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Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος πραγματοποίησε ταξίδι αναψυχής στο Λονδίνο μαζί με τον Γιώργο Λιάγκα, παρά το γεγονός ότι οι δύο άνδρες είχαν διακόψει τη φιλική τους σχέση στο παρελθόν.

Η εκπομπή της Φαίης Σκορδά κατέγραψε χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης το Σάββατο, ενώ το «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΪ σημείωσε αύξηση και πέρασε στη δεύτερη θέση.

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Eurovision, Akylas, εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά στη σκηνή του Baraonda συμμετέχοντας στο cabaret show του Γιώργου Βάλαρη.

Ο Νίκος Μουτσινάς φαίνεται πως θα αντικαταστήσει τον Γιώργο Καπουτζίδη στην παρουσίαση του φετινού Sing for Greece που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη.

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Άλλη μια παρέμβαση έκανε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στην αγαπημένη του πλατφόρμα X- εναντίον της Δέσποινας Καμπούρη αυτή τη φορά με αφορμή τη στήριξή της στον καλό της φίλο Νίκο Συρίγο. Γιατί ενώ ένας άνθρωπος έχει ταξιδέψει για δυο μέρες στο Λονδίνο για αναψυχή με τον δικό του καλό του φίλο -και πρώην συνεργάτη της Δέσποινας- Γιώργο Λιάγκα, ασχολείται με τα social media και απαντάει σε όσους μιλάνες για εκείνον, είναι μια άλλη συζήτηση.

Πολλά θα μπορούσαμε να γράψουμε εδώ αλλά επειδή είναι μια ηλιόλουστη Κυριακή θα προτιμήσουμε στην εκδοχή του που θέλουμε να παρακολουθούμε:

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Δημήτρης Ουγγαρέζος- Γιώργος Λιάγκας: Η επαγγελματική επανασύνδεση έγινε και προσωπική

Πάντως ακόμα και με τον Γιώργο Λιάγκα, που πλέον έχουν έρθει ξανά πολύ κοντά και κάνουν πλέον ταξίδια μαζί, αρκετοί θυμούνται το μεγάλο διάλειμμα που είχε γίνει στη φιλία τους. Σύντομο flashback:«Δεν θέλω να συναναστρέφομαι με τον Λιάγκα. Προσωπικά δεν έχουμε σχέση και αυτό είναι συνειδητή μου απόφαση» δήλωνε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος πριν από δύο χρόνια στο περιοδικό ΟΚ!, ενώ το 2023 αρκετή συζήτηση είχε γίνει για τη φράση «Ουδείς ασφαλέστερος εχθρός του ευεργετηθέντος» που είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας για εκείνον χωρίς να αναφέρει ποτέ το όνομά του.

Άδοξο τέλος είχε εξάλλου και η φιλία που διατηρούσε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος με τη Σίσσυ Χρηστίδου, την οποία δεν παρέλειψε να στοχεύσει για άλλη μια φορά την εβδομάδα που πέρασε- εξαιτίας και πάλι του Νίκου Συρίγου.

Ο Γιώργος Λιάγκας και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ταξίδεψαν μαζί στο Λονδίνο το μεσημέρι της Παρασκευής.

Τα πιο χαμηλά ποσοστά από την πρεμιέρα κατέγραψε το πρωί του Σαββάτου το For You της Φαίης Σκορδά, ενώ αρκετοί χρήστες του διαδικτύου σχολίαζαν ότι η εκπομπή είναι ιδιαίτερα «άνευρη» αναπολώντας τις προηγούμενες απόπειρες του σταθμού στη συγκεκριμένη ζώνη: Με μόλις 6,6% στο δυναμικό κοινό και 6,2% στο σύνολο έμεινε αρκετά πίσω από τον ανταγωνισμό, με την Ιωάννα Μαλέσκου να ακολουθεί με 3,5% και 4,7% αντίστοιχα.

Η Φαίη Σκορδά.

Με ανεβασμένα ποσοστά το «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΪ που πέρασε στη δεύτερη θέση -μετά τον Νίκο Μάνεση φυσικά- σημειώνοντας διψήφια ποσοστά και στο δυναμικό κοινό και στο σύνολο.

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη φετινή Eurovision, Akylas, έκανε μια εμφάνιση έκπληξη το βράδυ του Σαββάτου στη σκηνή του Baraonda, όπου παρουσιάζεται το επιτυχημένο cabaret show του Γιώργου Βάλαρη με τίτλο Bijoux- συμμετέχουν μεταξύ άλλων η Κατερίνα Στικούδη, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, ο Απόστολος Ψυχράμης και η Mikay.

Τον Akylas ανέβασε στη σκηνή ο ταλαντούχος Κωνσταντίνος Φρίγγας που υποδυόταν τη Βέρκα Σερντιούτσκα και όλοι μαζί έκαναν τη χορογραφία του πολυσυζητημένου Ferto, που δεν είχε καταφέρει να φέρει την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις της διοργάνωσης παρά τις υψηλές προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί από τις δημοσκοπήσεις.

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Στο φετινό Sing for Greece που θα διοργανωθεί για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, όλα δείχνουν πως ο Νίκος Μουτσινάς θα πάρει τη θέση του Γιώργου Καπουτζίδη δίπλα στη Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά. Προς το παρόν, οι υπογραφές δεν έχουν μπει, αλλά οι συζητήσεις έχουν γίνει σε άριστο κλίμα.

O Νίκος Μουτσινάς και ο Γιώργος Καπουτζίδης το μακρινό 2010.

Όσο για τη φήμη που λέει ότι ο πρώτος δεν εμφανίστηκε στην εκπομπή της Σκορδά επειδή εκείνη δεν πήγε να δει την παράστασή του, δεν επιβεβαιώνονται από καμία πλευρά.

Και ένα… ζωηρό κουίζ για το τέλος: Ποιος γνωστός -και ιδιαίτερα αγαπητός στη νεολαία- τραγουδιστής, ενώ βρίσκεται σε σοβαρή σχέση με διάσημη Ελληνίδα, έστελνε μηνύματα σε περιζήτητη καλλονή;

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