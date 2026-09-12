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Οι αυξήσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με τη μισθολογική κατηγορία και τον βαθμό, επηρεάζοντας ήδη τα ποσά όσων αποχωρούν από την υπηρεσία μέσα στο 2026.

Η ενσωμάτωση των αυξημένων αποδοχών στον μέσο όρο των συντάξιμων αποδοχών δημιουργεί σταδιακά υψηλότερες συντάξεις, καθιστώντας τη χρονική στιγμή αποχώρησης καθοριστική για το τελικό εισόδημα.

Επιπλέον, το συνολικό ποσό των αποστράτων διαμορφώνεται σημαντικά και από τα μερίσματα των Μετοχικών Ταμείων, τα οποία κυμαίνονται ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας και τον βαθμό.

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Το νέο μισθολογικό καθεστώς στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας δεν επιφέρει μόνο αυξήσεις στις τρέχουσες αποδοχές, αλλά ενισχύει και τη βάση για τον υπολογισμό των μελλοντικών συντάξεων, με αποτέλεσμα οι πρώτες διαφορές να γίνονται ήδη αισθητές για όσους αποχωρούν μέσα στο 2026.

Η αλλαγή αφορά περίπου 160.000 στελέχη σε Στρατό, Ναυτικό, Αεροπορία, Αστυνομία, Πυροσβεστική και Λιμενικό και λειτουργεί σωρευτικά: όσο περισσότερο διάστημα παραμένουν οι αυξημένες αποδοχές μέσα στον μέσο όρο των συντάξιμων αποδοχών, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η τελική σύνταξη.

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Οι αυξήσεις σε αποδοχές και συντάξεις

Για όσους αποχωρούν από την υπηρεσία μέσα στο 2026, οι αυξημένες αποδοχές αρχίζουν ήδη να επηρεάζουν τον συντάξιμο μισθό, ο οποίος υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των μηνιαίων μικτών αποδοχών από το 2002 έως το έτος συνταξιοδότησης.

Έτσι, δύο στελέχη με τα ίδια έτη υπηρεσίας αλλά διαφορετικό χρόνο αποχώρησης μπορούν να λάβουν διαφορετική σύνταξη.

Εκείνος που αποχωρεί το 2026 έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει υψηλότερο ποσό σε σχέση με συνάδελφό του που αποχώρησε το 2025, ακόμη και αν οι υπόλοιπες προϋποθέσεις είναι παρόμοιες.

Στις Ένοπλες Δυνάμεις, οι μηνιαίες αυξήσεις διαφοροποιούνται ανά μισθολογική κατηγορία. Στη μισθολογική κατηγορία Α’, η ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως και τα 280 ευρώ τον μήνα. Στη μισθολογική κατηγορία Β’ η αύξηση ανέρχεται έως 130 ευρώ, ενώ στη μισθολογική κατηγορία Γ’ έως 103 ευρώ.

Ανάλογες αναπροσαρμογές ισχύουν και στα Σώματα Ασφαλείας. Για Αστυνομία, Πυροσβεστική και Λιμενικό η μέση αύξηση υπολογίζεται περίπου στα 111 ευρώ τον μήνα, αν και το τελικό ποσό εξαρτάται από τη βαθμίδα και τη μισθολογική κατάταξη.

Σε χαμηλότερους βαθμούς, η αναπροσαρμογή ξεκινά ενδεικτικά από περίπου 48 ευρώ τον μήνα, ενώ στους καταληκτικούς βαθμούς μπορεί να φτάσει έως και τα 150 ευρώ.

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Η επίδραση αυτών των αυξήσεων δεν εξαντλείται στις τρέχουσες αποδοχές. Επειδή οι υψηλότεροι μισθοί περνούν στον συντάξιμο μέσο όρο, δημιουργούν σταδιακά και μεγαλύτερη βάση για τον υπολογισμό της σύνταξης.

Τα παραδείγματα δείχνουν ότι η διαφορά μπορεί να είναι ουσιαστική ήδη από φέτος. Για στέλεχος με 35 έτη υπηρεσίας, σύνταξη που το 2025 υπολογιζόταν με συντάξιμο μισθό 2.300 ευρώ και διαμορφωνόταν περίπου στα 1.295 ευρώ, μπορεί το 2026 να φτάσει περίπου στα 1.357 ευρώ, εφόσον ο συντάξιμος μισθός αυξηθεί στα 2.440 ευρώ.

