Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε εκτός λειτουργίας την εκπαιδευτική πλατφόρμα EU Academy λόγω κυβερνοεπίθεσης που προκάλεσε διαρροή προσωπικών δεδομένων των χρηστών της.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν την έκταση της παραβίασης, ενώ οι χρήστες καλούνται να είναι προσεκτικοί απέναντι σε ύποπτα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η πλατφόρμα απενεργοποιήθηκε προληπτικά για την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας, χωρίς να έχει αποσταλεί ατομική ενημέρωση στους επηρεαζόμενους χρήστες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης από αγνώστους δράστες.

Η έρευνα για το περιστατικό παραμένει σε εξέλιξη, καθώς η Επιτροπή δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιώσει τον πλήρη τερματισμό της κυβερνοεκστρατείας.

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Εκτός λειτουργίας τέθηκε η εκπαιδευτική πλατφόρμα EU Academy της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπειτα από την κυβερνοεπίθεση που δέχθηκαν τα πληροφοριακά συστήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως επιβεβαίωσε σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Τόμας Ρενιέ. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τη διαρροή προσωπικών δεδομένων χρηστών της πλατφόρμας, μεταξύ των οποίων ονόματα και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ η ακριβής έκταση της παραβίασης εξακολουθεί να διερευνάται.

Η EU Academy αποτελεί διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα που φιλοξενεί μαθήματα, σεμινάρια και εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τις πολιτικές και τις δραστηριότητες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, από πολίτες και άλλους εξωτερικούς χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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«Η πλατφόρμα EU Academy επηρεάστηκε από την κυβερνοεκστρατεία που εντοπίστηκε κατά της Επιτροπής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη διαρροή προσωπικών δεδομένων χρηστών της EU Academy», δήλωσε ο Τόμας Ρενιέ κατά τη μεσημεριανή ενημέρωση των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες.

Όπως εξήγησε, η δημόσια πρόσβαση στην πλατφόρμα απενεργοποιήθηκε προληπτικά, προκειμένου να εφαρμοστούν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας και αναβαθμίσεις. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (EDPS) έχει επίσης ενημερωθεί.

«Η ακριβής έκταση της διαρροής δεδομένων εξακολουθεί να διερευνάται», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος, χωρίς να προσδιορίσει πόσοι χρήστες έχουν επηρεαστεί.

Προειδοποίηση προς τους χρήστες για ύποπτα μηνύματα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της EU Academy, οι χρήστες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με ύποπτα ή ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες επικοινωνίες, καθώς και να αποφεύγουν να κοινοποιούν προσωπικά στοιχεία σε άτομα που επικοινωνούν μαζί τους σχετικά με την πλατφόρμα ή τις δραστηριότητές της.

Η προειδοποίηση συνδέεται με τον κίνδυνο αξιοποίησης των δεδομένων που διέρρευσαν για απόπειρες ηλεκτρονικής εξαπάτησης, γνωστές ως phishing.

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Ωστόσο, η Κομισιόν παραδέχθηκε ότι δεν απέστειλε ατομικά email στους χρήστες για να τους ενημερώσει σχετικά με τη διαρροή.

«Δεν υπήρξε ατομική επικοινωνία με τους χρήστες, αλλά μια γενική ανακοίνωση προς όλους στον ιστότοπο», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Δημοσιογράφοι έθεσαν το ερώτημα κατά πόσον αρκεί μια ανακοίνωση σε μια πλατφόρμα της οποίας η δημόσια πρόσβαση έχει απενεργοποιηθεί, καθώς οι χρήστες ενδέχεται να μην επισκεφθούν τον ιστότοπο και να μη λάβουν γνώση του περιστατικού.

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Ο Ρενιέ υπερασπίστηκε την επιλογή της Επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες προστασίας δεδομένων και ότι η ανακοίνωση περιλαμβάνει συστάσεις ασφαλείας και στοιχεία επικοινωνίας για όσους χρειάζονται υποστήριξη.

