Μετά τον τραγικό θάνατο του 16χρονου στις Σέρρες για ένα κορίτσι, θύμα ξυλοδαρμού για ένα αγόρι αυτή τη φορά, έπεσε μια 16χρονη κινεζικής καταγωγής από 4 συνομήλικές της, στον Άγιο Παντελεήμονα σε απόσταση μόλις 100 μέτρων από το σχολείο της.

Η ανήλικη φέρεται να ξυλοκοπήθηκε με τα χέρια, χωρίς να χρησιμοποιηθεί αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να διακομιστεί σε κακή κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με μαρτυρίες συμμαθητών της, «δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της».

Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρία συμμαθητή του αδελφού της 16χρονης, το κορίτσι ξυλοκοπήθηκε βάναυσα «για ένα αγόρι» αν και οι ακριβείς αιτίες του ξυλοδαρμού δεν έχουν επισήμως διευκρινιστεί, καθώς η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί εντόπισαν τις τέσσερις κοπέλες και τις οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα. Εκεί συνελήφθησαν για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία, ενώ συνελήφθησαν και οι μητέρες τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.