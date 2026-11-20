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Η Massimo Dutti αναβαθμίζει την παρουσία της στο Golden Hall στο Μαρούσι, παρουσιάζοντας έναν μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο χώρο. Το νέο κατάστημα προκύπτει από την ενοποίηση των υφιστάμενων καταστημάτων της γυναικείας και ανδρικής συλλογής, καθώς και την αξιοποίηση του χώρου που φιλοξενούσε προηγουμένως το Zara Home. Το αποτέλεσμα είναι ένα ενιαίο κατάστημα που φιλοξενεί και τις δύο συλλογές της μάρκας, προσφέροντας στους επισκέπτες μια πιο ολοκληρωμένη και αναβαθμισμένηεμπειρία αγορών.

Με συνολική έκταση 995 τ.μ., το κατάστημα ενσαρκώνει τη σύγχρονη εξέλιξη της Massimo Dutti και παρουσιάζει τη νέα σχεδιαστική προσέγγιση της μάρκας. Αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα, με 604 τ.μ. στο ισόγειο και 391 τ.μ. στον πρώτο όροφο. Η νέα διαμόρφωση εξασφαλίζει σημαντικά μεγαλύτερους χώρους για την παρουσίαση των συλλογών, με το γυναικείο τμήμα να εκτείνεται σε 370 τ.μ. και το ανδρικό σε 180 τ.μ.

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Ο σχεδιασμός του καταστήματος αποτυπώνει τη διαχρονική κομψότητα και την ιδιαίτερη αισθητική της Massimo Dutti, με την αρχιτεκτονική και κάθε λεπτομέρεια να αναδεικνύουν αρμονικά τις συλλογές. Το αποτέλεσμα είναι ένα εκλεπτυσμένο περιβάλλον που συνδυάζει τη λειτουργικότητα με τη σύγχρονη σχεδιαστική ταυτότητα της μάρκας, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία στους επισκέπτες.