Οργή ευρωπαλλήλων για την καθυστερημένη ενημέρωση

Η νέα εξέλιξη έρχεται τέσσερις ημέρες μετά την επίσημη επιβεβαίωση της ευρύτερης κυβερνοεπίθεσης κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είχε εντοπιστεί ήδη από τις 22 Οκτωβρίου και επιβεβαιώθηκε εσωτερικά στις 26 Οκτωβρίου.

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Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, πολλοί ευρωπαλλήλοι εμφανίζονται ιδιαίτερα οργισμένοι με τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η Κομισιόν την ενημέρωση για το περιστατικό, καθώς, παρά το γεγονός ότι η επίθεση είχε επηρεάσει πληροφοριακά συστήματα που συνδέονται με τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων του προσωπικού, πληροφορήθηκαν την ύπαρξή της από δημοσίευμα του Politico και όχι από την ίδια την Επιτροπή.

Η δυσαρέσκεια επικεντρώνεται στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι δεν είχαν λάβει εγκαίρως επίσημη ενημέρωση, παρότι το περιστατικό είχε εντοπιστεί σχεδόν έναν μήνα νωρίτερα και είχε προκαλέσει προβλήματα σε εφαρμογές που χρησιμοποιούν καθημερινά.

Υπενθυμίζεται ότι το Politico είχε αποκαλύψει προβλήματα σε συστήματα όπως το Sysper, που χρησιμοποιείται για ζητήματα προσωπικού, μισθοδοσίας και αδειών, και το MyPMO, μέσω του οποίου πραγματοποιούνται, μεταξύ άλλων, επιστροφές ιατρικών εξόδων.

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Η Κομισιόν επιβεβαίωσε δημόσια την κυβερνοεπίθεση στις 19 Νοεμβρίου, μετά το σχετικό δημοσίευμα, ενώ είχε υποστηρίξει ότι η προηγούμενη μη δημοσιοποίηση του περιστατικού υπαγορευόταν από λόγους ασφαλείας.

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Κατά τη σημερινή ενημέρωση, ο εκπρόσωπος δέχθηκε εκ νέου ερωτήσεις για τον τρόπο επικοινωνίας με το προσωπικό, καθώς δημοσιογράφος αναφέρθηκε και σε παράπονα εκπροσώπων των εργαζομένων. Ο Ρενιέ απάντησε ότι είχε υπάρξει επικοινωνία με το προσωπικό, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Άγνωστο αν η κυβερνοεπίθεση έχει τερματιστεί

Η Επιτροπή εξακολουθεί να μην είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ότι η κυβερνοεπίθεση έχει αντιμετωπιστεί πλήρως.

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Ερωτηθείς εάν το περιστατικό έχει πλέον λήξει, ο Τόμας Ρενιέ απέφυγε να δώσει οριστική απάντηση.

«Όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν πρόκειται να προβώ σε οριστικές δηλώσεις στο παρόν στάδιο», ανέφερε.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η ταυτότητα των δραστών παραμένει άγνωστη.

«Πρόκειται αναμφίβολα για κυβερνοεπίθεση, για κυβερνοεκστρατεία που στόχευσε την Επιτροπή με τη χρήση εργαλείου υποβοηθούμενου από τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η απόδοση ευθύνης προϋποθέτει την ολοκλήρωση της έρευνας.

Η επιβεβαιωμένη διαρροή δεδομένων από την EU Academy αποτελεί την πρώτη συγκεκριμένη παραδοχή της Επιτροπής για απώλεια προσωπικών στοιχείων στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κυβερνοεκστρατείας. Στις 19 Νοεμβρίου, η Κομισιόν είχε αναφέρει ότι δεν είχαν εντοπιστεί αποδείξεις παραβίασης δεδομένων που να επηρεάζει το σύνολο του προσωπικού της.

Η σημερινή ανακοίνωση αφορά εξωτερικούς χρήστες της εκπαιδευτικής πλατφόρμας, ενώ η έρευνα για το συνολικό εύρος και τις συνέπειες της επίθεσης συνεχίζεται.