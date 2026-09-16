Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Στις νέες παραγωγές συγκαταλέγονται έργα όπως οι «Παράλληλες Ιστορίες» του Ασγκάρ Φαραντί, η περιπέτεια «Κωδικός Τεχεράνη», το «Resident Evil» και το δράμα ενηλικίωσης «Tennis Maestro».

Παράλληλα, το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει το ψυχολογικό θρίλερ «Τρυφερό Κτήνος», την αλληγορική ταινία «Κότα» και το action thriller «Η Επέλαση».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την ταινία animation «Ράλλυ από το Παρίσι στις Πυραμίδες» και την επανέκδοση της κουβανικής κοινωνικής σάτιρας «Ο Θάνατος Ενός Γραφειοκράτη».

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«Παράλληλες Ιστορίες» με Ιζαμπέλ Ιπέρ, Κατρίν Ντενέβ, Βιρζινί Εφιρά, Βενσάν Κασέλ, «Κωδικός Τεχεράνη» με Λίαμ Νίσον, το horror «Resident Evil», μια σκοτεινή ιστορία στο «Τρυφερό Κτήνος», το action thriller «Επέλαση» και η αλληγορική «Κότα».

Πάμε σινεμά. Οι ταινίες που έρχονται στους κινηματογράφους από την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου.



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Παράλληλες Ιστορίες

Αναζητώντας υλικό για το νέο της μυθιστόρημα, μια εσωστρεφής συγγραφέας παρακολουθεί κρυφά τους γείτονές της στην απέναντι πολυκατοικία. Όταν προσλαμβάνει έναν νεαρό για να τη βοηθά στην καθημερινότητά της, δεν φαντάζεται πως η παρουσία του θα ανατρέψει τις ζωές όλων τους.

Ο Ασγκάρ Φαραντί επιστρατεύει έναν γαλαξία αστέρων του γαλλικού σινεμά –Ιζαμπέλ Ιπέρ, Κατρίν Ντενέβ, Βιρζινί Εφιρά και Βενσάν Κασέλ-, διασκευάζει τη «Μικρή Ιστορία για έναν Έρωτα» του Κισλόφσκι και παραδίδει ένα πολυπρόσωπο κινηματογραφικό παζλ που εξερευνά τη φαντασία, την πραγματικότητα και τα ασαφή όρια μεταξύ τους. Η ταινία έκανε επίσημη πρεμιέρα στο φετινό Φεστιβάλ Καννών.

Κωδικός Τεχεράνη

Μετά από μια αποτυχημένη αποστολή, ο Τάκερ, πρώην πράκτορας της CIA, οδηγεί μια ομάδα απογοητευμένων πρώην κατασκόπων στην αναζήτηση εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά, που χάθηκαν κατά την κατάληψη της αμερικανικής πρεσβείας στην Τεχεράνη το 1979.

Ακολουθώντας μια πληροφορία από τον Λάρι -τον παλιό του μέντορα και άνθρωπο που τον στρατολόγησε- ο Τάκερ ξεκινά μια παράτολμη επιχείρηση στην καρδιά του Ιράν, που μπορεί να αλλάξει για πάντα τη ζωή του και της ομάδας του.

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Καθώς προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξαπάτησης, προδοσίας και απρόβλεπτων συμμαχιών, ο κλοιός γύρω τους στενεύει και η αποστολή γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνη. Πρωταγωνιστεί ο Λίαμ Νίσον με τον Ζάκαρι Λέβι (Shazam!, Chuck).

