Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο AmericaFest του 2022, στο Συνεδριακό Κέντρο του Φοίνιξ, στην Αριζόνα - Πηγή: Wikimedia Commons

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ απομακρύνθηκε από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα έπειτα από έντεκα μήνες θητείας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις.

Δημοσιεύματα της Daily Mail αναφέρουν ότι η συμπεριφορά της κατά την παραμονή της στην Ελλάδα βρίσκεται υπό διερεύνηση λόγω καταναλωτικών συνηθειών και του τρόπου ζωής της.

Η ίδια η Γκίλφοϊλ χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς εναντίον της ψευδείς μέσω δήλωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποσχόμενη να υπερασπιστεί τη φήμη της.

Το ρεπορτάζ συνδέει την επαγγελματική της πορεία με μια διαδρομή συνεχών αλλαγών, υπογραμμίζοντας τη φιλοδοξία της να παραμένει διαρκώς στο προσκήνιο της δημοσιότητας.

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Στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων σε Ελλάδα και ΗΠΑ βρίσκεται η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά από δημοσιεύματα που αφορούν τον τρόπο ζωής και τις καταναλωτικές της συνήθειες κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει σε αποκλειστικό ρεπορτάζ της η DailyMail, η 57χρονη Γκίλφοϊλ απομακρύνθηκε την περασμένη εβδομάδα από τη θέση της πρέσβειρας του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα, έπειτα από μόλις 11 μήνες θητείας. Παράλληλα, η συμπεριφορά της φέρεται να βρίσκεται υπό διερεύνηση, με τις αποκαλύψεις να προκαλούν συζητήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

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Kimberly Guilfoyle’s Greek tragedy: Alone and screaming about leakers as she awaits eviction… the deleted photos… and her breathless pleas to top Republicans https://t.co/8myjcldgr0 https://t.co/D2XBKluz9V — Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 18, 2026

Η πρώην αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς εναντίον της «ψευδείς» σε μια δήλωση στο X, ενώ ορκίστηκε να «υπερασπιστεί σθεναρά» το όνομα και τη φήμη της.

Η πολυτάραχη ζωή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

«Η Κίμπερλι θα έχει πλέον χρόνο να ασχοληθεί με αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα: να βγάζει χρήματα», δήλωσε στην Daily Mail Ρεπουμπλικανός πολιτικός συντάκτης, σχολιάζοντας τις εξελίξεις γύρω από την πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Όπως πρόσθεσε, η Γκίλφοϊλ θα μπορούσε να στραφεί στην επιχειρηματικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητές της θα είναι ηθικές, ενδεχομένως αξιοποιώντας και τη σύνδεσή της με το κίνημα MAGA του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Daily Mail, από την πλευρά της, χρησιμοποιεί έναν ιδιαίτερα αιχμηρό χαρακτηρισμό για την πρώην παρουσιάστρια του Fox News, παρομοιάζοντάς την με κατσαρίδα που καταφέρνει να επιβιώνει από κάθε αναποδιά, είτε αυτή αφορά την επαγγελματική της πορεία είτε την προσωπική της ζωή.

Από τον Ντον Τζούνιορ στην Αθήνα: Οι διαδοχικές μεταμορφώσεις

Σημαντικό κεφάλαιο στη δημόσια εικόνα της αποτέλεσε η σχέση της με τον Ντον Τζούνιορ, γιο του Ντόναλντ Τραμπ. Οι δυο τους έβαλαν τέλος στον τετραετή αρραβώνα τους τον Δεκέμβριο του 2024, ενώ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εκείνος παντρεύτηκε περίπου ενάμιση χρόνο αργότερα την 39χρονη Μπετίνα Άντερσον, γνωστή στους κοσμικούς κύκλους του Παλμ Μπιτς.

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Για την Daily Mail, η διαδρομή της Γκίλφοϊλ χαρακτηρίζεται από συνεχείς αλλαγές και επαναπροσδιορισμούς. Από την τηλεοπτική της καριέρα και την πολιτική της δραστηριότητα έως την παρουσία της στην Αθήνα ως εκπρόσωπος της αμερικανικής κυβέρνησης, η ίδια έχει διαμορφώσει διαφορετικές δημόσιες ταυτότητες, προσαρμοζόμενη στις εκάστοτε συνθήκες.

Η θητεία της στην Ελλάδα αποτελεί, σύμφωνα με την εφημερίδα, το πιο πρόσφατο κεφάλαιο αυτής της πορείας, η οποία περιλαμβάνει αλλαγές τόσο στην προσωπική της εικόνα όσο και στον πολιτικό της προσανατολισμό.

Πίσω από όλες αυτές τις μεταμορφώσεις, το δημοσίευμα εντοπίζει ένα χαρακτηριστικό που θεωρεί καθοριστικό για την πορεία της: την ισχυρή φιλοδοξία της και την επιθυμία της να παραμένει στο προσκήνιο.

