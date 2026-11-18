Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο e-ΕΦΚΑ προγραμματίζει την καταβολή των συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2026 σε δύο διαδοχικές φάσεις, από την Τετάρτη 25 έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι των πρώην Ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 και οι δικαιούχοι επικουρικών ιδιωτικού τομέα.

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές για τους συνταξιούχους του Δημοσίου και των πρώην Ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΕΤΑΤ, ΝΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΟΤΕ και ΔΕΗ.

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Από την Τετάρτη 25 έως και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ.

Όπως συμβαίνει κάθε μήνα, η καταβολή των συντάξεων θα γίνει σε δύο διαδοχικές φάσεις, με τις ημερομηνίες πληρωμής να καθορίζονται ανάλογα με το ασφαλιστικό Ταμείο προέλευσης και την κατηγορία στην οποία ανήκουν οι δικαιούχοι.

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Συντάξεις Δεκεμβρίου 2026: Ποιοι πληρώνονται την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

Η πρώτη φάση των πληρωμών έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 και αφορά κυρίως τους συνταξιούχους που προέρχονται από τα πρώην Ταμεία μη μισθωτών.

Ειδικότερα, την Τετάρτη 25/11 αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις στις ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων:

Οι συνταξιούχοι των πρώην ασφαλιστικών Ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα.

Οι δικαιούχοι επικουρικών συντάξεων του ιδιωτικού τομέα, τόσο οι μισθωτοί όσο και οι μη μισθωτοί.

Πρόκειται για την πρώτη ομάδα συνταξιούχων που θα δει τις πληρωμές των συντάξεων Δεκεμβρίου να ξεκινούν, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του e-ΕΦΚΑ.

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026

Η δεύτερη και τελευταία φάση των καταβολών αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026.

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Στη συγκεκριμένη ημερομηνία περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι που προέρχονται από τα πρώην ασφαλιστικά Ταμεία:

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Τραπεζών

ΕΤΑΤ

ΝΑΤ

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

ΟΤΕ

ΔΕΗ

Την ίδια ημέρα προγραμματίζεται και η πληρωμή των συντάξεων για τους συνταξιούχους του Δημοσίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα πληρωμών για τις συντάξεις Δεκεμβρίου

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Με βάση τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ, οι καταβολές των συντάξεων Δεκεμβρίου 2026 διαμορφώνονται ως εξής:

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026: Συνταξιούχοι πρώην ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, καθώς και δικαιούχοι επικουρικών συντάξεων του ιδιωτικού τομέα (μισθωτοί και μη μισθωτοί).

Συνταξιούχοι πρώην ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, καθώς και δικαιούχοι επικουρικών συντάξεων του ιδιωτικού τομέα (μισθωτοί και μη μισθωτοί). Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026: Συνταξιούχοι πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΕΤΑΤ, ΝΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΟΤΕ και ΔΕΗ, καθώς και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι οι ημερομηνίες διαφέρουν ανάλογα με το πρώην ασφαλιστικό Ταμείο τους, καθώς οι πληρωμές πραγματοποιούνται σταδιακά σε δύο ξεχωριστές ημερομηνίες.

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