλώσεις ΟΣΔΕ – κατ’ επέκταση οι καθυστερήσεις στις πληρωμές – και το υψηλό κόστος παραγωγής (ρεύμα / πετρέλαιο). Ο πρωθυπουργός έβαλε στο τραπέζι τη μείωση στο πετρέλαιο από 1η Νοεμβρίου, ένα από τα βασικά αιτήματα των περσινών μπλόκων. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, πρόκειται για τα 50 λεπτά στη μάνικα, όταν οι παραγωγοί ζητούσαν εξ’ ολοκλήρου αφορολόγητο πετρέλαιο.

Για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύθηκε ότι αποτελεί – πλέον – προτεραιότητά του. Άλλωστε, δεν είναι μικρός ο αριθμός των παραγωγών που κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς την επιδότηση της βασικής ενίσχυσης: Υπολογίζεται ότι σχεδόν 500.000 αγρότες είναι στον αέρα, σε μόλις 90.000 έχει προχωρήσει η χρονοβόρα διαδικασία, ενώ δόθηκε παράταση έως τέλη Οκτωβρίου, αντί για τις 16 που έληγε η πρώτη προθεσμία.

Μπλόκα, εάν δεν υλοποιηθούν οι κυβερνητικές εξαγγελίες

Στο περιθώριο της συνάντησης οι «στρατηγοί του κάμπου» διεμήνυσαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι σε περίπτωση που δεν υλοποιηθούν οι κυβερνητικές εξαγγελίες, τότε δεν υπάρχει άλλη επιλογή από εκείνη των μπλόκων και φέτος τον χειμώνα. Οι αγρότες, άλλωστε, γνωρίζουν ότι σε μια προεκλογική χρονιά οποιαδήποτε δυναμική κινητοποίηση μπορεί να ασκήσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση προς την κυβέρνηση.

Το κλίμα της συνάντησης από ορισμένους αγρότες χαρακτηρίζεται μουδιασμένο, με ανάμεικτα συναισθήματα. Και λίγο πριν τον επίλογο, προέκυψε η ατάκα του πρωθυπουργού: «Πριν ζεστάνετε τις μηχανές για τα μπλόκα, ελάτε να συναντηθούμε ξανά». Μια ατάκα που αποτυπώνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει από τη μία ότι η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα θα πυροδοτήσει νέες κινητοποιήσεις, ενώ από την άλλη ζυγίζει τη ζημιά στον δρόμο για τις κάλπες.

Πανελλαδική συνάντηση τέλη Νοεμβρίου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr, τέλη Νοεμβρίου προγραμματίζεται πανελλαδική συνάντηση. Και δεν αποκλείεται η επανεμφάνιση των περσινών μπλόκων, τουλάχιστον στη Θεσσαλία.