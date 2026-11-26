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Οι διαφωνίες επικεντρώνονται στις περικοπές δαπανών, στους νέους ιδίους πόρους και στη σύνδεση του προϋπολογισμού με τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η απουσία γαλλογερμανικής σύμπλευσης και οι έντονες ενστάσεις των αποκαλούμενων «φειδωλών» κρατών περιπλέκουν τις διαβουλεύσεις, ενώ παράλληλα εκφράζονται ανησυχίες για τις επιπτώσεις στη συνοχή και την αγροτική πολιτική.

Η Ελλάδα επιδιώκει ευελιξία στην αποπληρωμή του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ η Κύπρος εκφράζει προβληματισμούς για τις περικοπές στους εθνικούς φακέλους και το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών.

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Με εξαιρετικά χαμηλές προσδοκίες και πολεμική διάθεση προσέρχονται σήμερα στις Βρυξέλλες οι ηγέτες των «27» για τη διήμερη έκτακτη Σύνοδο Κορυφής με αντικείμενο τον πολυετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό 2028–2034 και τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Παρά τις περικοπές ύψους 204 δισ. ευρώ που προβλέπει η πρόταση Κόστα έναντι της αρχικής πρότασης της Κομισιόν, το κλίμα στην τετράωρη συνεδρίαση των μονίμων αντιπροσώπων (COREPER) τη Δευτέρα κάθε άλλο παρά αισιοδοξία εμπνέει.

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Η Αθήνα προσέρχεται με εποικοδομητική διάθεση, αλλά με σαφή κόκκινη γραμμή. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να τονίσει ότι δεν θα γίνουν ανεκτές περαιτέρω περικοπές στους πόρους της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Διπλωματικές πηγές με τις οποίες συνομίλησε η HuffPost εκτιμούν ότι οι διαπραγματεύσεις είναι δυσκολότερες από εκείνες του 2020, όταν χρειάστηκε μια Σύνοδος πέντε ημερών για συμφωνία. Ωστόσο στόχος της έκτακτης Συνόδου μπορεί να είναι η επίτευξη συμφωνίας αλλά κυρίως προσβλέπου σε μια σύγκλιση ενόψει του τακτικού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου. Η Αθήνα αναγνωρίζει την προσπάθεια Κόστα να γεφυρώσει διαμετρικά αντίθετες απόψεις των κρατών-μελών.

Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι λεγόμενες «φειδωλές» χώρες, όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και η Δανία, που πιέζουν για περαιτέρω περιορισμό του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, και από την άλλη οι χώρες της ομάδας των «Φίλων της Συνοχής», μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, που διεκδικούν επαρκή χρηματοδότηση των πολιτικών που συμβάλλουν στη μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων στην ΕΕ.

Η χορογραφία της Συνόδου

Οι εργασίες ξεκινούν στις 11.00 ώρα Ελλάδας με τη διευρυμένη Σύνοδο της ευρωζώνης (Euro Summit), παρουσία Πιερρακάκη και Λαγκάρντ, όπου θα συζητηθεί και η ανανέωση της ηγεσίας της ΕΚΤ με στόχο τη λήψη απόφασης στην επερχόμενη σύνοδο του Δεκεμβρίου.

Μετά τη συνάντηση με τη Ρομπέρτα Μέτσολα και τις αρχικές τοποθετήσεις των «27», ο Κόστα θα πραγματοποιήσει κατ’ ιδίαν συναντήσεις με ηγέτες και διαβουλεύσεις με ομάδες κρατών με συγκλίνουσες θέσεις.

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«Δεν άφησαν τίποτα όρθιο» οι φειδωλοί

Σχεδόν όλες οι αντιπροσωπείες εξέφρασαν δυσαρέσκεια στο COREPER. «Δεν άφησαν τίποτα όρθιο», αναφέρει πηγή στη HuffPost για τους «φειδωλούς», οι ενστάσεις των οποίων εκτείνονται από το ύψος του προϋπολογισμού μέχρι τις δαπάνες προσωπικού.

