Στη σύλληψη ενός 24χρονου από το Αφγανιστάν προχώρησαν το μεσημέρι της Τετάρτης οι αστυνομικοί του τμήματος Αγίου Παντελεήμονα, καθώς η σύντροφός του τον κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία.

Όπως είπε η 44χρονη από τη Ρουμανία, τα μεσάνυχτα Τρίτης προς Τετάρτη, σε διαμέρισμα της οδού Αχαρνών, ο 24χρονος τη χτύπησε, την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει και προσπάθησε να την πνίξει με ένα κασκόλ.

Advertisement

Advertisement

Η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του και εκείνος έσπευσε να εξαφανιστεί, για να γλιτώσει τη σύλληψη. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν λίγες ώρες αργότερα στην Πλατεία Καραϊσκάκη και τον οδήγησαν στο τμήμα.

Εκεί αντιλήφθηκαν ότι είχε συλληφθεί και πάλι για ενδοοικογενειακή βία, είχε χτυπήσε και απειλήσει με μαχαίρι την 44χρονη στη μέση του δρόμου, μόλις τρεις ημέρες νωρίτερα, είχε οδηγηθεί στο αυτόφωρο και είχε καταδικαστεί σε 18 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή.