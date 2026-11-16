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Το κοινό υποδέχθηκε θετικά την ερμηνεία του Τζόνι Ντεπ, με την ταινία να λαμβάνει υψηλές βαθμολογίες στις αξιολογήσεις των θεατών και των κριτικών.

Παράλληλα, το Godzilla Minus Zero ξεπέρασε το ορόσημο των 100 εκατομμυρίων δολαρίων σε παγκόσμιες εισπράξεις, συνεχίζοντας την επιτυχημένη εμπορική του πορεία στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Στην τρίτη και πέμπτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρέθηκαν αντίστοιχα οι ταινίες The Cat in the Hat και How to Rob a Bank.

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Η επιστροφή του Τζόνι Ντεπ στη μεγάλη οθόνη, με την ταινία «Ebenezer» της Paramount, κατέκτησε την κορυφή του παγκόσμιου box office το Σαββατοκύριακο, αφήνοντας πίσω της την ινδική κινηματογραφική υπερπαραγωγή «Ramayana: Rise of a Legend» και εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση παγκοσμίως. Την ίδια στιγμή, το «Godzilla Minus Zero» της Toho ξεπέρασε το ορόσημο των 100 εκατομμυρίων δολαρίων σε εισπράξεις.

Σε σκηνοθεσία του Τι Γουέστ, το «Ebenezer» έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη θέση του παγκόσμιου box office, με εκτιμώμενες εισπράξεις 42 εκατομμυρίων δολαρίων κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του.

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Το κοινό υποδέχθηκε ως επί το πλείστον θετικά την ερμηνεία του Ντεπ στον ρόλο του Εμπενίζερ Σκρουτζ, πλαισιωμένου από ένα πολυπληθές καστ που περιλαμβάνει τους Ρούπερτ Γκριντ, Αντρέα Ράιζμπορο, Σαμ Κλάφλιν, Ντέιζι Ρίντλεϊ, Τράμελ Τίλμαν και Ίαν ΜακΚέλεν.

Το 51% των θεατών επέλεξε την ταινία για τον Τζόνι Ντεπ

Σύμφωνα με το Variety, οι δημοσκοπήσεις μετά τις προβολές κατέγραψαν βαθμολογία «A-» στο CinemaScore, ποσοστό 90% στην αξιολόγηση Verified Hot Popcornmeter του Rotten Tomatoes και 4,5 στα 5 αστέρια στο PostTrak. Τα τελευταία στοιχεία περιλαμβάνουν συνολικό ποσοστό θετικών αξιολογήσεων 85% και ποσοστό 66% θεατών που δήλωσαν ότι θα σύστηναν οπωσδήποτε την ταινία. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 51% των θεατών που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφερε τον Τζόνι Ντεπ ως τον βασικό λόγο για τον οποίο επέλεξε να παρακολουθήσει την ταινία.

Στη διεθνή αγορά, το «Ebenezer» βρέθηκε στην κορυφή των εισπράξεων σε αρκετές σημαντικές χώρες, με κυριότερη την πρεμιέρα του στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου κατέλαβε την πρώτη θέση με 5,4 εκατομμύρια δολάρια από 633 κινηματογραφικές αίθουσες.

Την ίδια στιγμή, το «Godzilla Minus Zero» του Γιαμαζάκι Τακάσι συνέχισε την εντυπωσιακή εμπορική του πορεία, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση παγκοσμίως με εισπράξεις 15,6 εκατομμυρίων δολαρίων αυτό το Σαββατοκύριακο. Με την επίδοσή του αυτή, οι συνολικές παγκόσμιες εισπράξεις του ξεπέρασαν το ορόσημο των 100 εκατομμυρίων δολαρίων, φτάνοντας τα 104,8 εκατομμύρια.

Στην τρίτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρέθηκε το «The Cat in the Hat» της Warner Bros., με εισπράξεις 17 εκατομμυρίων δολαρίων, ανεβάζοντας το συνολικό παγκόσμιο box office του στα 55,8 εκατομμύρια δολάρια. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε η ταινία «How to Rob a Bank» της Sony, με εισπράξεις 10,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

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Το «Godzilla Minus Zero» πρόσθεσε ακόμη 4,8 εκατομμύρια δολάρια από τις αίθουσες Imax κατά το δεύτερο Σαββατοκύριακο προβολής του. Από αυτά, τα 1,6 εκατομμύρια προήλθαν από τη Βόρεια Αμερική και τα 3,2 εκατομμύρια από τις διεθνείς αγορές, συμπεριλαμβανομένων 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων από την Ιαπωνία, όπου οι συνολικές εισπράξεις της ταινίας στις αίθουσες Imax έφτασαν τα 6,7 εκατομμύρια δολάρια. Με αυτόν τον τρόπο, οι συνολικές παγκόσμιες εισπράξεις της στις αίθουσες Imax ανήλθαν στα 32 εκατομμύρια δολάρια.

Από την πλευρά του, το «Ramayana» πρόσθεσε ακόμη 3 εκατομμύρια δολάρια κατά το δεύτερο Σαββατοκύριακο προβολής του σε αίθουσες Imax. Τα 2,6 εκατομμύρια προήλθαν από διεθνείς κινηματογραφικές αίθουσες, ενώ 1,2 εκατομμύρια δολάρια συγκεντρώθηκαν μόνο στην Ινδία, ανεβάζοντας τις τοπικές εισπράξεις της ταινίας στις αίθουσες Imax στα 4,6 εκατομμύρια δολάρια. Έτσι, οι συνολικές παγκόσμιες εισπράξεις του «Ramayana» στο δίκτυο Imax διαμορφώθηκαν στα 12,4 εκατομμύρια δολάρια.

Με πληροφορίες από Variety

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