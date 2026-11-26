Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ηγέτες των «27» πραγματοποιούν έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περιόδου 2028–2034 και τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων ζητά την απόρριψη προτεινόμενων περικοπών ύψους 200 δισεκατομμυρίων ευρώ, τονίζοντας την ανάγκη για επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές και την απασχόληση.

Παράλληλα, αγροτικές οργανώσεις πραγματοποιούν κινητοποιήσεις στις Βρυξέλλες, αντιδρώντας στις περικοπές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που εκτιμάται ότι πλησιάζουν το 15%.

Οι αγρότες ζητούν τη διατήρηση του προϋπολογισμού στα σημερινά επίπεδα, υποστηρίζοντας ότι η διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας αποτελεί κρίσιμο πυλώνα της ευρωπαϊκής ασφάλειας και στρατηγικής αυτονομίας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Υπό την πίεση αγροτικών κινητοποιήσεων και με τα ευρωπαϊκά συνδικάτα να προειδοποιούν για την αυξανόμενη κοινωνική οργή, βρίσκεται σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες η διήμερη έκτακτη Σύνοδος Κορυφής των «27», με αντικείμενο τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περιόδου 2028–2034 και τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Με ανοιχτή επιστολή προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και τους Ευρωπαίους ηγέτες, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC), που εκπροσωπεί 45 εκατομμύρια εργαζομένους σε 41 ευρωπαϊκές χώρες, ζητά την απόρριψη των περικοπών ύψους περίπου 200 δισ. ευρώ που προβλέπει η αναθεωρημένη πρόταση για τον πολυετή προϋπολογισμό.

Advertisement

Advertisement

«Η ΕΕ χρειάζεται περισσότερες κοινές επενδύσεις στους ανθρώπους της, στις βιομηχανίες, στις υπηρεσίες και στις περιφέρειές της, όχι λιγότερες. Η οργή που βλέπουμε στους δρόμους είναι μια προειδοποίηση ότι οι εργαζόμενοι δεν θα δεχθούν να πληρώσουν το τίμημα της αποτυχίας της Ευρώπης να επενδύσει», τονίζει η γενική γραμματέας της ETUC, Έστερ Λιντς.

Τα συνδικάτα αντιδρούν ιδιαίτερα στις περικοπές της Πολιτικής Συνοχής, υπογραμμίζοντας τη συμβολή της στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και στη μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων. Ζητούν μεγαλύτερο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αυτοτελές Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με κατοχυρωμένους πόρους και νέες πηγές εσόδων, όπως η φορολόγηση των ψηφιακών κολοσσών.

🚇Ⓜ️Since this morning Copa and Cogeca blanket Brussels’ metro stations with a message ahead of a decisive summit of EU leaders: CAP GROWS OUR DEFENCE !



Ahead of a European Council meeting on the future EU budget, Copa and Cogeca are taking their campaign directly to the streets… pic.twitter.com/9GWWgc9Gdu — COPA-COGECA (@COPACOGECA) November 24, 2026 Με ανάρτησή τους στο Χ, οι Copa-Cogeca παρουσιάζουν την εκστρατεία τους στους σταθμούς του μετρό των Βρυξελλών με το σύνθημα «CAP Grows Our Defence» (Η ΚΑΠ ενισχύει την άμυνά μας). Σε μια περίοδο γεωπολιτικών εντάσεων, οικονομικής αβεβαιότητας και εργαλειοποίησης των τροφίμων, οι ευρωπαϊκές αγροτικές οργανώσεις υπενθυμίζουν ότι εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια η Κοινή Αγροτική Πολιτική διασφαλίζει την επάρκεια τροφίμων για τους Ευρωπαίους πολίτες και στηρίζει την ευρωπαϊκή ύπαιθρο. Ζητούν από τους «27» να αντιμετωπίσουν τη γεωργία όχι ως δημοσιονομική δαπάνη, αλλά ως στρατηγική επένδυση στην ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και την κυριαρχία της Ευρώπης.

