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Τα δεδομένα από τις πλατφόρμες Polymarket και Kalshi αποτυπώνουν τη μείωση της υποστήριξης προς τους δύο πολιτικούς στις αγορές προβλέψεων.

Ο Τζέι Ντι Βανς αναγνώρισε πρόσφατα το ενδεχόμενο να μην διεκδικήσει τελικά την προεδρία λόγω των οικογενειακών του υποχρεώσεων.

Ο καθηγητής Κόλμαν Σταμπφ συνιστά προσοχή στην ερμηνεία των στοιχείων, τονίζοντας ότι η μεταβολή δεν υποδηλώνει απαραίτητα μια αποφασιστική στροφή των ψηφοφόρων.

Η απουσία κάποιου ξεκάθαρα κερδισμένου υποψηφίου υποδηλώνει ότι οι συμμετέχοντες στις αγορές δεν αποδίδουν υπερβολική σημασία στις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις.

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Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ,Τζ.Ντι. Βανς και ο Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο έχουν χάσει έδαφος στην αγορά προβλέψεων για το ποιος θα λάβει το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία το 2028, σύμφωνα με ανάλυση του Newsweek που βασίζεται σε δεδομένα από τις πλατφόρμες Polymarket και Kalshi.

Στην αγορά του Polymarket που αφορά τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία, έχει καταγραφεί συνολικός όγκος συναλλαγών ύψους σχεδόν 714 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε αυτήν, οι πιθανότητες του Βανς είχαν μειωθεί από περίπου 53% στις 3 Σεπτεμβρίου σε 43,8% την Τρίτη. Αντίστοιχα, το ποσοστό του Ρούμπιο έχει υποχωρήσει από 27,8% στις 3 Αυγούστου σε 15,1%.

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Η πλατφόρμα προβλέψεων Kalshi —η οποία λειτουργεί υπό αμερικανική ρυθμιστική εποπτεία— παρουσιάζει μια παρόμοια, αν και λιγότερο δραματική εικόνα: οι πιθανότητες του Βανς μειώθηκαν από 45,8% στις 3 Σεπτεμβρίου σε 43%, ενώ του Ρούμπιο από 29,5% στις 3 Αυγούστου σε μόλις 18%, με τον όγκο των συναλλαγών να ανέρχεται σε σχεδόν 70.000 δολάρια.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται αφότου ο Βανς παραδέχθηκε, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ότι υπάρχει «φυσικά» το ενδεχόμενο να μην διεκδικήσει την προεδρία, επικαλούμενος τα τέσσερα μικρά παιδιά του και το γεγονός ότι η σύζυγός του δεν τρέφει συμπάθεια για την πολιτική.

Οι μεταβολές στις αγορές προβλέψεων εγείρουν ένα πρώιμο ερώτημα: μήπως οι Ρεπουμπλικανοί αρχίζουν να αμφιβάλλουν περισσότερο σχετικά με το σχέδιο διαδοχής του κόμματος για την εποχή μετά την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ;

Ωστόσο, ο Κόλμαν Σταμπφ , καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Γουέικ Φόρεστ —ο οποίος μελετά τις αγορές προβλέψεων— συνέστησε προσοχή, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να υπερεκτιμάται η σημασία αυτής της μεταβολής.

Σε σχόλιο του προς το Newsweek μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Τρίτη, ανέφερε ότι οι πιθανότητες του Βανς υποχώρησαν κατά περίπου 4 ποσοστιαίες μονάδες την περασμένη εβδομάδα – μια μεταβολή που μόνο εν μέρει συνδέεται με τις δηλώσεις του.

Την Τρίτη, το Newsweek επικοινώνησε μέσω email με τον Βανς (μέσω του Λευκού Oίκου) και με τον Ρούλμπιο (μέσω του Στέιτ Ντιπάρτμεντ), ζητώντας τους να σχολιάσουν την κατάσταση.

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«Νομίζω ότι το βασικό μήνυμα είναι πως ο κόσμος δεν αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανακοίνωση», δήλωσε ο Σταμπφ προσθέτοντας ότι μέρος αυτής της μεταβολής ευνόησε υποψηφίους που συγκέντρωναν αρχικά λιγότερες πιθανότητες.

Συνήθως, όταν μειώνονται οι πιθανότητες του Βανς, αυξάνονται εκείνες του Ρούμπιο, ο οποίος θεωρείται ο βασικός του αντίπαλος.

Ωστόσο, αυτή τη φορά, και ο Ρούμπιο χάνει έδαφος, ενώ άλλες πιθανές επιλογές –όπως ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, και ο σχολιαστής Τάκερ Κάρλσον – παραμένουν σε πολύ χαμηλά μονοψήφια ποσοστά.

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Σύμφωνα με τον Σταμπφ το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιος ξεκάθαρα κερδισμένος από τις πρόσφατες εξελίξεις ίσως υποδηλώνει ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά δεν θεωρούν τις δηλώσεις του Βανς ιδιαίτερα σημαντικές, ούτε ότι πρόκειται για μια αποφασιστική στροφή εναντίον των δύο επικρατέστερων υποψηφίων.

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