Όπως αναφέρει ο σκηνοθέτης Γκάι Μος, η βασική ιδέα της ταινίας γεννήθηκε από τον Μπάζελ Μπαζ, ο οποίος υπήρξε ο ίδιος μέλος της επίλεκτης ομάδας ειδικών επιχειρήσεων της CIA. Ο Μπαζ είχε ακούσει μια παρόμοια ιστορία από δύο παλιούς πράκτορες που γνώριζε – μια ιστορία σαν κι αυτή που αφηγείται ο Λάρι (Λίαμ Νίσον) στον Τάκερ στην ταινία. Και, απ’ ό,τι φαίνεται, υπάρχει πράγματι ένας ξεχασμένος κρυμμένος θησαυρός μέσα σε κάποιον τοίχο, σε άγνωστη τοποθεσία στην Τεχεράνη. Μάλιστα, κάποια στιγμή είχε περάσει σοβαρά από το μυαλό τους η ιδέα να πάνε και να τον βρουν.

Resident Evil

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Στην νέα ιστορία της σειράς ταινιών Resident Evil, η αφήγηση ακολουθεί τον Μπράιαν -στον ρόλο ο Όστιν Άμπραμς-, έναν ταχυμεταφορέα ιατρικού υλικού, ο οποίος προσπαθεί να κάνει μία επείγουσα παράδοση σε ένα νοσοκομείο και βρίσκεται μπλεγμένος σε έναν απίθανο αγώνα επιβίωσης. Η αποστολή του συμπίπτει με το ξέσπασμα του ιού Τ και η πόλη στην οποία βρίσκεται μετατρέπεται μέσα σε λάχιστες ώρες σε εφιάλτη. Με την υπογραφή του Ζακ Γκρέγκερ («Weapons», «Barbarian»).

Tennis Maestro

Ιταλία, τέλη της δεκαετίας του ’80. Ο 13χρονος Φελίτσε έχει μάθει να ζει με απόλυτη πειθαρχία κάτω από το βάρος των φιλοδοξιών του πατέρα του για μια λαμπρή καριέρα στο τένις. Όμως, η είσοδός του στα τουρνουά εθνικού επιπέδου ανοίγει μπροστά του έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Για να τον οδηγήσει στο επόμενό του βήμα, η οικογένειά του εμπιστεύεται την προετοιμασία του στον Ραούλ Γκάτι, έναν χαρισματικό αλλά και αντισυμβατικό πρώην πρωταθλητή, που κουβαλά το δικό του αινιγματικό παρελθόν.

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Από αγώνα σε αγώνα και από πόλη σε πόλη, ο Φελίτσε και ο Ραούλ διασχίζουν την ιταλική ακτογραμμή σε ένα καλοκαιρινό ταξίδι γεμάτο ήττες, μικρές ανατροπές, παράξενες συναντήσεις και απρόσμενες αποκαλύψεις. Κι ενώ ο Φελίτσε αρχίζει να ανακαλύπτει τι σημαίνει ελευθερία μέσα και έξω από το γήπεδο, ο Ραούλ βλέπει για πρώτη φορά τη δυνατότητα για μια νέα αρχή.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της ταινίας του «Η Τελευταία Νύχτα του Φράνκο Αμόρε» (2023), που έκανε πρεμιέρα στο επίσημο διαγωνιστικό του Φεστιβάλ Βενετίας και ήταν η πρόταση της Ιταλίας για το Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας, ο Αντρέα Ντι Στέφανο, επιστρέφει με μια ιστορία για μια απροσδόκητη σχέση δασκάλου-μαθητή και τα πρώτα βήματα προς την ενηλικίωση, ιστορία που συνδυάζει αριστοτεχνικά κωμωδία και δράμα. Με τους Πιερφραντσέσκο Φαβίνο, Τιτσιάνο Μενικέλι, Τζιοβάνι Λούντενο, Ντόρα Ρομάνο, Βαλεντίνα Μπελέ, Αστρίντ Μελόνι.

