Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο ηθοποιός Τομ Κρουζ αναγνωρίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος του μέλλοντος της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Παρά την εξέλιξη της τεχνολογίας, ο ίδιος υποστηρίζει ότι τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανθρώπινη παρουσία και δημιουργία.

Ο Κρουζ τονίζει πως το κοινό επιθυμεί να παρακολουθεί αληθινά πράγματα και πραγματικά γυρίσματα στις κινηματογραφικές παραγωγές.

Ο ηθοποιός υπερασπίζεται τη συλλογική εμπειρία της κινηματογραφικής αίθουσας ως μια ξεχωριστή μορφή τέχνης που προσφέρει μοναδικά βιώματα.

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Έχει περάσει περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες μπροστά στην κάμερα και μεγάλο μέρος της καριέρας του αναζητώντας τρόπους να διευρύνει τα τεχνικά όρια του κινηματογράφου. Ο Τομ Κρουζ ωστόσο, αντιμετωπίζει τη νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης με μια φαινομενικά απλή θέση: H τεχνολογία θα εξελιχθεί, αλλά τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον άνθρωπο.

Σε συζήτηση στο πλαίσιο της σειράς «Life in Pictures» των BAFTA στο Λονδίνο, ο 64χρονος ηθοποιός αναφέρθηκε στην πορεία του από το «Top Gun» και το «Jerry Maguire» έως το «Magnolia» και τις ταινίες «Mission: Impossible», ενώ στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στο μέλλον του κινηματογράφου και στην τεχνητή νοημοσύνη.

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Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Έντιθ Μπόουμαν επισήμανε ότι το «Mission: Impossible» βρέθηκε επανειλημμένα στην πρώτη γραμμή της κινηματογραφικής τεχνολογίας. Η παρατήρηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς στο «Mission: Impossible – The Final Reckoning» του 2025 η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται στον πυρήνα της απειλής που καλείται να αντιμετωπίσει ο Ίθαν Χαντ.

«Δεν υπάρχει τίποτα σαν τον άνθρωπο», απάντησε ο Κρουζ. Η τοποθέτησή του για την AI εξελίχθηκε, σύμφωνα με το TheWrap, σε μια αυθόρμητη ομιλία περίπου έξι λεπτών, στην οποία υπερασπίστηκε την ανθρώπινη δημιουργία, αλλά και τη συλλογική εμπειρία του κινηματογράφου.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν αντιμετωπίζει αρνητικά το streaming. Για εκείνον, όμως, η κινηματογραφική αίθουσα αποτελεί «μια διαφορετική μορφή τέχνης»: έναν χώρο όπου οι άνθρωποι συγκεντρώνονται για να μοιραστούν την ίδια εμπειρία.

Και η στάση του απέναντι στην AI δεν είναι στάση άρνησης. «Έρχεται και θα συμβεί», είπε, αναγνωρίζοντας ότι η νέα τεχνολογία θα αποτελέσει μέρος του μέλλοντος της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Αμέσως, όμως, πρόσθεσε τη φράση που συμπυκνώνει τη θέση του: «Ο κόσμος θέλει να βλέπει κάτι αληθινό». Η προτροπή του προς τους δημιουργούς ήταν εξίσου λιτή: «Συνεχίστε να δημιουργείτε».

Η θέση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην περίπτωση του Κρουζ.

«Οι ταινίες “Mission: Impossible” έχουν συνδέσει το όνομά του με πραγματικά γυρίσματα, εντυπωσιακές σκηνές που δεν βασίζονται σε ψηφιακά εφέ και επικίνδυνες σκηνές δράσης που ο ίδιος επιμένει να εκτελεί.

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Το ίδιο συνέβη και στο «Top Gun: Maverick», όπου η αίσθηση της πραγματικής πτήσης αποτελεί βασικό στοιχείο της κινηματογραφικής εμπειρίας.

Με πληροφορίες από Variety, TheWrap

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