Η Ζήνα Κουτσελίνη πήρε την πρωτιά στην πρωινή ζώνη την Τετάρτη.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα κατέγραψε πρωτιά στη δυναμική ζώνη της Τετάρτης με ποσοστό 12,5%, αφήνοντας πίσω της τον ανταγωνισμό.

Στο σύνολο του κοινού, οι Αταίριαστοι διατήρησαν την πρώτη θέση με ποσοστό 19,8%, ενώ το τηλεπαιχνίδι Deal του ALPHA κυριάρχησε στην κατηγορία του.

Στην prime time ζώνη, ο ALPHA σημείωσε υψηλά ποσοστά τηλεθέασης με τις σειρές Το σόι σου και Μια γυναίκα, ενώ ο ΑΝΤ1 και το MEGA κινήθηκαν σε μονοψήφια επίπεδα.

Τέλος, ο σταθμός ΣΚΑΪ κατέγραψε άνοδο στις σειρές του, με τις Μπλε Ώρες να συγκεντρώνουν 16,1% στο σύνολο του κοινού.

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Μια πρωτιά- έκπληξη χάρισε στο STAR o «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» το πρωί της Τετάρτης με 12,5% στο δυναμικό κοινό- η εκπομπή άγγιξε το 16,6%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Σίσσυ Χρηστίδου με 11%, η Κατερίνα Καινούργιου έκανε μέσο όρο 10,2% ενώ ο Γιώργος Λιάγκας αρκέστηκε στο 8,2% και το «Πρωίαν σε είδον» στο 4,4%.

Στο σύνολο κοινού την πρωτιά κέρδισαν όπως κάθε μέρα οι «Αταίριαστοι» με 19,8% , ενώ το «Χαμογέλα και πάλι» ακολούθησε με 12,7%.

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Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος.

Στη μεσημεριανή ζώνη, το δίδυμο Καραβάτου- Φερεντίνου έκανε μέσο όρο 2,2%, ενώ το δίδυμο Ζαμπέτογλου- Αναγνωστόπουλο σημείωσε 8,4%.

Στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, ο ΑΝΤ1 έπεσε ξανά κάτω και από το OPEN με 4,8% και 5,7% αντίστοιχα. Άνοδος για τη σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» του ΣΚΑΪ με 9% στο κοινό 18-54 και 12,1% στο δυναμικό κοινό- ο σταθμός έχει δώσει ήδη ανεπίσημα το πράσινο φως και για τις δυο σειρές του Ανδρέα Γεωργίου, αφού οι «Μπλε Ώρες» πάνε όλο και καλύτερα στο σύνολο κοινού (16,1% σημείωσαν την Τετάρτη).

Διπλή πρωτιά και ρεκόρ σεζόν για το Deal με τον Γιώργο Θαναηλάκη.

Στα τηλεπαιχνίδια, το Deal του ALPHA πήρε την πρωτιά στο κοινό 18-54 με 17,7% ενώ στο σύνολο ανέβηκε ακόμα πιο ψηλά με 22,9% (ρεκόρ σεζόν).

Πρωτιά για τον ALPHA στην prime time ζώνη, μονοψήφια για MEGA και ΑΝΤ1 στην prime time ζώνη

Άλλη μια πρωτιά στην prime time ζώνη εξασφάλισε η σειρά- φαινόμενο, «Το σόι σου» με 23,7% στο κοινό 18-54 ενώ η σειρά «Μια γυναίκα» έκανε 17,9%. Άνοδο σημείωσε και το First Dates του STAR με 14,1%, ενώ το «Κάμπινγκ» του MEGA έπεσε στο 8,9% και τα «Δύο μαύρα πουκάμισα» στο 8,1%.

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης και ο Τάσος Ιορδανίδης σε σκηνή από τη σειρά «Κρίνο και αγκάθι»

Ακόμα πιο χαμηλά τα ποσοστά του ΑΝΤ1, με το «Κρίνο και αγκάθι» να σημειώνει αρνητικό ρεκόρ με 5,9% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Ντέρτι» κατάφερε να πιάσει τη βάση με 10.5%.

Στη late night ζώνη, η «Νύχτα Αποκαλύψεων» με τον Πέτρο Κουσουλό έκανε μέσο όρο 16,9%.