Τρυφερό Κτήνος

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Η Λούσι, μια επιτυχημένη πιανίστρια, έχει μόλις μετακομίσει με την οικογένειά της από την πόλη σε ένα σπίτι στην εξοχή, ελπίζοντας ότι η αλλαγή περιβάλλοντος θα βοηθήσει τον σύζυγό της, Φιλίπ, να αντιμετωπίσει τη σοβαρή επαγγελματική εξουθένωση που τον έχει καταβάλει. Πριν όμως προλάβουν να εγκατασταθούν στο νέο τους σπίτι, μια πρωινή επίσκεψη της αστυνομίας διαλύει τον κόσμο τους. Απομονωμένη και σε απόγνωση να προστατεύσει τον μικρό της γιο, η Λούσι αναγκάζεται να αντιμετωπίσει την κατάσταση μόνη της, παγιδευμένη ανάμεσα στον άντρα που αγαπά και στον φόβο για όσα εκείνος μπορεί να έχει κάνει.

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Η Μαρί Κρόιτσερ δημιουργός του πολυβραβευμένου «Corsage», επιστρέφει με μια δυνατή ταινία για την οικογένεια, την εμπιστοσύνη και τη στιγμή που η ζωή καταρρέει από μια αποκάλυψη που κανείς δεν είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει.

Η ταινία δεν λειτουργεί ως απλή ιστορία κατηγορίας ή καταγγελίας. Αντίθετα, παρακολουθεί τη Λούσι -στον ρόλο η Λεά Σεϊντού- μέσα στην αμηχανία, την άρνηση, το σοκ και τη σταδιακή συνειδητοποίηση ότι πρέπει να προστατεύσει το παιδί της, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να καταλάβει ποιος είναι πραγματικά ο άνθρωπος με τον οποίο μοιράστηκε τη ζωή της.

Η ιδέα της ταινίας γεννήθηκε όταν η σκηνοθέτις διάβασε ένα ρεπορτάζ στη γερμανική εφημερίδα Die Zeit για μια μεγάλη αστυνομική έρευνα στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, σχετικά με ένα κύκλωμα παιδόφιλων που αποκαλύφθηκε και οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη. Όπως αναφέρει η ίδια, εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησε με οδυνηρό τρόπο ότι, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, οι δράστες είναι άνθρωποι κοντά στα παιδιά. Στον ρόλο του συζύγου ο Λόρενς Ρουπ και της μητέρας η Κατρίν Ντενέβ. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο φετινό Φεστιβάλ Καννών.

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Κότα

Αφού δραπετεύει από μια φάρμα, μια κότα βρίσκει καταφύγιο στην αυλή ενός υπό διάλυση εστιατορίου. Εκεί, ανακαλύπτει τον έρωτα, έρχεται αντιμέτωπη με την ιεραρχία της ομάδας και παλεύει να προστατεύσει τα αυγά της από έναν άπληστο ιδιοκτήτη.

Η ταινία του βραβευμένου Ούγγρου σκηνοθέτη Γκιόργκι Πάλφι, συμπαραγωγή Ελλάδας και Γερμανίας, είναι μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση απέναντι στην εξουσία, ένα χιουμοριστικό chicken-run story με παράλληλα στοιχεία τραγωδίας. Πρωταγωνιστούν οι Γιάννης Κοκιασμένος, Αντώνης Καφετζόπουλος, Αργύρης Πανταζάρας, Μαρία Διακοπαναγιώτου.

Η Επέλαση

Η Σελέστ, μια ανύπαντρη μητέρα, πρώην στρατιωτικός και ελεύθερη σκοπευτής, ζει σε μια απομονωμένη κοινότητα με τροχόσπιτα στην έρημο του Νέου Μεξικού. Παλεύοντας ακόμη με το μετατραυματικό στρες από το παρελθόν της, προσπαθεί να κρατήσει τη σχέση της με τη μικρή της κόρη, Ντέιζι, όρθια μέσα σε μια ζωή απομόνωσης και έντασης.