Το ερώτημα είναι εάν πρόκειται για διαπραγματευτική τακτική ή απουσία πολιτικής βούλησης για συμφωνία εντός του έτους.

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Άλλη πηγή επισημαίνει ότι Γερμανία, Ολλανδία και Δανία απαιτούν ευρωπαϊκές περικοπές, ενώ οι εθνικοί τους προϋπολογισμοί έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια κατά δεκάδες τοις εκατό.

Παράλληλα, αποφεύγουν την ουσιαστική συζήτηση για νέους ιδίους πόρους, δηλαδή πρόσθετα έσοδα της ΕΕ, όπως η φορολόγηση των ψηφιακών κολοσσών, ενώ διεκδικούν εκπτώσεις στις εθνικές συνεισφορές τους (rebates).

«Η πολιτική συνοχής δεν είναι φιλανθρωπία», υπογραμμίζει πηγή, σημειώνοντας ότι αποτελεί εργαλείο ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

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Το οξύμωρο είναι ότι κυβερνήσεις που επιχειρούν να αναχαιτίσουν τον ευρωσκεπτικισμό κινδυνεύουν να ρίξουν νερό στον μύλο των ευρωσκεπτικιστών, παρουσιάζοντας την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ως βάρος και όχι επένδυση.

Η διαφορά με το 2020 και ο παράγοντας Λεπέν

Το 2020, υπενθυμίζουν πηγές στη HuffPost, υπήρχε κοινή αντίληψη για την κρισιμότητα της κατάστασης λόγω της πανδημίας. Μακρόν και Μέρκελ πρωταγωνίστησαν στις διαπραγματεύσεις, περιορίζοντας τον ρόλο του τότε προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

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Σήμερα δεν διαφαίνεται αντίστοιχη γαλλογερμανική σύμπλευση.

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Η Γαλλία, παρά την ενσωμάτωση διεκδικήσεών της, όπως ο φόρος στους ψηφιακούς κολοσσούς, αντέδρασε από τις πρώτες, αφιερώνοντας 17 λεπτά στην απαρίθμηση των ενστάσεών της.

Κατά διπλωματικές εκτιμήσεις, το Παρίσι ενδέχεται να επιδιώκει περισσότερες παραχωρήσεις, αξιοποιώντας τις ανησυχίες των εταίρων του για ενδεχόμενη άνοδο της παράταξης της Μαρίν Λεπέν στην εξουσία το 2027.

Τα περιθώρια παραχωρήσεων στενεύουν, καθώς το 2027 προβλέπονται προεδρικές εκλογές στη Γαλλία και βουλευτικές στην Ιταλία, την Πολωνία, την Ελλάδα και τη Σλοβακία.

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Το Παρίσι έχει προειδοποιήσει για τις δυσκολίες συνέχισης των διαπραγματεύσεων μετά το τέλος του έτους, ελλείψει συμφωνίας τον Δεκέμβριο.

Οι πιέσεις Μερτς και το μέτωπο της Ουκρανίας

Την ίδια ώρα ο Φρίντριχ Μερτς, με την υποστήριξη της Δανίας, συνδέει την έγκριση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) με τη συμμετοχή όλων των κρατών-μελών στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, δυσχεραίνοντας, σύμφωνα με πηγές, αμφότερες τις διαπραγματεύσεις.

Η πίεση Μερτς προσφέρει στη Βουλγαρία, την Τσεχία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, που αντιτίθενται στο νέο ουκρανικό δάνειο, πρόσθετο μοχλό πίεσης στο ΠΔΠ, όπου απαιτείται ομοφωνία. Η Κομισιόν εκτιμά πάντως ότι τελικά θα συμμετάσχουν και οι τέσσερις.

Από το χρηματοδοτικό κενό των 70 δισ. ευρώ της Ουκρανίας για το 2027, η Κομισιόν προτείνει να καλυφθούν τα 45 δισ. από την ΕΕ και τα υπόλοιπα 25 δισ. από τρίτες χώρες.

Ανησυχίες για τις πρόσθετες επιβαρύνσεις και την αποπληρωμή των δανείων εκφράζουν πλέον και κυβερνήσεις που στηρίζουν το Κίεβο.

