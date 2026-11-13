Μια ξεχωριστή συνάντηση κορυφαίων προσωπικοτήτων του παγκόσμιου κινηματογράφου πραγματοποιήθηκε στο 2026 MoMA Film Benefit.
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο συναντήθηκε με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ και τον Μάρτιν Σκορσέζε, σε μια βραδιά αφιερωμένη στον σπουδαίο σκηνοθέτη. Ο Σπίλμπεργκ ήταν το τιμώμενο πρόσωπο της εκδήλωσης, η οποία διοργανώθηκε προς τιμήν της κινηματογραφικής του προσφοράς.
Robert DeNiro greets Steven Spielberg and Martin Scorsese at the 2026 MoMA Film Benefit, where Spielberg is being honored. https://t.co/S75LBkpVtS— Variety (@Variety) November 13, 2026