Όλα ανατρέπονται όταν τρεις γενετικά τροποποιημένοι super-soldiers δραπετεύουν από μια μυστική κυβερνητική εγκατάσταση κοντά στην περιοχή και κατευθύνονται προς την κοινότητα της Σελέστ, η οποία σε συνθήκες απόλυτης πολιορκίας, αναγκάζεται να επιστρέψει σε όλα όσα ήθελε να αφήσει πίσω της και να κάνει ό,τι χρειαστεί προκειμένου να σώσει το παιδί της. Όπως γράφει το Polygon για το action thriller του Άνταμ Γουίνγκαρντ -και άτυπο σίκουελ της cult ταινίας του «The Guest» του 2014-, «Το Terminator συναντά το Kill Bill». Με τους Άντρια Αρχόνα, Νταν Στίβενς, Αλεξ Περέιρα, Έρικ Γουέρχαϊμ, Ρεμπέκα Χολ.

Ράλλυ από το Παρίσι στις Πυραμίδες

Στο μικρό, εκκεντρικό ορεινό χωριό Φλάκλιπα, ο φωνακλάς και φιλόδοξος Σόλαν ονειρεύεται δόξα και αποθέωση, ενώ ο ντροπαλός φίλος του, ο Λούντβιχ, θα προτιμούσε να μείνει μακριά από μπελάδες και από όλα τα επικίνδυνα γενικώς. Όταν ένα από τα πειράματα του φίλου τους, εφευρέτη Ρίοντορ, πάει εντελώς στραβά επηρεάζοντας ολόκληρο το χωριό, η αντίδραση είναι άμεση: ο δήμαρχος απαγορεύει στον Ρίοντορ να εφευρίσκει για πάντα!

Αποφασισμένος να αποκαταστήσει τη φήμη τους, ο Σόλαν ανακαλύπτει έναν διεθνή αγώνα αυτοκινήτων από το Παρίσι μέχρι τις πυραμίδες της Αιγύπτου, όπου οι καλύτεροι εφευρέτες του κόσμου αναμετρώνται σε μια τρελή κούρσα. Αν κερδίσουν, κανείς στη Φλάκλιπα δεν θα μπορεί πια να αμφισβητήσει την ιδιοφυΐα του Ρίοντορ. Ο ντόπιος επιχειρηματίας Χαγκμπάρτσεν προσφέρεται να χρηματοδοτήσει το εγχείρημα και όλοι μαζί επισκευάζουν το θρυλικό αγωνιστικό του Ρίοντορ, το ανεπανάληπτο «Il Tempo Gigante». Σε σκηνοθεσία του Ράσμους Α. Σίβερτσεν, του πλέον παραγωγικού σκηνοθέτη animationτης Νορβηγίας, συνεχίζει την αγαπημένη παράδοση ενός κινηματογραφικού κόσμου που φέρνει τη μαγεία του χωριού Φλάκλιπα στο διεθνές κοινό.

O Θάνατος Ενός Γραφειοκράτη (1966)

Εξήντα χρόνια μετά την κυκλοφορία της, η κοινωνική σάτιρα του Κουβανού Τομάς Γκουτιέρες Αλέα (1928-12996) επιστρέφει σε επανέκδοση. Η ταινία εκκινεί από ένα μακάβριο περιστατικό: Ένας εργάτης πεθαίνει σε εργατικό ατύχημα και θάβεται μαζί με το εργατικό βιβλιάριο του. Σύντομα η χήρα του ανακαλύπτει ότι μόνο με αυτή τo βιβλιάριο μπορεί να διεκδικήσει τη σύνταξη που της αναλογεί. Το νεκροταφείο, όμως, δεν επιτρέπει τις εκταφές. Έτσι λοιπόν, ο ανιψιός ξεκινάει μία ξεκαρδιστική μάχη εναντίον των αρχών, για να ξεθάψει και να ξαναθάψει το θείο του, έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει το πολύτιμο αυτό έγγραφο. Ο ήρωας θα βρεθεί σε θέση παρόμοια με εκείνη του ήρωα της «Δίκης» του Κάφκα.