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«Οι Νέοι Κένεντι»

Αυτό ήταν ένα από τα πράγματα που είπε ο πρώην σύζυγός της, κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, ότι θαύμαζε περισσότερο σε εκείνη κατά τη διάρκεια του γάμου τους, ο οποίος διήρκεσε από το 2001 έως το 2005.

«Έχει μυαλό εισαγγελέα», είχε δηλώσει ο τότε δήμαρχος του Σαν Φρανσίσκο κατά τη διάρκεια μιας κοινής εμφάνισης με την Γκίλφοϊλ το 2004.

Γκάβιν Νιούσομ και Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Βέβαια, μετά τα πρόσφατα γεγονότα στην Αθήνα, ο Νιούσομ ανέφερε απλώς ότι «είναι λυπηρό».

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Το 2004, το ζευγάρι χαρακτηρίστηκε ως «Οι Νέοι Κένεντι». Το περιοδικό Harper’s Bazaar έγραφε ότι το ζευγάρι «υπόσχεται να είναι μια από τις πιο λαμπερές πολιτικές ενώσεις από την εποχή του Τζακ και της Τζάκι».

Εντούτοις, τον Ιανουάριο του 2005, ο τριετής γάμος τους κατέληξε σε διαζύγιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι, μήνες πριν ανακοινώσουν το διαζύγιό τους, η Γκίλφοϊλ επαινούσε τα «χαρίσματα» του συζύγου της πολύ παραστατικά.

Υπονόησε επίσης ότι τα δικά της ταλέντα στην κρεβατοκάμαρα είχαν κρατήσει τον τότε δήμαρχο σταθερά στο ετεροφυλόφιλο στρατόπεδο. Εκείνη την εποχή, οι ατάκες της προκάλεσαν αντιδράσεις στους πολιτικούς bloggers, οι οποίοι της έδωσαν το παρατσούκλι «χυδαίο στόμα».

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Ένα χρόνο μετά τον χωρισμό της από το Newsom, η Guilfoyle άρχισε να εργάζεται στο Fox News, και το 2006 έγινε παρουσιάστρια της εκπομπής The Lineup.

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Με τη νέα δουλειά, ήρθε και μια νέα εμφάνιση. Το μακιγιάζ της έγινε πιο βαρύ, τα μαλλιά της πιο μακριά και τα ρούχα της πιο στενά. Αντάλλαξε μάλιστα την πιο φιλική προς το δικαστήριο ενδυμασία της, με τα κομψά, στενά φορέματα, που θα γίνονταν το βασικό κομμάτι της γκαρνταρόμπας της.

Την ίδια χρονιά, παντρεύτηκε τον Έρικ Βίλενσυ (Eric Villency), διευθύνοντα σύμβουλο μιας εταιρείας σχεδιασμού και επιχειρηματία.

Έρικ Βίλενσυ και Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Οι δυο τους απέκτησαν έναν γιο, τον Ronan, πριν χωρίσουν το 2009 μετά από τρία χρόνια γάμου.

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Το 2011, εντάχθηκε στην εκπομπή primetime του Fox, The Five.

Από το Fox News στο στρατόπεδο του Τραμπ: Η πορεία και οι αντιπαραθέσεις

Η επαγγελματική πορεία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Fox News βρισκόταν σε ανοδική τροχιά, ωστόσο η δημόσια εικόνα της άρχισε να δέχεται πλήγματα το καλοκαίρι του 2016. Τότε, σύμφωνα με τη Daily Mail, τάχθηκε υπέρ του τότε προέδρου του δικτύου, Ρότζερ Άιλς (Roger Ailes), μετά τις καταγγελίες γυναικών για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος του. Η στάση της αυτή επικρίθηκε έντονα, με τη βρετανική εφημερίδα να σχολιάζει ότι την έφερε «στη λάθος πλευρά της ιστορίας».

Την ίδια χρονιά, η Γκίλφοϊλ άρχισε να συνδέεται όλο και πιο στενά με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία των ΗΠΑ. Η πολιτική της στήριξη προς τον Τραμπ φαίνεται πως έπαιξε ρόλο και στην προσωπική της ζωή, καθώς τράβηξε την προσοχή του γιου του, Ντον Τζούνιορ.

Σε συνέντευξή του στην Washington Post το 2018, ο Ντον Τζούνιορ αναφέρθηκε στη στάση της απέναντι στον πατέρα του, λέγοντας: «Όταν όλοι οι άλλοι έλεγαν ότι η Χίλαρι ήταν ασταμάτητη, η Κίμπερλι στάθηκε σταθερά δίπλα στον πατέρα μου».

Την ίδια χρονιά, οι δυο τους επιβεβαίωσαν δημόσια τη σχέση τους, ενώ η Γκίλφοϊλ αποχώρησε αιφνιδιαστικά από την εκπομπή The Five του Fox News, όπου εργαζόταν ως παρουσιάστρια.

