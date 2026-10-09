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Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είπε την Παρασκευή ότι δεν ξέρει αν το Πεντάγωνο θα προχωρήσει όντως σε livestream μετάδοση της εκτέλεσης δια τουφεκισμού του πρώην στρατιωτικού ψυχιάτρου Νιντάλ Χασάν που είχε καταδικαστεί για τη φονική επίθεση στο Φορτ Χουντ- ένα σχέδιο που έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Καθώς τα αρνητικά σχόλια για το σχέδιο, στο οποίο έχει πρωτοστατήσει ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, αυξάνονται, πρώην αξιωματούχοι είπαν ότι μια livestream μετάδοση θα έδινε σε τρομοκράτες ένα πολύ καλό εργαλείο στρατολόγησης, ενώ ένας καθολικός επίσκοπος το χαρακτήρισε βάρβαρο.

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«Δεν ξέρω αν θα συμβεί όντως» είπε ο Βανς σε δημοσιογράφους, προβλέποντας πως αν γίνει, «εγώ δεν θα το δω».

Ο Τραμπ είχε πει την Παρασκευή πως στον Χασάν αξίζει η θανατική ποινή δια τουφεκισμού από απόσπασμα, αποκαλώντας τον «μανιακό». Ωστόσο δεν έχει πει αν πιστεύει πως θα έπρεπε να μεταδοθεί σε livestream.

Ο Χέγκσεθ είπε ότι η δημόσια προβολή θα έδειχνε ότι «υπάρχουν σοβαρές συνέπειες για τέτοια πράγματα», ενώ αναδημοσίευσε σχόλιο του Τραμπ από το 2013, όπου θεωρείται ότι αναφερόταν στους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στον μαραθώνιο της Βοστώνης, όπου έκανε λόγο για «δημόσια εκτέλεση».

Με πληροφορίες από Reuters