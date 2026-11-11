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Ένας εικοσάχρονος από τη Γουινέα είναι, σύμφωνα με την έρευνα των στελεχών του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, εκείνος που σκότωσε την κοπέλα από τη Μπουρκίνα Φάσο, την τοποθέτησε σε βαλίτσα και τη μετέφερε μέχρι την οδό Αλκαμένους, στον Αγιο Παντελεήμονα, όπου την άφησε δίπλα σε έναν κάδο απορριμμάτων με την ελπίδα ότι θα εξαφανίσει το πτώμα της, με την αποκομιδή των σκουπιδιών.

Πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν ότι στο διαμέρισμα τού εικοσάχρονου πήγε το θύμα το μεσημέρι της 29ης Οκτωβρίου και από εκείνο δεν βγήκε ποτέ εν ζωή. Ο νεαρός τη δολοφόνησε και σκαρφίστηκε το τέχνασμα με τη βαλίτσα για να εξαφανίσει τα ίχνη του. Αμέσως μετά, μάλιστα, επέστρεψε στο διαμέρισμα και σφουγγάρισε το σημείο, όπου είχε χάσει τη ζωή της η 24χρονη.

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Αξιωματικός που έχει πλήρη γνώση της έρευνας ανέφερε στη HuffPost πως δράστης και θύμα είχαν γνωριστεί σε δομή φιλοξενίας μεταναστών στη Λέρο και από τότε είχαν διατηρήσει επαφές και μάλιστα φαίνεται πως σε τακτά χρονικά διαστήματα είχαν και σεξουαλικές σχέσεις.

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Οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών κατάφεραν πολύ γρήγορα να εντοπίσουν πλάνο από κάμερα ασφαλείας, την ώρα που ο νεαρός άνδρας άφηνε τη βαλίτσα στην οδό Αλκαμένους. Ήταν πέντε και μισή τα ξημερώματα τής Κυριακής. Με αυτό το δεδομένο στη διάθεσή τους, αλλά και με μία κακής ευκρίνειας εικόνα του δράστη, εντόπισαν και άλλα πλάνα από κάμερες ασφαλείας, τα οποία τους οδήγησαν στην πολυκατοικία, όπου μένει ο εικοσάχρονος. Με την έρευνά τους και μάρτυρες τους υπολοίπους ενοίκους της πολυκατοικίας εντόπισαν σε ποιο διαμέρισμα έμενε ο δράστης. Όταν εισέβαλαν σε αυτό, όμως, βρήκαν μόνον τον συγκάτοικό του, στου οποίου την προσαγωγή προχώρησαν και ήταν ο άνθρωπος, που με λεπτομέρειες περιέγραψε τις κινήσεις του δράστη.

Ο εικοσάχρονος, όμως, αντιλαμβανόμενος ότι από τη στιγμή που εντοπίστηκε η σορός του θύματος είναι πιθανό οι αστυνομικοί να φθάσουν στην πόρτα του προσπάθησε να διαφύγει και μέχρι τώρα δεν έχει εντοπιστεί.