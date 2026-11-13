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Η παραγωγή επικεντρώνεται στον διωγμό της Αγίας Οικογένειας από τον βασιλιά Ηρώδη, ο οποίος επιχειρεί να εξαλείψει την απειλή για τον θρόνο του.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν η Ντέβα Κασέλ ως Παναγία και ο Τζιμ Καβίζελ στον ρόλο του Ηρώδη, ενώ ο Τζέιμι Γουόρντ υποδύεται τον Ιωσήφ.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Μαρόκο για την αναπαράσταση της Ιουδαίας των βιβλικών χρόνων.

Η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες έχει προγραμματιστεί για τις 10 Δεκεμβρίου.

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«Μια αυτοκρατορία σε παρακμή. Ένας ηγεμόνας κυριευμένος από τον φόβο. Ένα άστρο που ανατέλλει πάνω από τη Βηθλεέμ. Όταν γεννιέται ο Ιησούς, ο τρόμος του Ηρώδη ξεσπά στη σφαγή των νηπίων, και η Μαρία πρέπει να προστατεύσει το παιδί που προορίζεται να σώσει τον κόσμο. Καθώς η βία εξαπλώνεται και η ελπίδα τρεμοσβήνει, αρχίζει η πραγματική μάχη -όχι για έναν θρόνο, αλλά για την ψυχή της ανθρωπότητας».

Η ιστορία της Γέννησης του Χριστού επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μέσα από μια επική κινηματογραφική παραγωγή, με πρωταγωνιστές τη Ντέβα Κασέλ, κόρη της Μόνικα Μπελούτσι και του Βενσάν Κασέλ, και τον Τζιμ Καβίζελ, ο οποίος είχε ενσαρκώσει τον Ιησού στα «Πάθη του Χριστού» του Μελ Γκίμπσον, το 2004.

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Η ταινία «Zero A.D.: The Birth of Christ», σε σκηνοθεσία του Μεξικανού Αλεχάντρο Μοντεβέρδε, δημιουργού της ταινίας «Sound of Freedom» (Η Μελωδία της Ελευθερίας), έρχεται στις 10 Δεκεμβρίου στους ελληνικούς κινηματογράφους.

Η υπόθεση εκτυλίσσεται στην υπό ρωμαϊκή κυριαρχία Ιουδαία. Όταν ο βασιλιάς Ηρώδης πληροφορείται τη γέννηση ενός παιδιού που, σύμφωνα με την προφητεία, πρόκειται να γίνει βασιλιάς, αποφασίζει να εξαλείψει την απειλή για τον θρόνο του. Η Μαρία και ο Ιωσήφ βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν ανελέητο διωγμό, καθώς αγωνίζονται να προστατεύσουν το νεογέννητο παιδί τους.

Σε αντίθεση με τις κλασικές κινηματογραφικές αφηγήσεις της Γέννησης, η νέα παραγωγή συνδυάζει, σύμφωνα με δημοσιεύματα, το θρησκευτικό δράμα με στοιχεία θρίλερ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αγωνία, στον φόβο και στον αγώνα επιβίωσης της Αγίας Οικογένειας.

Στον ρόλο της Παναγίας εμφανίζεται η Ντέβα Κασέλ, ενώ τον Ιωσήφ υποδύεται ο Τζέιμι Γουόρντ. Ο Τζιμ Καβίζελ ενσαρκώνει τον Ηρώδη, σε μια αξιοσημείωτη αντιστροφή ρόλων, περισσότερα από είκοσι χρόνια μετά την ερμηνεία του ως Ιησού. Στο πολυπληθές καστ συμμετέχουν επίσης ο Σαμ Γουόρθινγκτον ως Αντίπατρος, ο μεγαλύτερος γιος του Ηρώδη, ο Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ ως Ιωακείμ, πατέρας της Παναγίας, ο Μπεν Μέντελσον ως Ναχάς και ο Ντέιβιντ Χέργουντ ως ένας από τους Τρεις Μάγους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνδεση της Ντέβα Κασέλ με την προηγούμενη μεγάλη βιβλική παραγωγή του Χόλιγουντ. Η μητέρα της, Μόνικα Μπελούτσι, είχε υποδυθεί τη Μαρία Μαγδαληνή στα «Πάθη του Χριστού», ενώ την περίοδο των γυρισμάτων ήταν έγκυος στην κόρη της. Σήμερα, η Ντέβα αναλαμβάνει τον ρόλο της Παναγίας, συμπρωταγωνιστώντας με τον ίδιο ηθοποιό που είχε ενσαρκώσει τότε τον Χριστό.

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Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η νεαρή ηθοποιός αναφέρθηκε σε αυτή την ιδιαίτερη σύμπτωση, αποκαλύπτοντας ότι η μητέρα της την ενθάρρυνε να προσεγγίσει τον χαρακτήρα της Μαρίας αναζητώντας πρωτίστως την ανθρώπινη διάστασή του.

Τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν στο Μαρόκο. Τα φυσικά τοπία της χώρας αξιοποιήθηκαν για την αναπαράσταση της Ιουδαίας των βιβλικών χρόνων, ενώ η δημιουργία της ταινίας αποτελεί και αντικείμενο ξεχωριστού ντοκιμαντέρ, με τίτλο «Genesis: The Making of Zero A.D.».

Ο Αλεχάντρο Μοντεβέρδε έχει αποκαλύψει ότι χρειάστηκε περίπου 18 χρόνια για να υλοποιήσει το συγκεκριμένο κινηματογραφικό εγχείρημα. Η ταινία είχε αρχικά τίτλο «Bethlehem» και επρόκειτο να κυκλοφορήσει το 2025, προτού η πρεμιέρα της μετατεθεί για τον Δεκέμβριο του 2026.

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Με πληροφορίες από Angel Studios

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