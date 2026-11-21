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Η υπόθεση λύθηκε έπειτα από ανάκριση και αρκετές ώρες κράτησης, καθώς διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για μια παρεξήγηση κατά τη διάρκεια της αποστολής τους.

Ο ίδιος ανέφερε πως έχει λάβει ειδική εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις των Ειδικών Δυνάμεων στη Ρεντίνα για τη διαχείριση ακραίων καταστάσεων.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για το ενδεχόμενο ομηρίας, ο δημοσιογράφος εκπαιδεύτηκε σε τεχνικές διαπραγμάτευσης και επιβίωσης σε εχθρικά περιβάλλοντα.

Παράλληλα, ο Σταύρος Ιωαννίδης αναφέρθηκε στην εμπειρία του από πτήσεις με μαχητικά αεροσκάφη και στη νέα του καθημερινότητα ως παρουσιαστής δελτίου ειδήσεων.

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Μια περιπέτεια που έζησε κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής του πορείας αποκάλυψε ο Σταύρος Ιωαννίδης, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη». Ο δημοσιογράφος και πολεμικός ανταποκριτής του ΣΚΑΪ περιέγραψε πώς ο ίδιος και συνεργάτες του συνελήφθησαν με την κατηγορία της κατασκοπείας και οδηγήθηκαν σε κρατητήριο, μέχρι να ξεκαθαριστεί ότι επρόκειτο για παρεξήγηση.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, μίλησε επίσης για την ειδική εκπαίδευση που έχει παρακολουθήσει, την εμπειρία του από πτήσεις με μαχητικά αεροσκάφη, αλλά και τη νέα καθημερινότητά του ως παρουσιαστής δελτίου ειδήσεων.

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Η εκπαίδευση για την περίπτωση ομηρίας

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να βρεθεί όμηρος κατά τη διάρκεια μιας αποστολής, ο Σταύρος Ιωαννίδης εξήγησε ότι έχει εκπαιδευτεί για να μπορεί να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση, περιγράφοντας ορισμένες από τις βασικές αρχές που διδάχθηκε.

«Έχω κάνει εκπαίδευση γι’ αυτό. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να μπεις σε μια διαδικασία να συζητήσεις. Να δεις τι θέλουν και τι μπορείς να τους δώσεις. Αν καταλάβουν ότι δεν μπορείς να τους δώσεις τίποτα, τελείωσες. Άρα πρέπει να κάνεις τον άλλον να πιστέψει ότι του είσαι χρήσιμος. Επίσης, η στατιστική λέει ότι αν επιβιώσεις τα πρώτα τριάντα λεπτά, μάλλον θα ζήσεις», ανέφερε για το ενδεχόμενο να πέσει θύμα ομηρίας ο δημοσιογράφος και πολεμικός ανταποκριτής του ΣΚΑΪ.

Όπως συμπλήρωσε, υπάρχει ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις των Ειδικών Δυνάμεων στη Ρεντίνα, με διαφορετικά σενάρια και ασκήσεις.

«Υπάρχει εκπαίδευση που γίνεται εδώ στις Ειδικές Δυνάμεις, στη Ρεντίνα. Υπάρχει σχολείο κανονικό, με σκυλιά, με διάφορα πράγματα, με κουκούλες», πρόσθεσε.

Η σύλληψη με την κατηγορία της κατασκοπείας

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος μοιράστηκε με τον Φάνη Λαμπρόπουλο μια εμπειρία από την επαγγελματική του διαδρομή, αποκαλύπτοντας ότι ο ίδιος και συνεργάτες του είχαν συλληφθεί με την κατηγορία της κατασκοπείας.

«Έχει τύχει, όχι να μας απαγάγουν προφανώς, αλλά να μας συλλάβουν για κατασκοπεία. Δεν χρειάζεται να πούμε πού τώρα, λεπτομέρειες κτλ. Κανονικά ανάκριση, κρατητήριο, με την κατηγορία της κατασκοπείας. Ήταν μια παρεξήγηση βέβαια. Στο τέλος, μετά από αρκετές ώρες, λύθηκε η παρεξήγηση. Αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να χρειαστεί να το αντιμετωπίσεις».

Όπως διευκρίνισε, η υπόθεση ξεκαθαρίστηκε έπειτα από αρκετές ώρες, ωστόσο πρόκειται για ένα ενδεχόμενο που ένας πολεμικός ανταποκριτής μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσει κατά την άσκηση της δουλειάς του.