Η μηνιαία διαφορά φτάνει περίπου τα 63 ευρώ.

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Ακόμη μεγαλύτερη είναι η επίδραση για όσους συμπληρώνουν 40 έτη υπηρεσίας. Με συντάξιμο μισθό 3.470 ευρώ, η σύνταξη το 2025 μπορούσε να διαμορφωθεί περίπου στα 2.171 ευρώ. Με τον συντάξιμο μισθό να ανεβαίνει στα 3.750 ευρώ λόγω του νέου μισθολογίου, η σύνταξη μπορεί να φτάσει περίπου στα 2.322 ευρώ.

Η μηνιαία αύξηση στην περίπτωση αυτή αγγίζει τα 150 ευρώ, δηλαδή περίπου 1.200 ευρώ επιπλέον σε ετήσια βάση.

Η διαφορά αυτή δείχνει ότι η χρονική στιγμή αποχώρησης μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι αυξημένες συντάξιμες αποδοχές ενσωματώνονται σταδιακά στον υπολογισμό.

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Οι αλλαγές αφορούν συνολικά περίπου 160.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Στο πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνονται στελέχη του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού.

Για όσους βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση, η βασική αλλαγή είναι ότι πλέον η σύνταξη αντανακλά σε μεγαλύτερο βαθμό τις αυξημένες αποδοχές της ενεργού υπηρεσίας.

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Όσο περισσότερα χρόνια παραμένουν οι νέες αποδοχές μέσα στον υπολογισμό του μέσου όρου, τόσο μεγαλύτερη μπορεί να είναι η επίδραση στη μελλοντική σύνταξη.

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Στο τελικό εισόδημα των αποστράτων δεν περιλαμβάνεται μόνο η κύρια σύνταξη. Σημαντικό ρόλο παίζουν και τα μερίσματα των Μετοχικών Ταμείων, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας, τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο.

Στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ), για παράδειγμα, το μέρισμα στο κλιμάκιο Α1 για 35 έτη υπηρεσίας ανέρχεται σε 247,32 ευρώ, ενώ στα υπόλοιπα κλιμάκια τα ποσά μεταβάλλονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε δικαιούχου.

Στην Πολεμική Αεροπορία, το συνολικό ποσό μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά από τον συνδυασμό μερίσματος και παροχής του ΕΚΟΕΜΑ.

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Για τους ανώτατους βαθμούς, το άθροισμα των σχετικών παροχών μπορεί να φτάσει έως και τα 837,22 ευρώ τον μήνα, προσφέροντας σημαντική πρόσθετη ενίσχυση πέρα από την κύρια σύνταξη.

Αντίστοιχη εικόνα υπάρχει και στο Πολεμικό Ναυτικό, όπου οι απόστρατοι λαμβάνουν, πέρα από τα τακτικά μερίσματα, και την ειδική ενίσχυση του ΕΚΟΕΜΝ.

Το ύψος της συγκεκριμένης παροχής εξαρτάται από το έτος αποχώρησης και τον βαθμό, με διαφορετική αντιμετώπιση για όσους συνταξιοδοτήθηκαν έως το 2016 και για όσους αποχώρησαν από το 2017 και μετά.

Ενδεικτικά, η ειδική ενίσχυση φτάνει τα 151,38 ευρώ για Αρχιπλοίαρχο, τα 132,24 ευρώ για Αντιπλοίαρχο και τα 80,04 ευρώ για Σημαιοφόρο.

Συνολικά, το νέο μισθολογικό πλαίσιο δημιουργεί μια διπλή επίδραση για τα στελέχη: υψηλότερες αποδοχές κατά την ενεργό υπηρεσία και μεγαλύτερη βάση για τη μελλοντική σύνταξη.

Για όσους βρίσκονται κοντά στην έξοδο από την υπηρεσία, οι διαφορές γίνονται ήδη ορατές. Και όσο οι νέες αποδοχές ενσωματώνονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στον συντάξιμο μέσο όρο, τόσο ισχυρότερη αναμένεται να είναι η επίδραση στο τελικό ποσό της σύνταξης.