Πηγή: Wikimedia Commons

Η αιφνίδια αποχώρηση από το Fox News και οι καταγγελίες

Τον Ιούλιο του 2018, το Fox News ανακοίνωσε επίσημα τη διακοπή της συνεργασίας του με την Γκίλφοϊλ, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τους λόγους της αποχώρησης. Η ίδια υποστήριξε ότι είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει το δίκτυο με δική της πρωτοβουλία, προκειμένου να αναλάβει νέο ρόλο στο America First, ένα πολιτικό super PAC που υποστήριζε τον Τραμπ.

Ωστόσο, η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο το 2020, όταν το περιοδικό The New Yorker δημοσίευσε ρεπορτάζ σχετικά με σοβαρές καταγγελίες που αφορούσαν τη συμπεριφορά της απέναντι σε πρώην βοηθό της.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, είχε επιτευχθεί διακανονισμός ύψους 4 εκατομμυρίων δολαρίων με την πρώην συνεργάτιδά της, η οποία την κατηγορούσε, μεταξύ άλλων, ότι της είχε δείξει γυμνές φωτογραφίες ανδρών. Η Γκίλφοϊλ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς.

Οι καταγγελίες αυτές αποτέλεσαν ένα ακόμη αμφιλεγόμενο κεφάλαιο στην πορεία της, η οποία από την τηλεοπτική δημοσιογραφία την οδήγησε σταδιακά στον στενό πολιτικό κύκλο του Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: EUROKINISSI

Η εποχή Ντον Τζούνιορ και η ανακοίνωση των αρραβώνων από την ίδια

Ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ ξεκίνησε σχέση με την Γκίλφοϊλ δύο μήνες αφότου η σύζυγός του, Βανέσα Τραμπ, η οποία ήταν παντρεμένη για 12 χρόνια, υπέβαλε αίτηση διαζυγίου.

Το ζευγάρι εμφανίζονταν συχνά στις εκδηλώσεις του Τραμπ, και έγινε το πρώτο ζευγάρι του MAGA.

Η Γκίλφοϊλ μεταμορφώθηκε για ακόμη μια φορά σε «πρόσωπο Mar-a-Lago», μια εμφάνιση βασισμένη στην προφανή πεποίθηση ότι το περισσότερο είναι καλύτερο: πιο βαρύ μακιγιάζ, πιο γεμάτα χείλη, πιο μακριές βλεφαρίδες και μαύρισμα.

Για έξι χρόνια, η Γκίλφοϊλ ανέβαινε στο βήμα με κάθε ευκαιρία, δηλώνοντας την αφοσίωσή της στον Τραμπ και, κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, πιθανώς προσπαθώντας να εδραιώσει τη σχέση της με τον γιο του.

Όταν ο Ντον Τζούνιορ δεν της έβαλε δαχτυλίδι, ανέφεραν πηγές στην Daily Mail, εκείνη αγόρασε ένα στον εαυτό της και ανακοίνωσε τον αρραβώνα τους.

Μετά από έξι χρόνια μαζί, το ζευγάρι χώρισε αφού ο Ντον Jr την παράτησε για τη νέα του σύζυγο, την κοσμική του Palm Beach, Μπετίνα Αντερσον (Bettina Anderson).

Σύμφωνα με την Daily Mail, ως παρηγοριά για την απογοήτευσή της, ο Τραμπ την διόρισε πρέσβη στην Ελλάδα, ενώ η συνέχεια είναι λίγο πολύ γνωστή.

Σημειώνεται ότι η τέως πρέσβειρα των ΗΠΑ υποστήριξε στη μακροσκελή ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο X μετά την αποπομπή της, πώς «οι κατηγορίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ σθεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου…Δεν θα επιτρέψω σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν τις δεκαετίες δημόσιας υπηρεσίας μου».

Κρατάει μυστικά που καίνε τους Τραμπ;

Ωστόσο, η Γκίλφοϊλ μπορεί να μην έχει παίξει ακόμη το τελευταίο της χαρτί, σύμφωνα με την Daily Mail.

Πηγές ισχυρίζονται ότι υπάρχει ένα ημερολόγιο που περιέχει όλα τα μυστικά του Τραμπ: «Κανείς δεν θέλει μια θυμωμένη Κίμπερλι», αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, επικαλούμενη πηγές που δεν κατονομάζει.

Το μυστικό ημερολόγιο που θα μπορούσε να αφορά τον Τραμπ, σύμφωνα με πηγές, έχει το παρατσούκλι «Ο Διάβολος Φοράει MAGA»- σε μια παράφραση της γνωστής ταινίας «Ο διάβολος φορούσε Prada.

Η Γκίλφοϊλ φέρεται να σχεδιάζει να δώσει την απάντησή της μόλις επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, λένε οι ίδιες πηγές.

Όσο για την χαρακτηριστική της εμφάνιση, όπως και η τύχη της, αυτή μπορεί πάντα να αντιστραφεί.

Το «πρόσωπο κατά του Mar-a-Lago» είναι, σύμφωνα με ορισμένους πλαστικούς χειρουργούς, πλέον πολύ της μόδας.

(Με πληροφορίες από DailyMail)