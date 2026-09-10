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Ο καλλιτέχνης είχε χάσει τις αισθήσεις του σε εστιατόριο λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του, ενώ διατηρούσε περιορισμένο κοινωνικό κύκλο.

Παρά τις προσπάθειες προσέγγισης από την οικογένειά του, ο τραγουδιστής παρέμενε ανένδοτος και εξέφραζε έντονη πικρία για τις μεταξύ τους σχέσεις.

Ο ίδιος επικεντρωνόταν αποκλειστικά στα επαγγελματικά του σχέδια, ανυπομονώντας για τη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό πρόγραμμα The Voice και την επερχόμενη συναυλία του.

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Επιβεβαιώνονται οι αρχικές πληροφορίες της HuffPοst για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη -και τα λιποθυμικά επεισόδια που είχε υποστεί πριν από τη, μοιραία, όπως αποδείχτηκε, επίσκεψή του στο ιατρείο της οδού Καρνέαδου.

Η ίδια η γιατρός που ισχυρίστηκε ότι ο τραγουδιστής ήταν ακόμα ζωντανός όταν έφτασε στον χώρο της το ΕΚΑΒ, παραδέχτηκε στην κατάθεσή της ότι έδειχνε αρκετά ταλαιπωρημένος και μάλιστα δυσκολευόταν ακόμα και να αρθρώσει σωστά, παρά το γεγονός ότι η κλινική του εικόνα έδειχνε καλή.

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Όπως αποκάλυψε και το Live News το απόγευμα της Πέμπτης, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του το βράδυ του Σαββάτου σε εστιατόριο των βορείων προαστίων. Η είδηση μάλιστα είχε γραφτεί την επόμενη μέρα σε ιστοσελίδες χωρίς να αποκαλύπτεται το όνομα του καλλιτέχνη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με τις αδελφές του Βάσω και Μαρία.

Δεν είχε υπάρξει ανακωχή με την οικογένειά του

Αν και ακούστηκε ότι οι σχέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη με την οικογένειά του είχαν εξομαλυνθεί το τελευταίο διάστημα, η αλήθεια είναι μάλλον διαφορετική. Σε συζήτησή του με πολύ φιλικό του πρόσωπο το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο αδικοχαμένος καλλιτέχνης είχε εκφράσει με έντονο τρόπο την πικρία του αλλά και τον θυμό του για όσα είχαν γίνει.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα η άλλη πλευρά προσπαθούσε να τον πλησιάσει ξανά και πως ανησυχούσε πολύ για εκείνον, όμως εκείνος ήταν πλέον ανένδοτος- κάποιοι αναφέρουν ότι υπάρχουν στο κινητό του τηλέφωνο γραπτά μηνύματα από τις αδελφές του.

Μια από τις τελευταίες αναρτήσεις του Γιώργου Μαζωνάκη τον Ιούλιο,

Εξάλλου το τελευταίο διάστημα ο κύκλος των ανθρώπων που είχαν επαφές με τον καλλιτέχνη ήταν αρκετά περιορισμένος και το μόνο που του έδινε πραγματικά χαρά ήταν η δουλειά του- μάλιστα ανυπομονούσε να ξεκινήσει γυρίσματα για το The Voice και ήθελε να δώσει τον καλύτερό του εαυτό στη συναυλία για τα 33 χρόνια της καριέρας του στην Τεχνόπολη στις 20 Σεπτεμβρίου.