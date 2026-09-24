Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Χειρουργικό εργαλείο μεγάλου μεγέθους παρέμεινε στο σώμα ηλικιωμένης ασθενούς μετά από επέμβαση στην κοιλιακή χώρα στο Νοσοκομείο Βόλου.

Η ασθενής υποβλήθηκε σε δεύτερη επιτυχημένη επέμβαση για την αφαίρεση του αντικειμένου, ενώ η ίδια δεν επιθυμεί νομικές κυρώσεις.

Η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να διερευνηθούν οι συνθήκες του συμβάντος και οι πιθανές υπηρεσιακές ευθύνες.

Αρμόδια πρόσωπα καλούνται να καταθέσουν εγγράφως τις θέσεις τους ώστε να ολοκληρωθεί η έρευνα και να αξιολογηθούν τα στοιχεία.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Υπό διερεύνηση βρίσκεται σοβαρό περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε το καλοκαίρι στο Νοσοκομείο Βόλου, καθώς χειρουργικό εργαλείο μεγάλου μεγέθους φέρεται να παρέμεινε στο σώμα ηλικιωμένης ασθενούς μετά από επέμβαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του THENEWSPAPER, η γυναίκα είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα. Κατά την ολοκλήρωση της επέμβασης, ωστόσο, φέρεται να μην έγινε αντιληπτό ότι το εργαλείο είχε παραμείνει στο σώμα της.

Advertisement

Advertisement

Η ηλικιωμένη ξεκίνησε την περίοδο της αποθεραπείας, όμως στη συνέχεια άρχισε να αντιμετωπίζει έντονους και επίμονους πόνους. Η κατάσταση οδήγησε σε νέο ιατρικό έλεγχο, κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκαν και απεικονιστικές εξετάσεις.

Οι εξετάσεις αποκάλυψαν το εργαλείο

Από τον νέο έλεγχο φέρεται να διαπιστώθηκε η παρουσία του χειρουργικού εργαλείου στο εσωτερικό του σώματός της. Οι γιατροί ενημέρωσαν την ασθενή ότι ήταν απαραίτητη δεύτερη χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεσή του.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο «Αχιλλοπούλειο», με το εργαλείο να αφαιρείται και την ασθενή, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, να αναρρώνει στη συνέχεια.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να κινηθεί νομικά εναντίον των γιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού ή του Νοσοκομείου.

Διατάχθηκε ΕΔΕ

Παρά το γεγονός ότι η ασθενής δεν φέρεται να επιθυμεί νομικές ενέργειες, η διοίκηση του Νοσοκομείου Βόλου προχώρησε στη διερεύνηση του περιστατικού. Μετά την ενημέρωσή της, διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό και να εξεταστεί εάν προκύπτουν υπηρεσιακές ευθύνες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά την αρχική ΕΔΕ δόθηκε εντολή και για συμπληρωματική διερεύνηση. Περισσότερα από ένα πρόσωπα φέρεται να έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις και αναμένεται να καταθέσουν εγγράφως τις θέσεις τους.

Advertisement

Μετά την αξιολόγηση του συνόλου των στοιχείων θα κριθεί εάν προκύπτουν ευθύνες, σε ποια πρόσωπα και εάν θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος με τον οποίο ένα χειρουργικό εργαλείο μεγάλου μεγέθους δεν εντοπίστηκε κατά τους προβλεπόμενους ελέγχους πριν από την ολοκλήρωση της επέμβασης.

Η διερεύνηση συνεχίζεται και οι τελικές διαπιστώσεις αναμένονται μετά την παραλαβή και αξιολόγηση των έγγραφων εξηγήσεων των εμπλεκομένων.

Advertisement