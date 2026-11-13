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Μια ξεχωριστή συνάντηση κορυφαίων προσωπικοτήτων του παγκόσμιου κινηματογράφου πραγματοποιήθηκε στο 2026 MoMA Film Benefit.

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο συναντήθηκε με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ και τον Μάρτιν Σκορσέζε, σε μια βραδιά αφιερωμένη στον σπουδαίο σκηνοθέτη. Ο Σπίλμπεργκ ήταν το τιμώμενο πρόσωπο της εκδήλωσης, η οποία διοργανώθηκε προς τιμήν της κινηματογραφικής του προσφοράς.

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