Στους δρόμους ξανά οι αγρότες

Την ίδια ώρα και μόλις λίγες ημέρες μετά τη διαδήλωση περίπου 50.000 ανθρώπων κατά των μέτρων λιτότητας της βελγικής κυβέρνησης, στους δρόμους των Βρυξελλών επέστρεψαν σήμερα οι Ευρωπαίοι αγρότες.

Την κινητοποίηση διοργανώνουν η αγροτική ομοσπονδία της Βαλλονίας (FWA) και οι Copa-Cogeca, με την υποστήριξη της φλαμανδικής αγροτικής οργάνωσης Boerenbond.

Advertisement

Οι Copa-Cogeca αποτελούν έναν από τους ισχυρότερους φορείς εκπροσώπησης του αγροτικού τομέα στις Βρυξέλλες, εκπροσωπώντας περισσότερους από 22 εκατομμύρια αγρότες και μέλη των οικογενειών τους και περίπου 22.000 αγροτικούς συνεταιρισμούς, με συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 300 δισ. ευρώ.

Η σημερινή κινητοποίηση δεν φαίνεται να έχει τη μαζικότητα εκείνης του περασμένου Δεκεμβρίου, όταν περίπου 10.000 αγρότες διαδήλωσαν στις Βρυξέλλες. Οι διαδηλωτές, κινούνται στην Ευρωπαϊκή συνοικία δηλαδή εκεί όπου εδράζονται ο θεσμοί (Συμβούλιο, Κομισιόν, Ευρωκοινοβούλιο) με τη συγκέντρωση να έχει προγραμματιστεί για τις 14.00 τοπική ώρα μπροστά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η επισιτιστική ασφάλεια ως πυλώνας της ευρωπαϊκής άμυνας και οι τρεις λόγοι που διαδηλώνουν

Advertisement

🚨 Tomorrow after two years of constant mobilisation, we will once again sound the alarm on the streets of Brussels, for what might be the last time.



Across Europe, farmers and agri-cooperatives know what is at stake. This is a defining moment for Europe and its agriculture.



We… pic.twitter.com/GurmNEdUNs — COPA-COGECA (@COPACOGECA) November 25, 2026

Οι Copa-Cogeca εκτιμούν ότι, ακόμη και μετά τις αλλαγές της πρότασης Κόστα, οι περικοπές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) παραμένουν κοντά στο 15%, πριν συνυπολογιστεί ο πληθωρισμός και υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλιστούν πλήρως οι προβλεπόμενοι πόροι για την αγροτική ανάπτυξη.

Επικαλούμενες το υψηλό κόστος ενέργειας και ζωοτροφών, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τη μείωση των αγροτικών εισοδημάτων, οι οργανώσεις υποστηρίζουν ότι ο ευρωπαϊκός μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (CBAM) έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των λιπασμάτων κατά περίπου 15% το 2026.

Advertisement

Διεκδικούν διατήρηση μιας πραγματικά κοινής αγροτικής πολιτικής, με προϋπολογισμό τουλάχιστον στα σημερινά επίπεδα, προσαρμοσμένο στον πληθωρισμό, απλούστευση των ευρωπαϊκών κανόνων, προστασία από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και τιμές που εξασφαλίζουν αξιοπρεπές αγροτικό εισόδημα.

Ήδη από την Τρίτη, αφίσες με το σύνθημα «CAP Grows Our Defence» έχουν αναρτηθεί στο μετρό των Βρυξελλών, συνδέοντας την επισιτιστική ασφάλεια με την ευρωπαϊκή άμυνα και τη στρατηγική αυτονομία.

«Μια Ευρώπη που δεν μπορεί να θρέψει τον εαυτό της εξαρτάται από άλλους», υπογραμμίζουν οι αγροτικές οργανώσεις, προειδοποιώντας για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ενόψει της Συνόδου Κορυφής του Δεκεμβρίου:

Advertisement

«Υπερασπιζόμαστε τη γεωργία, υπερασπιζόμαστε την Ευρώπη. Εάν χρειαστεί να επιστρέψουμε στις Βρυξέλλες τις επόμενες εβδομάδες με ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή, θα το κάνουμε».

Advertisement