Σε αντίθεση με το προηγούμενο δάνειο των 90 δισ. ευρώ μέσω ενισχυμένης συνεργασίας 24 κρατών, χωρίς Τσεχία, Ουγγαρία και Σλοβακία, επιδιώκεται συμμετοχή των «27», ώστε να αποφευχθεί χρηματοδότηση «à la carte», καθώς ορισμένες χώρες επιθυμούν να καλύπτουν δημοσιονομικές και όχι στρατιωτικές ανάγκες.

Η επέκταση των ουκρανικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο εγείρει επίσης ζητήματα ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, ιδιαίτερα για Ελλάδα και Ιταλία, μετά τον εντοπισμό θαλάσσιου drone ανοιχτά της Λευκάδας και την πρόσφατη ουκρανική επιχείρηση στη Βεγγάζη της Λιβύης.

Συμφωνία για την Ουκρανία στη διήμερη Σύνοδο, πάντως, δεν αποκλείεται.

Οι κόκκινες γραμμές της Αθήνας και οι ανησυχίες της Λευκωσίας

«Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό», τονίζουν κυβερνητικές πηγές. Η Αθήνα αναγνωρίζει την ενσωμάτωση ελληνικών θέσεων στην πρόταση Κόστα, αλλά επιμένει στην προστασία της Συνοχής, πόροι της οποίας αξιοποιούνται μέσω του ΕΣΠΑ, και της ΚΑΠ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, στα θετικά στοιχεία φέρονται να συγκαταλέγονται η μεγαλύτερη χρονική ευελιξία πριν από την αυτόματη αποδέσμευση κονδυλίων, η επιμήκυνση της αποπληρωμής του δανεισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, που είχε ζητήσει ο Μητσοτάκης, και μεταβατικές ρυθμίσεις για τα καπνικά προϊόντα και το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ETS).

Προς περαιτέρω εξέταση περιλαμβάνεται και η πρωτοβουλία Πιερρακάκη για αξιοποίηση εσόδων από μελλοντικές δημοπρασίες ραδιοσυχνοτήτων 6G, η οποία περιλαμβάνεται στην πρόταση που κατέθεσε ο Κόστα.

Η Λευκωσία δυσανασχετεί για τις περικοπές στους εθνικούς φακέλους και τη διοχέτευση μέρους των εσόδων του ETS στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, που περιορίζει τους διαθέσιμους πόρους για την πράσινη μετάβαση και τη ναυτιλία.

Η Κύπρος προκρίνει τις συνεισφορές βάσει του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος, ενώ εξετάζει τις επιπτώσεις του ψηφιακού φόρου.

Προθέρμανση πριν τον μαραθώνιο

Με τις διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών να παραμένουν μεγάλες, όλα δείχνουν ότι οδεύουμε προς μια Σύνοδο Κορυφής-μαραθώνιο τον Δεκέμβριο. Ο Κόστα έχει ήδη προειδοποιήσει ότι οι ηγέτες δεν θα αποχωρήσουν χωρίς συμφωνία, ενώ ο Μερτς τούς είχε προτρέψει να φέρουν περισσότερα πουκάμισα.

Εάν οι διαπραγματεύσεις παραταθούν και δεν εγκριθεί νέο ΠΔΠ μέχρι το τέλος του 2027, παρατείνονται τα υφιστάμενα δημοσιονομικά ανώτατα όρια. Εάν δεν εγκριθεί ούτε ο ετήσιος προϋπολογισμός του 2028, ενεργοποιούνται τα προσωρινά δωδεκατημόρια, που περιορίζουν κατά κανόνα τις μηνιαίες δαπάνες στο ένα δωδέκατο των αντίστοιχων πιστώσεων του προηγούμενου έτους.

Ακόμη όμως και μια συμφωνία των «27» δεν θα σημάνει το τέλος των διαπραγματεύσεων. Οι έντονες αντιδράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η συναίνεση του οποίου είναι απαραίτητη, αποτελούν πρόσθετο εμπόδιο, τη σημασία του οποίου, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αρκετές κυβερνήσεις υποτιμούν.