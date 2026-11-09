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Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση που άφησε μόνιμες ουλές στο πρόσωπό της.

Οι αρχές συνέλαβαν τον 45χρονο άνδρα που διενήργησε τη διαδικασία ως ύποπτο για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, ενώ ο ίδιος αφέθηκε αργότερα ελεύθερος με εγγύηση.

Ειδικοί επιστήμονες προειδοποιούν για τους κινδύνους των ανεξέλεγκτων αισθητικών θεραπειών και τονίζουν ότι οι ιατρικές αυτές πράξεις απαιτούν αυστηρούς κανόνες υγιεινής και εξειδικευμένες γνώσεις.

Η βρετανική Επιτροπή Επιστήμης και Τεχνολογίας χαρακτήρισε το ισχύον πλαίσιο ελέγχου των αισθητικών υπηρεσιών ανεπαρκές, επισημαίνοντας την ανάγκη για προστασία των πολιτών από επικίνδυνες πρακτικές.

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Μια αισθητική επέμβαση που υποτίθεται ότι θα τη βοηθούσε να ανανεώσει την εμφάνισή της παραλίγο να μετατραπεί σε τραγωδία για μια 59χρονη γυναίκα από το Κάρντιφ της Ουαλίας. Η Helena Collard αναζήτησε μέσω Facebook κάποιον που προσέφερε υπηρεσίες με ενέσιμα fillers και έκλεισε ραντεβού για την επόμενη ημέρα, χωρίς να φαντάζεται τις συνέπειες.

Η θεραπεία πραγματοποιήθηκε στο σπίτι 45χρονου άνδρα, χωρίς να προηγηθεί η απαραίτητη ενημέρωση ή να συμπληρωθούν ιατρικά έγγραφα. Λίγες ημέρες αργότερα, το πρόσωπό της άρχισε να πρήζεται έντονα, ενώ ο πόνος έγινε τόσο δυνατός που δυσκολευόταν ακόμη και να φάει ή να πιει.

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Woman left critical after getting filler injections from practitioner on Facebook



Helena Collard 59 from Cardiff booked the treatment at a house in Newport after finding the practitioner on Facebook and days later suffered swelling and severe pain leading to a diagnosis of… pic.twitter.com/u7otyoNw1o — That's The Badger! (@Thatsthebad) November 9, 2026

Η μόλυνση στο πρόσωπο και η επείγουσα χειρουργική επέμβαση

Η κατάσταση της γυναίκας επιδεινώθηκε γρήγορα και χρειάστηκε να μεταφερθεί στα Επείγοντα, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν κυτταρίτιδα προσώπου και σοβαρή λοίμωξη, η οποία μπορούσε να απειλήσει τη ζωή της. Επειδή δεν ήταν πλέον δυνατή η διάλυση του υλικού που είχε χρησιμοποιηθεί, οι χειρουργοί προχώρησαν σε τομές και αφαίρεση των μολυσμένων περιοχών. Η επέμβαση, ωστόσο, της άφησε μόνιμες ουλές. Η ίδια περιέγραψε την περιπέτειά της στην εκπομπή «This Morning» του ITV, εκφράζοντας τη λύπη της που δεν αναγνώρισε εγκαίρως τα προειδοποιητικά σημάδια. Στο μεταξύ, η αστυνομία συνέλαβε τον 45χρονο άνδρα ως ύποπτο για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με αστυνομική εγγύηση.

Οι ειδικοί προειδοποιούν για τις ανεξέλεγκτες αισθητικές θεραπείες

Η δερματολογική ειδικός Amiee Vyas επισημαίνει ότι τα fillers δεν είναι απλές θεραπείες ομορφιάς, αλλά ιατρικές πράξεις που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις ανατομίας και αυστηρούς κανόνες υγιεινής. Παράλληλα, έκθεση της Επιτροπής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Βουλής των Κοινοτήτων στη Βρετανία χαρακτηρίζει το ισχύον πλαίσιο ελέγχου των αισθητικών υπηρεσιών ανεπαρκές και χαοτικό. Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και για την αυξανόμενη επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα στα νεαρά κορίτσια, που εκτίθενται σε πιέσεις και πρότυπα ομορφιάς, συχνά χωρίς να γνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους.