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Αρχικά η διαδικασία προετοιμασίας απαιτούσε έξι ώρες, προκαλώντας πρακτικά προβλήματα στον προγραμματισμό των δωδεκάωρων γυρισμάτων του ηθοποιού.

Ο Κρουζ εφάρμοσε μια συστηματική μέθοδο με χρονομέτρηση κάθε σταδίου της προετοιμασίας, καταφέρνοντας τελικά να μειώσει τον χρόνο εφαρμογής σε λιγότερο από μία ώρα.

Παρά την επιτυχημένη εξοικονόμηση χρόνου, ο ηθοποιός αντιμετώπισε δυσκολίες λόγω της έντονης ζέστης που προκαλούσε ο εξοπλισμός της μεταμόρφωσης κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Η ταινία Digger, σε σκηνοθεσία του Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 2 Οκτωβρίου με ένα σημαντικό καστ ηθοποιών.

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Όπως έχουμε διαπιστώσει από τα τρέιλερ, ο Τομ Κρουζ αλλάζει εντυπωσιακά όψη στην ταινία «Digger» όπου υποδύεται τον Ντίγκερ Ρόκγουελ, έναν πανίσχυρο δισεκατομμυριούχο μεγιστάνα του πετρελαίου.

Για να μεταμορφωθεί, χρειάστηκε προσθετικό μακιγιάζ, ειδικά προσθετικά και «κοστούμι» που άλλαζε τη σωματική του διάπλαση. Αρχικά, η προετοιμασία του απαιτούσε έξι ολόκληρες ώρες. Ο Κρουζ, όμως, έβαλε στόχο να περιορίσει τον χρόνο σε λιγότερο από μία ώρα -και τα κατάφερε.

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Μιλώντας στο podcast «New Heights» των Τράβις και Τζέισον Κέλσι, ο διάσημος ηθοποιός περιέγραψε πώς επιχείρησε να συρρικνώσει χρονικά τη διαδικασία.

«Την πρώτη φορά που κάναμε το μακιγιάζ, χρειάστηκαν έξι ώρες», είπε. Άρχισε τότε να υπολογίζει τον χρόνο και συνειδητοποίησε ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα ήταν πρακτικά αδύνατο να διατηρηθεί στη διάρκεια των γυρισμάτων.

«Πρέπει να κοιμάμαι τουλάχιστον έξι ώρες. Μου λένε συνεχώς ότι χρειάζομαι περισσότερες… αλλά, εντάξει, φτάσαμε ήδη στις 12 ώρες», ανέφερε. Με δεδομένο ότι ακολουθούσε ένα δωδεκάωρο γύρισμα, έπρεπε να συνυπολογίσει έξι ώρες για την εφαρμογή του μακιγιάζ και άλλες δύο για την αφαίρεσή του.

Με χρονόμετρο για κάθε προσθετικό

Ο Κρουζ αποφάσισε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τη μεθοδικότητα που, όπως λέει, εφαρμόζει γενικότερα στη δουλειά του. Εμφανίστηκε με έναν πίνακα και άρχισε να καταγράφει πόσος χρόνος απαιτούνταν για την τοποθέτηση κάθε προσθετικού.

«Είχα έναν άνθρωπο εκεί με χρονόμετρο και τους είπα: “Βλέπετε αυτές τις έξι ώρες; Μέχρι να τελειώσουμε, θα τις έχουμε κατεβάσει κάτω από μία”».

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Η αρχική αντίδραση της ομάδας ήταν ότι κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να γίνει. Ο ίδιος, ωστόσο, επέμεινε. Πρότεινε αρχικά να συμφωνήσουν απλώς ότι θα μπορούσαν να μειώσουν έστω λίγο τον χρόνο. Έτσι, κάθε στάδιο χρονομετρούνταν ξεχωριστά και η ομάδα επαναλάμβανε τη διαδικασία, αναζητώντας τρόπους να την εκτελεί γρηγορότερα χωρίς να θυσιάζεται το αποτέλεσμα.

Η μέθοδος απέδωσε. Σταδιακά, η εφαρμογή του μακιγιάζ και των προσθετικών περιορίστηκε σε λιγότερο από μία ώρα.

«Δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Και ούτε καν το είχαν συνειδητοποιήσει -δεν είχαν βιαστεί», είπε ο Κρουζ. «Μου αρέσει να μπαίνω σε ένα σύστημα, να το μελετώ και να προσπαθώ να καταλάβω πώς μπορώ να το κάνω καλύτερο, πιο αποτελεσματικό. Στις ταινίες που κάνω αναρωτιέμαι συνεχώς: πώς μπορώ να το κάνω καλύτερα;»

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Η δύσκολη πλευρά της μεταμόρφωσης

Η εξοικονόμηση χρόνου, πάντως, δεν έκανε απαραίτητα ευκολότερες τις ώρες μπροστά στην κάμερα. Τα προσθετικά και το ειδικό κοστούμι προκαλούσαν έντονη ζέστη, ενώ οι μεγάλες σε διάρκεια λήψεις απαιτούσαν από τον Κρουζ απόλυτη συγκέντρωση και ακρίβεια.

«Ιδρώνω επειδή φοράω όλα αυτά τα προσθετικά. Και οι σκηνές έχουν μεγάλες λήψεις, έχουν συγκεκριμένο ρυθμό -πρέπει πραγματικά να ξέρεις τι κάνεις», εξήγησε. Για να αντιμετωπίσει τη θερμότητα, αναζήτησε διαφορετικές πρακτικές λύσεις, μεταξύ των οποίων και συστήματα ψύξης.

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Στο «Digger», που κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους την 1η Οκτωβρίου, τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου. Στο καστ είναι επίσης οι Ριζ Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν και Σάντρα Χούλερ.

Επιστρέφει και στο «Days of Thunder»

Παράλληλα με το «Digger», ο Τομ Κρουζ ετοιμάζεται για το σίκουελ του «Days of Thunder», της ταινίας του 1990 που τον έβαλε στον κόσμο των αγώνων NASCAR. Αυτή τη φορά θα συμπρωταγωνιστήσει με την Αν Χάθαγουεϊ.

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«Αυτή η ταινία θα είναι διασκεδαστική. Ανυπομονώ», είπε ο Κρουζ. «Βάλτε με ξανά σ’ εκείνο το αγωνιστικό αυτοκίνητο, σας παρακαλώ!».

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Με πληροφορίες από Variety