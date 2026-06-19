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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στο Ριάντ ο χειρουργικός διαχωρισμός σιαμαίων διδύμων από τις Φιλιππίνες, σε μια ιδιαίτερα σύνθετη και απαιτητική επέμβαση που διήρκεσε έξι ώρες και πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένη ομάδα ιατρών.

Η επέμβαση για τον διαχωρισμό των Ολίβια και Τζιάνα Μανουέλ πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου στο νοσοκομείο «King Abdullah Specialist Children’s Hospital», στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος «Saudi Conjoined Twins Programme». Στη διαδικασία συμμετείχαν συνολικά 22 εξειδικευμένοι γιατροί από διαφορετικές ιατρικές ειδικότητες.

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Filipino conjoined twins Olivia and Gianna were successfully separated during a six-hour surgery in Saudi Arabia.



The operation carried out in six stages involved 22 specialised medical staff. pic.twitter.com/jTrBcEPvr8 — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 19, 2026

Σύμφωνα με την πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στη Μανίλα, τα δύο κορίτσια βρίσκονται πλέον σε σταθερή κατάσταση και παρακολουθούνται στενά στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του νοσοκομείου.

Τα δίδυμα είχαν γεννηθεί ενωμένα από την περιοχή του θώρακα έως την κοιλιακή χώρα, μια σπάνια και ιδιαίτερα περίπλοκη μορφή σιαμαίων διδύμων, γνωστή ως θωρακο-ομφαλοπαγία.

Η χειρουργική επέμβαση οργανώθηκε και εκτελέστηκε σε έξι διαδοχικές φάσεις, με βασικό στόχο να επιτευχθεί ο ασφαλής διαχωρισμός των παιδιών και να εξασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη μετεγχειρητική τους αποκατάσταση.

Επικεφαλής της ιατρικής ομάδας ήταν ο καταξιωμένος παιδοχειρουργός Abdullah Al Rabeeah, μαζί με ομάδα αναισθησιολόγων, πλαστικών χειρουργών και άλλων εξειδικευμένων επιστημόνων.

After six hours of hope and anticipation, the journey of waiting ended with the successful separation surgery of the fourth Filipino conjoined twins, Gianna and Olivia, performed by an elite team of specialized Saudi doctors. This marks the 72nd operation under the Saudi… pic.twitter.com/MDhkyDERIn — KSrelief (@KSRelief_EN) June 18, 2026

Η οικογένεια των παιδιών εξέφρασε δημόσια τη βαθιά ευγνωμοσύνη της προς τη Σαουδική Αραβία για τη στήριξη που παρείχε, καθώς και για την πλήρη κάλυψη τόσο του κόστους της επέμβασης όσο και της μετεγχειρητικής φροντίδας.

Τα δύο παιδιά είχαν μεταφερθεί στο Ριάντ τον Ιανουάριο, έπειτα από πρωτοβουλία της σαουδαραβικής ηγεσίας, ώστε να προηγηθεί η απαραίτητη προετοιμασία για τη δύσκολη χειρουργική επέμβαση.

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Το πρόγραμμα «Saudi Conjoined Twins Programme», το οποίο λειτουργεί από το 1990, έχει μέχρι σήμερα πραγματοποιήσει περισσότερες από 70 επιτυχημένες επεμβάσεις διαχωρισμού σιαμαίων διδύμων από δεκάδες διαφορετικές χώρες και θεωρείται ένα από τα πλέον εξειδικευμένα προγράμματα διεθνώς στον συγκεκριμένο τομέα.

Με πληροφορίες από Al Jazeera

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