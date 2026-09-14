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Η τραγουδίστρια απάντησε δημόσια μέσω Instagram, τονίζοντας πως η εκτίμησή της προς τον Αντώνη Ρέμο δεν αναιρεί τον σεβασμό της για τον εκλιπόντα Γιώργο Μαζωνάκη.

Η ίδια χαρακτήρισε τις αντιδράσεις ως νοσηρή ανθρωποφαγία και ξεκαθάρισε ότι η συμμετοχή της σε συναυλίες δεν αποτελεί ασέβεια.

Η συνεργάτιδά της, Πόπη Καπάνταη, υπερασπίστηκε επίσης την τραγουδίστρια, επισημαίνοντας ότι οι δηλώσεις της για τον Αντώνη Ρέμο αποτελούν πάγια θέση της εδώ και χρόνια.

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Έντονη κριτική -έως και σκληρές επιθέσεις- στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης έχει δεχτεί τα τελευταία 24ωρα η Καίτη Γαρμπή με αφορμή την εμφάνισή της στην επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη και τα καλά λόγια που είπε επάνω στη σκηνή για τον καταξιωμένο συνάδελφό της. Τα λόγια της πυροδότησαν έντονες αντιδράσεις και η ίδια αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια μέσω Instagram φροντίζοντας πρώτα να απενργοποιήσει τα σχόλια:

«Μπορείς να θλίβεσαι βαθιά για έναν άνθρωπο που έφυγε και ταυτόχρονα να χαίρεσαι και να νιώθεις περηφάνια για έναν άνθρωπο που είναι δίπλα σου» έγραψε η Καίτη Γαρμπή. «Το ένα δεν ακυρώνει το άλλο. Αυτές τις μέρες έγιναν δεκάδες συναυλίες, τα νυχτερινά κέντρα άνοιξαν και η μουσική συνέχισε να ακούγεται. Η χθεσινή συναυλία ήταν μια δωρεάν συναυλία για το κοινό και για τους καλλιτέχνες χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

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Η Καίτη Γαρμπή με τον Αντώνη Ρέμο.

Κι όμως, μια αυθόρμητη φράση αγάπης προς τον Αντώνη έφτασε να μεταφραστεί ως «προδοσία» στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.Ο σεβασμός, η αγάπη και η θλίψη μου για τον Γιώργο δεν μπαίνουν σε ζυγαριά με την αγάπη και την εκτίμησή μου για τον Αντώνη. Η αγάπη δεν λειτουργεί έτσι.

Το να αναζητάμε κακία και εχθρότητα ακόμη και μέσα στο πένθος δεν είναι σεβασμός στη μνήμη ενός ανθρώπου. Είναι νοσηρή ανθρωποφαγία».

Την ίδια στιγμή, η πιο στενή συνεργάτιδα της Καίτης Γαρμπή εδώ και δύο δεκαετίες, Πόπη Καπάνταη, θέλησε να υπερασπιστεί την 65χρονη τραγουδίστρια με μια σειρά αναρτήσεων που έδειχναν ότι η αγάπη της για τον Αντώνη Ρέμο, με τον οποίο τραγούδησαν μαζί ζωντανά στη Θεσσαλονίκη τη μεγάλη επιτυχία τους «Ασυμφωνία χαρακτήρων», κρατάει πολλά χρόνια και πως δεν είπε κάτι παραπάνω από όσα λέει εδώ και χρόνια για εκείνον, τον χαρακτήρα του και το ήθος του.

Πολλά από τα σχόλια που δέχτηκε η μάνατζερ της Καίτης Γαρμπή ήταν αρνητικά αλλά η ίδια δεν δίστασε να απαντήσει. «Η ντροπή έχει ντραπεί με αυτά που γράφετε και με αυτά που πιστεύετε. Ούτε και εσείς λοιπόν κατανοείτε πως δεν υπάρχει κανένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Αναφέρθηκε στον συνάδελφο της όπως έκανε από πάντα! Και ο ίδιος ο Μαζωνάκης θα ντρεπόταν για λογαριασμό σας μετά από την άψογη συνεργασία που είχε μαζί της.

«Πολύ επανάληψη για το καλύτερο παιδί ! Γιατί; Για να το εμπεδώσουμε; Όχι κυρία μου! Τα καλύτερα παιδιά έχουν σεβασμό και ανθρωπιά! Και ψυχή μικρού παιδιού! Κρίμα κα Γαρμπή!» ήταν άλλο ένα σχόλιο που η Πόπη Καπάνταη δεν άφησε αναπάντητο: «Η επανάληψη είναι για να καταλάβετε πως αυτή την έκφραση την έχει πει πολλές φορές για τον Ρέμο όπως έγινε και τώρα. Τι σχέση είχε ο Μαζωνάκης σε όλο αυτό; Αν δεν συμφωνείτε πως είναι καλό παιδί είναι άλλο θέμα».

Η Καίτη Γαρμπή με τον Γιώργο Μαζωνάκη στην παρουσίαση δίσκου του το 2014- εκείνη τη σεζόν συνεργάζονταν με μεγάλη επιτυχία στο νυχτερινό κέντρο «Φωταέριο».

«Αν σεβόταν δεν θα έκανε τη συναυλία στη θεσσαλονίκη λόγω πένθους του συναδέλφου του» έγραψε κάποιος άλλος. «Δεν είδα η έκθεση της Θεσσαλονίκης να μην πραγματοποίησε τις συναυλίες της» απάντησε ορθά η συνεργάτιδα και πιστή φίλη της Καίτης Γαρμπή. «Ούτε τα νυχτερινά μαγαζιά να μην άνοιξαν. Συναυλίες έγιναν σε όλη την Ελλάδα και υπάρχουν και τα βίντεο με τους καλλιτέχνες που τίμησαν τον συνάδελφο τους όλοι με αγάπη. Επίσης θα ήθελα να ήξερα ποιος σε αυτή τη χώρα ορίζει τον σεβασμό με ακύρωση; Οι τραγουδιστές παγκοσμίως εκφράζονται με την τέχνη τους και ο καλύτερος τρόπος να τιμήσουν έναν συνάδελφο που έφυγε είναι με τα τραγούδια του».

Όταν μια άλλη follower της είπε ότι η Καίτη Γαρμπή έπρεπε να τραγουδήσει επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, η αντίδρασή της ήταν άμεση: «Δεν είναι δυνατόν να πιστεύετε τέτοια πράγματα! Να πει τα τραγούδια του σε μια συναυλία που δεν είναι δική της; Ολοι οι guest καλλιτέχνες είπαν από 1 τραγούδι. Το είπε γιατί της βγήκε αυθόρμητο μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας και φιλίας. Το ότι το έχετε συνδέσει με τον Μαζωνάκη είναι δικό σας θέμα».