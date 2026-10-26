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Η Μαρία Αντωνά απάντησε μέσω Instagram θεωρώντας το σχόλιο υποτιμητικό για την επαγγελματική της πορεία και την προσπάθειά της.

Το περιβάλλον της Ζήνας Κουτσελίνη υποστήριξε ότι η παρουσιάστρια δεν σκόπευε να υποτιμήσει τη συνάδελφό της και θα δώσει διευκρινίσεις.

Υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με το αν πραγματοποιήθηκε επικοινωνία μεταξύ των δύο γυναικών μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού.

Η Μαρία Αντωνά αρνείται να δώσει συνέχεια στο θέμα παρά τις προτάσεις που δέχεται για να προβεί σε δημόσιες δηλώσεις.

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Μεγάλη έκπληξη προκάλεσε το, απαξιωτικό για πολλούς, σεξιστικό για άλλους, σχόλιο της Ζήνας Κουτσελίνη για τη Μαρία Αντωνά στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

Καθώς το πάνελ της εκπομπής σχολίαζε τις πρωινές εκπομπές του Σαββατοκύριακου με αφορμή την πρεμιέρα της Φαίης Σκορδά, η Ζήνα Κουτσελίνη αναφέρθηκε στο περιορισμένο πλατό MEGA Non Stop το οποίο βρίσκεται στο κεντρικό κτίριο του MEGA στη λεωφόρου Συγγρού.

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«Δεν μπορώ να το δω με τίποτα γιατί νιώθω ότι δεν χωράνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ο ένας σπρώχνει τον άλλον για να πάρει το πλάνο. Ένα μίνι. Δύο άντρες και ενημέρωση» είπε η Ζήνα Κουτσελίνη προκαλώντας την οργή της Μαρίας Αντωνά.

«Θα περίμενα από μια γυναίκα με τόσα χρόνια εμπειρίας στην τηλεόραση να γνωρίζει πως καμία επαγγελματική παρουσία δεν είναι “μίνι” όταν πίσω της υπάρχουν δουλειά, προσπάθεια και αξιοπρέπεια.

Δεν με ενοχλεί να είμαι στην αρχή μιας διαδρομής ή να έχω ακόμη πολλά να μάθω. Με ενοχλεί, όμως, η ευκολία με την οποία μια γυναίκα επιχειρεί να υποτιμήσει μια άλλη» έγραψε στο Instagram της, ενώ αρκετοί άνθρωποι από τον χώρο της τηλεόρασης επικοινώνησαν αμέσως μαζί της προκειμένου να την υποστηρίξουν.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί η χρόνια κόντρα που έχει η Ζήνα Κουτσελίνη με τον σύντροφο της Μαρίας Αντωνά, Γιώργο Λιάγκα αλλά και τη μεγάλη αγάπη και αφοσίωση που τρέφει στην πρώην σύζυγό του, Φαίη Σκορδά που επέστρεψε στον ΑΝΤ1 μετά από ένα επαγγελματικό διαζύγιο με το MEGA.

Επικοινώνησε η Ζήνα Κουτσελίνη με τη Μαρία Αντωνά;

Σύμφωνα με το περιβάλλον της Ζήνας Κουτσελίνη, η παρουσιάστρια του STAR επικοινώνησε με τη Μαρία Αντωνά λίγη ώρα μετά την ανάρτησή της που έκανε τον γύρο του διαδικτύου, κάτι όμως που φρόντισε να διαψεύσει κατηγορηματικά το περιβάλλον της δεύτερης.

Το περιβάλλον της Ζήνας Κουτσελίνη πάντως διευκρινίζει ότι δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να υποτιμήσει τη νεαρή συνάδελφό της, αλλά το σχόλιό της αφορούσε στο μικρό μέγεθος του πλατό που δεν χωράει και τους τρεις παρουσιαστές και μάλιστα σκοπεύει να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις στην αυριανή της εκπομπή.

Όσο για τη Μαρία Αντωνά, έχει ήδη δεχτεί κρούσεις να κάνει δηλώσεις σε αντίπαλες εκπομπές της Ζήνας Κουτσελίνη, εκείνη όμως προς το παρόν δεν θέλει να δώσει συνέχεια στο θέμα που την έχει ενοχλήσει ιδιαίτερα.