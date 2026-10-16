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«Απογοητευμένος» και «έκπληκτος» από όσα διάβασε για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, που αποπέμφθηκε από το αξιωμα της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα δήλωσε ο πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ όταν ερωτήθηκε γαι το θέμα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Newsmax.

Πρόσθεσα μάλιστα με νόημα «δεν θέλω να σκεφτώ το ενδεχόμενο να της δώσω χάρη», καθώς η Γκιλφόιλ θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με την δικαιοσύνη βάσει των καταγγελιών που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της.

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«Δεν θέλω να το σκεφτώ αυτό. Απογοητεύτηκα από οσα διάβασα, δεν της έχω μιλήσει» είπε αρχικά ο Τραμπ και στην συνέχεια δήλωσε «τη γνώριζα για χρόνια, ήταν παντρεμένη με τον Γκάβιν Νιούσομ, δεν την ήξερα τόσο τόσο καλά».

NEWSMAX: Would you consider a pardon for Kimberly Guilfoyle? TRUMP: I don’t want to think about (So, yes!) https://t.co/0Q0WsLYXoF October 16, 2026

Βέβαια, απέφυγε να αναφέρει πως ήταν αρραβωνιασμένη με τον γιο του, Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ.

Πρόσθεσε πάντως πως το «το ενδιαφέρον ήταν ότι έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα ως πρέσβης… γι αυτό είμαι απογοητευμένος…Είναι ικανή αλλά όταν διάβασα όσα έγραφαν έμεινα έκπληκτος και απογοητεύτηκα».

Σημειώνεται πως επιτροπή των Δημοκρατικών προτίθεται να καλέσει την Γκιλφόιλ για κατάθεση, με αφορμή δημοσιεύματα της Wall Street Journal που κάνουν λόγο για σύγκρουση συμφερόντων και κατάχρηση εξουσίας.

Επίσης, ο Αμερικανός χρηματοδότης του Τραμπ Έρικ Ντίτερς απειλεί με αγωγή, υποστηρίζοντας ότι εκείνος λέει την αλήθεια και όχι η Γκιλφόιλ σχετικά με την υπόθεση των χρημάτων που εκείνος επιμένει ότι του ζήτησε για τον φέρει σε επαφή με αξιωματούχους.