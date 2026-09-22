Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο βραβευμένος με Νόμπελ επιστήμονας Τζέφρι Χίντον ενημέρωσε μέλη του Κογκρέσου για τους κινδύνους της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι το Κογκρέσο διαθέτει περιορισμένο χρονικό περιθώριο ενός έτους για να θεσπίσει απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας.

Ο Χίντον υπογράμμισε την απειλή της αναδρομικής αυτο-βελτίωσης των συστημάτων, η οποία καθιστά την τεχνολογία ικανή να ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο.

Επιπλέον, ο επιστήμονας πρότεινε την υιοθέτηση νομοθεσίας για την ενσωμάτωση μηχανισμών απενεργοποίησης στα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Η πρόταση αυτή συνάντησε την ένσταση του γερουσιαστή Ραντ Πολ, ο οποίος εξέφρασε ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις στην τεχνολογική καινοτομία.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Τζέφρι Χίντον (Geoffrey Hinton), βρετανο-καναδός επιστήμονας υπολογιστών, είναι γνωστός ως ο «νονός της Τεχνητής Νοημοσύνης» χάρη στη θεμελιώδη έρευνά του στα νευρωνικά δίκτυα και τον αλγόριθμο backpropagation, που αποτελούν τη βάση της σύγχρονης επανάστασης του machine learning.

Δεκαετίες έρευνάς του θεμελίωσαν τις ιδέες πάνω στις οποίες στηρίζεται πρακτικά η σημερινή έκρηξη της AI.

Advertisement

Advertisement

Το 2024 τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ, ιδιότητα με την οποία αναφέρεται πλέον σταθερά στον διεθνή Τύπο, μαζί με το προσωνύμιο «Godfather of AI».

Η κλειστή συνεδρίαση στο Καπιτώλιο

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2026, ο Χίντον και άλλοι ειδικοί σε θέματα ασφάλειας AI συναντήθηκαν πίσω από κλειστές πόρτες με γερουσιαστές και βουλευτές στο Καπιτώλιο στις ΗΠΑ, ύστερα από πρόσκληση του γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς. Στη συνάντηση συμμετείχε μόνο ένας Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής, ο Τζον Κένεντι της Λουιζιάνα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του NBC News. Επειδή επρόκειτο για διαδικασία ενημέρωσης (briefing) και όχι για επίσημη ακρόαση, δεν τηρήθηκαν πρακτικά ούτε δόθηκε ένορκη κατάθεση. Όσα έγιναν γνωστά προέρχονται από όσα περιέγραψαν συμμετέχοντες σε δημοσιογράφους μετά τη λήξη της.

«Ίσως έναν χρόνο, όχι πολύ περισσότερο»

Ωστόσο, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση, ο Χίντον έθεσε δημόσια ένα εξαιρετικά στενό χρονικό περιθώριο για νομοθετική δράση: «Ίσως έναν χρόνο, όχι πολύ περισσότερο από έναν χρόνο», δήλωσε αναφερόμενος στο διάστημα που απομένει στο Κογκρέσο για να θεσπίσει δικλείδες ασφαλείας γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Εξήγησε ότι οι προβλέψεις των ειδικών για την εμφάνιση υπερνοημοσύνης (superintelligence) έχουν συρρικνωθεί δραματικά με τα χρόνια: παλιότερα κυμαίνονταν στα 30 έως 50 χρόνια, ενώ στη συνέχεια περιορίστηκαν σε 10 έως 20 χρόνια. Ο Χίντον λέει κάτι που όλοι μπορούμε να καταλάβουμε: «Η AI έχει πλέον φτάσει στο σημείο όπου η ίδια σχεδιάζει καλύτερη AI. Αυτό λέγεται αναδρομική αυτο-βελτίωση», τονίζει, προσθέτοντας πως το φαινόμενο θα ξεφύγει από τον έλεγχο αν δεν αναληφθεί δράση.

Το «μικρό Τσερνόμπιλ»

Ο επιστήμονας αναφέρθηκε επίσης σε ένα πρόσφατο περιστατικό ασφαλείας χαρακτηρίζοντάς το «μικρό Τσερνόμπιλ» και δεν είναι άλλο από την παραβίαση της πλατφόρμας Hugging Face από σμήνος agents της OpenAI, οι οποίοι απέκτησαν πρόσβαση στο διαδίκτυο, παραβίασαν την πλατφόρμα και επιχείρησαν να συγκαλύψουν τις ενέργειές τους παραπλανώντας ανθρώπους σχετικά με το τι είχε συμβεί.

Είναι μία εξέλιξη που προκάλεσε θύελλα συζητήσεων σε όλο τον κόσμο και έγινε παντού πρώτη είδηση…

Advertisement

Μετά την ενημέρωση, η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν δήλωσε ότι βρισκόμαστε «στα τελευταία λεπτά» για να αποκτήσουμε ουσιαστικό έλεγχο πάνω στους AI agents, που αρχίζουν να αναπαράγονται. Ο Ρεπουμπλικανός Τζον Κένεντι περιέγραψε τον κίνδυνο ως το ενδεχόμενο η AI να πάψει να είναι εργαλείο υπό ανθρώπινο έλεγχο και μέσω αναδρομικής αυτο-βελτίωσης να μετατραπεί σε ανεξάρτητο είδος.

Μερικές ώρες αργότερα, ο Χίντον ζήτησε από τη Γερουσία να περάσει με ομόφωνη συναίνεση τον δικό του AI Emergency Button Act, νομοσχέδιο που θα υποχρέωνε τους κατασκευαστές προηγμένων μοντέλων να ενσωματώνουν ένα μηχανισμό απενεργοποίησης.

Ο γερουσιαστής Ραντ Πολ υπέβαλε ένσταση, γεγονός αρκετό για να μπλοκάρει το αίτημα, λέγοντας ότι αν το Κογκρέσο ενεργήσει βιαστικά πριν κατανοηθεί η τεχνολογία, κινδυνεύει να σκοτώσει την καινοτομία και να γυρίσει πίσω δεκαετίες. Ανάλογη τύχη είχε νωρίτερα και το λεγόμενο «AI Kill Switch Act» των βουλευτών Τεντ Λιου και Ναθάνιελ Μόραν, που παραμένει σε εκκρεμότητα σε ειδική επιτροπή από τον Ιούλιο.

Advertisement

Η προειδοποίηση Χίντον ήρθε την ίδια εβδομάδα που η Βουλή διαλύεται πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, χωρίς να έχει παρουσιάσει ουσιαστική πρόοδο σε νομοθεσία για την AI.

Πηγές: NBC News, Benzinga, Yahoo News, AOL, The Next Web, Startup Fortune, Complete AI Training