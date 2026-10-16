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Πυρά και από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ δέχεται η Κίμπερλι Γκιλφόιλ που αποπέμφθηκε από το αξίωμα της πρέσβεως στην Ελλάδα. Ο Τζ.Ντ. Βανς εξέφρασε την βαθιά ενόχλησή του για όσα έχουν αποκαλυφθεί σχετικά με το πρόσωπο της χρησιμοποιώντας λέξεις όπως «αηδιαστικό» και «κατάπτυστο».

Ερωτήσεις για το θέμα, δέχθηκε και ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ κατά την διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε το Newsmax. Συγκεκριμένα δήλωσε «απογοητευμένος» και τόνισε με νόημα «δεν θα ήθελα να χρειαστεί να της δώσω χάρη», αναφερόμενοςε εμμέσως και στις δικαστικές περιπέτειες που μπορει να ακολουθήσουν για την τέως πρέσβη.

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Σε απόσπασμα συνέντευξης που έχει παραχωρήσει το Βανς στο CBS Evening News και θα μεταδοθεί το Σάββατο, εμφανίζεται να λέει ότι όποιος «πουλάει πρόσβαση στον Λευκό Οίκο θα πρέπει να «υφίσταται τις συνέπειες».

Η απάντηση αυτή ήρθε στο ερώτημα για την υπόθεση του δωρητή του Ντόναλντ Τραμπ που έχει κατηγορεί την Γκίλφοϊλ που του ζήτησε χρήματα για να τον φέρει σε επαφή με υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

Στη συνέχεια, ωστόσο, πρόσθεσε: «Θέλω να σχηματίζω άποψη για τέτοια ζητήματα με βάση τα πραγματικά περιστατικά και όχι με βάση ένα τυχαίο δημοσίευμα των μέσων ενημέρωσης που διάβασα». Αυτό καθώς μεγάλο ρόλο στην υπόθεση έχουν παίξει τα δημοσιεύματα εφημερίδων και κυρίως της Wall Street Journal.

Επίσης, όταν ρωτήθηκε εάν η αμερικανική κυβέρνηση θα συμμορφωνόταν με τυχόν κλητεύσεις για την υπόθεση της Κίμπερλ Γκιλφόιλ, ο Τζέι Ντι Βανς απάντησε: «Φυσικά και θα συμμορφωθώ. Κοιτάξτε, εννοώ, εμείς τηρούμε τον νόμο».